Będziemy pracować cztery zamiast pięciu dni w tygodniu

– Oczekiwania krótszego tygodnia pracy lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin pracy przy utrzymaniu 100 proc. wynagrodzenia zaczęły rosnąć wraz z wejściem na rynek pokolenia Z. Młodzi większą wagę niż ich rodzice przywiązują do równowagi między pracą i życiem prywatnym. Chcą rozwijać się zawodowo, godnie zarabiać i mieć czas na rozwijanie pasji oraz wypoczynek. Temat 4-dniowego tygodnia pracy coraz częściej pojawia się również w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników – mówi Dominik Pieczewski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Z tegorocznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że co trzeci pracownik chciałby benefitu w postaci 4-dniowego tygodnia pracy. To poniekąd efekt pojawienia się na rynku pracy przedstawicieli pokolenia Z.

Potwierdzają to wyniki badań firmy doradczej LHH – 38 proc. pracowników w Polsce twierdzi, że w ostatnich 12 miesiącach doświadczyli wypalenia zawodowego z powodu zbyt ciężkiej pracy. Dwie trzecie badanych chciałoby pracować krócej, np. 4 dni w tygodniu. 15 proc. z tego powodu zdecydowało się zmienić pracodawcę.

- Presja na skrócenie wymiaru godzin pracy będzie rosnąć. Poddawani jej pracodawcy, chcąc utrzymać pracowników, zmotywować ich do wydajniejszej pracy, a także by przyciągnąć talenty, mogą coraz częściej decydować się na wprowadzanie pożądanego benefitu, jakim jest 4-dniowy tydzień pracy. Oczywiście będzie to uzależnione w dużej mierze od charakteru działalności. Nie wszędzie i nie w każdej branży da się skrócić czas pracy, bez zaburzenia procesów produkcji czy obsługi klientów – mówi Dominik Pieczewski.

38 proc. pracowników w Polsce twierdzi, że w ostatnich 12 miesiącach doświadczyło wypalenia zawodowego (fot. Johnny Cohen/Unsplash)

Jak wynika ze statystyk Eurostatu, należymy do jednych z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. W 2022 roku statystyczny Polak na etacie poświęcał na swoje obowiązki służbowe średnio 41,3 godziny w tygodniu.

Wysokie tempo pracy i presja czasu sprawiają, że coraz więcej pracowników nie wytrzymuje obciążenia. Zjawisko to można zaobserwować również wśród najmłodszych zatrudnionych, którzy – w porównaniu do starszych kolegów – są bardziej skłonni do podjęcia radykalnych kroków. Według badania „Workmonitor 2023” Randstad aż 58 proc. respondentów z pokolenia Z deklaruje, że odeszłoby z pracy, która uniemożliwia im cieszenie się życiem.

4-dniowy tydzień pracy stanie się rzeczywistością. Jednak nie dla wszystkich

Z raportu „People at Work 2023” firmy ADP wynika, że w Polsce branżami, w których zatrudnieni najczęściej przewidują, że 4-dniowy tydzień pracy stanie się normą, są: ICT, przemysł oraz transport i logistyka. W sektorze ICT spodziewa się takiej zmiany jedna trzecia badanych.

Według raportu w Polsce 10,4 proc. pracowników już może korzystać z tego rozwiązania w formie benefitu. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że wprowadzenie takiego benefitu planuje obecnie 9 proc. ankietowanych firm.

– Branża spedycyjna na razie przygląda się temu rozwiązaniu i efektom pilotaży prowadzonych w innych sektorach gospodarki. Krótszy tydzień pracy budzi podobne emocje, jak jeszcze 2-3 lata temu praca zdalna. Pracownikom, również menedżerom, wydaje się, że to niemożliwe albo bardzo trudne – zwłaszcza w pracy spedytora. A jednak odpowiednie przeorganizowanie zespołów i zadań sprawiło, że dzisiaj zdalna praca jest codziennością i nie ucierpiała na tym ani wydajność, ani jakość - mówi Paulina Wichniarek, HR manager w C. Hartwig Gdynia.

Jak dodaje, kluczem w przypadku wprowadzenia krótszego tygodnia pracy jest systemowe i organizacyjne podejście.

Testy 4-dniowego tygodnia pracy już się odbywają

Do poważnych rozważań na temat skrócenia tygodnia pracy skłaniają pozytywne doświadczenia krajów, które testowały lub testują te rozwiązania, np. Australii, Kanady, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Islandii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii.

Największe do tej pory badania skutków czterodniowego tygodnia roboczego, przeprowadzone w ubiegłym roku przez naukowców z University of Cambridge i z Boston College w USA, wykazały, że zredukowanie liczby dni pracy do 4 w tygodniu znacząco obniżyło wskaźniki stresu i chorób wśród pracowników.

Badanie objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających w sumie około 2900 osób. 71 proc. badanych po zmianie zadeklarowało, że odczuwa mniejsze wypalenie zawodowe, a 39 proc., że jest mniej zestresowanych. O 65 proc. zmniejszyła się liczba dni chorobowych i aż o 57 proc. spadła liczba odchodzących do innych firm. Przychody badanych firm nie spadły, a nawet po 6 miesiącach wzrosły średnio o 1,4 proc. 92 proc. firm, które brały udział w badaniu, zadeklarowało, że będą kontynuować 4-tygodniowy tydzień pracy.

– Aby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni dało pożądane efekty nie tylko w kontekście zadowolenia pracowników, ale przede wszystkim biznesowe, konieczne jest odpowiednie przemodelowanie organizacji pracy i zwiększenie efektywności pracowników. To zadanie przede wszystkim dla menedżerów zarządzających zespołami. Niezbędne będzie też zwiększenie automatyzacji i robotyzacji pracy. To z kolei wymagać będzie podniesienia nakładów inwestycyjnych firm, również na innowacje – podsumowuje Dominik Pieczewski.

Ze statystyk Eurostatu: należymy do jednych z najbardziej zapracowanych narodów w Europie (fot. Redd F/Unsplash)

Skrócony czas pracy testuje firma Deloitte, która w ramach pilotażu zdecydowała się na wprowadzenie m.in. skompresowanego tygodnia pracy, 4-godzinnego dnia pracy w piątek, wolnego w co drugi piątek czy dodatkowych dni urlopu.

- Pierwszą spółką w ramach sieci Deloitte, która testuje model zoptymalizowanego czasu pracy, jest doradztwo podatkowe, zatrudniające obecnie tysiąc pracowników w 9 biurach w Polsce. Inwestycje wspierają sukces firmy, przy czym bardzo istotne jest inwestowanie w rozwój i dobrostan pracowników. Chcemy zapewnić osobom zatrudnionym w doradztwie podatkowym jak najlepsze warunki pracy i właściwie zadbać o zachowanie work-life balance - mówi Łukasz Madej, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego Deloitte w Polsce.

Innym przykładem jest NCDC, polsko-duńska firma, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług IT. Od 1 lutego 2022 r. tydzień pracy jest krótszy. Piątek jest dniem wolnym dla wszystkich, co daje dłuższy, trzydniowy weekend. W tej chwili ludzie pracują cztery dni po 9 godzin, ale docelowo (pod koniec roku) firma chce przejść na model 4x8 godzin. Pensja pozostaje cały czas na tym samym poziomie.

Kolejnym przykładem z polskiego rynku jest agencja reklamowa Funktional, w której od listopada 2021 roku tydzień pracy trwa cztery dni. Dodatkowym dniem wolnym od pracy jest każdy piątek. Od poniedziałku do czwartku zespół pracuje natomiast po 9 godzin - co pozwala na realizację wszystkich projektów zgodnie z planem. Pensje pozostały na tym samym poziomie.

