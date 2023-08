Będziemy pracować cztery dni w tygodniu? Trwają testy w Polsce

Najnowszy opublikowany raport 4 Day Week Global wykazał, że rok po rozpoczęciu testów średni tygodniowy czas pracy pracowników spadł z poziomu bazowego wynoszącego 38 godzin do 33 godzin.

- Największy wpływ miało to na utrzymanie pracowników. Od czasu wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy bardzo niewiele osób zdecydowało się odejść z firmy. Znacznie poprawiło to naszą zdolność do osiągania celów i kluczowych wyników w każdym kwartale. Przed pilotażem osiągnąć 70 proc., teraz osiągamy ponad 90 proc. - komentuje Jon Leland, dyrektor ds. strategii w Kickstarterze, amerykańskiej organizacji non-profit, która uruchomiła czterodniowy tydzień pracy w 2021 r.

Eksperyment w Wielkiej Brytanii zakończony sukcesem

Także Wielka Brytania niedawno zakończyła pilotażowy program dotyczący czterodniowego tygodnia pracy. Wzięło w nim udział 61 firm, organizacji non-profit i około 2,9 tys. pracowników. Czas pracy został skrócony do czterech dni, ale wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie.

Jaki był efekt? Średnia ocena doświadczenia z udziału w pilotażu wyniosła 8,3 w 10-stopniowej skali. Natomiast wydajność biznesowa i produktywność zostały ocenione na 7,5. Przychody firm w drugiej połowie 2022 r. wzrosły średnio o 35 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Liczba dni absencji w pracy spadła o 57 proc. Nie dziwi więc, że 92 proc. pracodawców chce pozostać przy tym rozwiązaniu.

Podobne odczucia mają pracownicy – 90 proc. chciałoby kontynuować pracę w tym modelu. 43 proc. osób zauważyło poprawę zdrowia psychicznego, a 37 proc. – zdrowia fizycznego. Z kolei 71 proc. pracowników wskazało na niższy poziom wypalenia zawodowego pod koniec obowiązywania programu.

Co ciekawe, 15 proc. pracowników stwierdziło, że żadna kwota pieniędzy nie sprawi, iż zaakceptują pięciodniowy tydzień pracy.

(Fot. Cowomen/Unsplash)

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na skrócenie czas pracy

Również w Polsce trwa dyskusja na temat czterodniowego tygodnia pracy. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że co trzeci pracownik chciałby benefitu w postaci 4-dniowego tygodnia pracy. To poniekąd efekt pojawienia się na rynku pracy przedstawicieli pokolenia Z.

– Oczekiwania krótszego tygodnia pracy lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin pracy przy utrzymaniu 100 proc. wynagrodzenia zaczęły rosnąć wraz z wejściem na rynek pokolenia Z. Młodzi większą wagę niż ich rodzice przywiązują do równowagi między pracą i życiem prywatnym. Chcą rozwijać się zawodowo, godnie zarabiać i mieć czas na rozwijanie pasji oraz wypoczynek. Temat 4-dniowego tygodnia pracy coraz częściej pojawia się również w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników – mówi Dominik Pieczewski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Firmy w Polsce już testują to rozwiązanie. Skrócony czas pracy sprawdza firma Deloitte, która w ramach pilotażu zdecydowała się na wprowadzenie m.in. skompresowanego tygodnia pracy, 4-godzinnego dnia pracy w piątek, wolnego w co drugi piątek czy dodatkowych dni urlopu.

Innym przykładem jest NCDC, polsko-duńska firma, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług IT. Od 1 lutego 2022 r. tydzień pracy jest krótszy. Piątek jest dniem wolnym dla wszystkich, co daje dłuższy, trzydniowy weekend. W tej chwili ludzie pracują cztery dni po 9 godzin, ale docelowo (pod koniec roku) firma chce przejść na model 4x8 godzin. Pensja pozostaje cały czas na tym samym poziomie.

Kolejnym przykładem z polskiego rynku jest agencja reklamowa Funktional, w której od listopada 2021 roku tydzień pracy trwa cztery dni. Dodatkowym dniem wolnym od pracy jest każdy piątek. Od poniedziałku do czwartku zespół pracuje natomiast po 9 godzin - co pozwala na realizację wszystkich projektów zgodnie z planem. Pensje pozostały na tym samym poziomie.

