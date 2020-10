Będzie pomoc dla zagrożonych branż. Lewiatan: szkoda, że tak późno

Zdaniem dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Grzegorza Baczewskiego, pomoc finansowa dla zagrożonych branż, której udzielenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, jest zbyt późna i niewystarczająca, w dodatku nie skonsultowano jej z samymi zainteresowanymi.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 27 października premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły najnowszego planu ratunku dla zamkniętych w związku z pandemią koronawirusa firm pod nazwą Tarcza Branżowa. Zakłada ona m.in. zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikrofirm oraz zwolnienie z opłaty targowej.

- Będziemy chcieli, by wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte obostrzeniami w związku z pandemią, zostały również objęte programem wsparcia - powiedział premier Morawiecki. - Idziemy wąską ścieżką między niekontrolowanym wybuchem epidemii a bardzo trudnymi wyborami gospodarczymi, zapaścią gospodarczą, długotrwałymi kłopotami. Znalezienie właściwej ścieżki po środku jest kluczem do szybkiego odbicia gospodarczego w najbliższej przyszłości – podkreślił.

Według Konfederacji Lewiatan pomoc jest konieczna, ale powinna być przygotowana wcześniej i w szerszym zakresie. Eksperci konfederacji zwracają uwagę, że rząd najpierw zamyka poszczególne branże, narażając firmy na olbrzymie straty, a dopiero później zaczyna się zastanawiać, jak im pomóc. W efekcie wielu przedsiębiorców staje przed widmem bankructwa.

- Zdajemy sobie sprawę, że rozdawnictwo pieniędzy się skończyło, ale oczekiwaliśmy mocniejszego wsparcia firm. Oprócz zwolnienia z ZUS czy świadczenia postojowego, proponowaliśmy m.in. modyfikację istniejących mechanizmów wsparcia z tarcz dla firm, które w dalszym ciągu funkcjonują przy znacznie ograniczonych przychodach, wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy czy wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej w wysokości 5 proc. na wszystkie produkty i usługi - wymienia Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, dodając, że liczył też na specjalną pomoc dla branży targowej i handlowej, chociażby zawieszenie zakazu handlu w niedziele.

Konfederacja pozytywnie ocenia z kolei deklarację wicepremiera Jarosława Gowina, że rząd pracuje nad strategiami wsparcia dla polskiej gospodarki w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy, a także w perspektywie najbliższych kilku lat. Zdaniem jej członków właśnie takiego strategicznego spojrzenia brakuje w ostatnich miesiącach.

- Trzeba wspierać przedsiębiorców zagrożonych upadkiem, ale i tych, którzy mają szansę na przyspieszenie rozwoju. Najbardziej racjonalny wybór to inwestowanie w to, co przyniesie ponadprzeciętny zwrot. Ucieczka do przodu wymaga podjęcia strategicznych decyzji, co polski wzrost gospodarczy nakręci, które nasze produkty i usługi podbiją świat i skoncentrowania na nich ograniczonych zasobów. To jeden z wniosków, które znalazły się w naszym specjalnym raporcie „Impuls dla Polski 2020-2022” – dodaje Grzegorz Baczewski.