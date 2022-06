Będziemy pracować dłużej. O ile dłużej? Minister "nie chce wyznaczać granicy"

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 30 cze 2022 0:01





Podniesienie efektywnego wieku emerytalnego, jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, wywołuje wiele emocji. Czy dojdzie do skutku? Wiek emerytalny w Polsce wynosi odpowiednio: dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (fot. Unsplash)

REKLAMA

Wiek emerytalny w Polsce wynosi odpowiednio: dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat.

Kamień milowy nr 68 KPO zakłada, że rząd powinien prowadzić działania na rzecz „podniesienia efektywnego wieku emerytalnego”.

- Podniesienie efektywności wieku emerytalnego rozumiemy jako zachętę dla osób starszych do dłuższej aktywności zawodowej. Nie chcemy wyznaczać granicy, chcemy dać pole do podejmowania decyzji o pozostaniu na rynku pracy mimo uzyskania prawa do świadczeń - wyjaśnia Stanisław Szwed.

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że aktywny zawodowo jest mniej więcej co dziesiąty emeryt. Analizując dane dokładniej, zauważyć można trend wzrostowy. Na początku 2021 roku liczba pracujących powyżej 60. roku życia w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn wynosiła 687 tys. W drugim kwartale wzrosła do 721 tys., żeby w trzecim kwartale minionego roku osiągnąć wartość 754 tys.

To jednak nadal za mało. Aktywizację może wymusić Krajowy Plan Odbudowy, a dokładnie kamień milowy nr 68. Zakłada on, że rząd powinien prowadzić działania na rzecz „podniesienia efektywnego wieku emerytalnego”. Co to oznacza?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Podniesienie efektywności wieku emerytalnego rozumiemy jako zachętę dla osób starszych do dłuższej aktywności zawodowej. Nie chcemy wyznaczać granicy, chcemy dać pole do podejmowania decyzji o pozostaniu na rynku pracy mimo uzyskania prawa do świadczeń. Chcemy, by takie osoby chciały być aktywne zawodowo mimo przejścia na emeryturę - tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Zobacz: Polacy będą pracować na emeryturze. Oto, co rząd planuje "w ciągu roku"

W jaki sposób zachęcić tych, którzy mogą odejść na emeryturę do dalszej aktywności zawodowej? - Z jednej strony mamy kwestie związane z emeryturami, czyli np. możliwość ponownego przeliczenia świadczenia. Z drugiej kwestie związane z systemem podatkowym, jak np. wprowadzony PIT-0 - wyjaśnia Stanisław Szwed. Zobacz: Seniorzy chcący pozostać aktywni zawodowo skorzystają z PIT-0 Pracodawcy nie zauważają seniorów Założenia to jedno. Problemy pojawiają się jednak w momencie realnych rekrutacji. Polski Instytut Ekonomiczny w 2021 roku przeprowadził pierwsze w Polsce eksperymentalne badanie dotyczące zjawiska ageizmu na rynku pracy. Potwierdziło ono obecność dyskryminacji ze względu na wiek kandydata do pracy. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że w procesach rekrutacyjnych młodsi kandydaci częściej otrzymywali zaproszenie do kolejnych etapów naboru do pracy niezależnie od płci, miejsca poszukiwania pracy czy doświadczenia zawodowego. Zobacz: Ciemna strona warszawskich rekrutacji. Stolica ma powód do wstydu W zdecydowanie trudniejszej sytuacji są starsze kandydatki. Odsetek pozytywnych odpowiedzi, które otrzymała 52-letnia kandydatka poszukująca pracy niewymagającej doświadczenia, wynosił zaledwie 7,56 proc. i był to najniższy wynik w badaniu eksperymentalnym. Wyniki badań pokazują, że nawet jeśli rządowe programy będą zachęcały do pozostania na rynku pracy, to ci, którzy będą poszukiwali np. nowego zajęcia, mogą napotkać spore przeszkody. - Już w tej chwili mamy pewne ulgi dla pracodawców zachęcające do zatrudniania osób starszych. Myślę jednak, że wymusi to na nich sytuacja na rynku pracy. Mamy bardzo niskie bezrobocie, w niektórych branżach brakuje rąk do pracy - zauważa Szwed.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU