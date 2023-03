Benefit System bije rekord. Wyniki lepsze niż przed pandemią

- Popyt na ofertę klubów fitness znacząco przerósł nasze oczekiwania. Własne sieci fitness zakończyły rok z liczbą karnetów na poziomie ponad 180 tysięcy, a przychody były wyższe o ponad 20 proc. w stosunku do wyników zaraportowanych na koniec czwartego kwartału 2019 roku. Liczne inicjatywy skoncentrowane na optymalizacji kosztów wdrażane od początku pandemii oraz wygenerowane w ubiegłym roku przychody zaowocowały istotną poprawą rentowności naszych klubów fitness. Ten obszar był ważnym elementem wzrostu zysków w 2022 roku w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a jego wpływ wyniósł ponad 40 mln zł – mówi Józefiak.

Na koniec IV kwartału 2022 roku karty sportowe posiadało ponad 1 187,3 tys. osób (fot. Shutterstock)

Cała grupa odnotowała poprawę wyników względem okresu sprzed pandemii COVID-19 (wzrost rentowności operacyjnej o 1 p.p. w 2022 roku względem 2019 oraz o 6,2 p.p. w 4 kwartale ub.r.).

Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2022 r. wyniosły 1909,7 mln zł i były wyższe o 100 proc. w stosunku do 2021 roku, co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 212,8 mln zł. Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) w 2022 r. był o 117 proc. wyższy i wyniósł 444,9 mln zł.

Ponad milion w Polsce osób z kartami sportowymi

Na koniec IV kwartału 2022 roku karty sportowe posiadało ponad 1 187,3 tys. osób w Polsce. Benefit Systems szacuje, że w trakcie pierwszego kwartału 2023 roku liczba kart w Polsce zwiększy się o 120 tys. Firma zapowiada rozwój oferty Programu MultiSport, zarówno poszerzając grono partnerów (ponad 4,7 tys. obiektów w Polsce), jak i rozwijając własną sieć klubów fitness. Pod koniec 2022 roku w portfolio Grupy znajdowało się 170 własnych klubów fitness.

- Od zakończenia pandemii obserwujemy bardzo wysoką aktywność klientów klubów fitness – tak było w całym 2022 roku. Zjawisko to jest ważnym czynnikiem wpływającym na popyt oraz rosnące przywiązanie klientów i użytkowników do produktu. Jednocześnie potrafimy w takim otoczeniu generować satysfakcjonujące marże – twierdzi Bartosz Józefiak.

Według wstępnych danych w IV kwartale 2022 r. segment Polska odnotował przychody na poziomie 403,2 mln zł (wzrost o 43 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r.). EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wyniósł 72,1 mln zł, a EBITDA 123,9 mln (wzrost o 63 proc. względem IV kwartału 2021 r.).

Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju platformy MyBenefit, zarówno technologicznym (moduł Active z grywalizacją), jak i produktowym – rozszerzona oferta usług w kategorii Turystyka.

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2022 r. aktywnych było łącznie 430,8 tys. kart. Według szacunków Benefit Systems, w pierwszym kwartale br. ich liczba wzrośnie o ponad 30 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 159,6 mln zł, a zysk operacyjny 2,2 mln zł.

- W Polsce chcemy w 2023 r. dodać od 180 do 200 tysięcy kart sportowych oraz ok. 30 tysięcy karnetów, a na rynkach zagranicznych planujemy wzrost liczby kart na poziomie 100 tysięcy. W 2022 roku odnotowaliśmy bardzo dobrą rentowność operacyjną i mamy ambicje, by zwiększyć ją w tym roku. Podtrzymujemy także chęć rekomendowania wypłaty dywidendy na poziomie istotnie wyższym niż 60 proc. zysku netto za poprzedni rok - dodaje Bartosz Józefiak.

