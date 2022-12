Będą premie, bony i firmowe wigilie. Pracodawcy przed świętami sięgną głęboko do kieszeni

- Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii. Z ich perspektywy to doskonała okazja, aby zacieśniać relacje pomiędzy pracownikami, ale także budować dobrą atmosferę w miejscu pracy. Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wynagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników, choćby taką jednorazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw - mówi Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Chęć organizacji firmowej wigilii deklaruje dokładnie tylu pracodawców, co w ubiegłorocznym badaniu: 43 proc. (fot. Eugene Zhyvchik/Unsplash)

18 proc. firm przy okazji świąt da też pracownikom możliwość zaangażowania się w akcje charytatywne, np. zbiórki darów rzeczowych czy pieniędzy oraz działania wolontariackie.

Zobacz: Wręczasz pracownikom prezent na święta? Pamiętaj o podatkach

W tym roku wyższe premie

W porównaniu do zeszłego roku zaobserwować można wzrost wartości przyznawanych benefitów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika.

W 2021 roku najczęściej wskazywanym przez pracodawców przedziałem kwot był ten między 100 a 300 zł. Tym razem firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonusy między 300 a 500 zł. W tym roku takie deklaracje składa 34 proc. badanych. Wzrost w tym przedziale rok do roku jest znaczny, bo aż o 8 p.p. To wyraźny powrót do poziomu sprzed 2 lat.

Co piąty respondent chce wydać w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł.

Najniższy w historii badania jest odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym zaledwie 6 proc.

Przeczytaj: Dużo zmian od nowego roku. Więcej przerw w pracy, dłuższy urlop, dwie pewne podwyżki

Benefity świąteczne dla wszystkich

80 proc. firm deklaruje, że okolicznościowe premie świąteczne będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom. To więcej o 5 p.p. niż w zeszłym roku. Premie będą też mniej zróżnicowane - ze względu na stanowisko i dział różnicować je będzie 55 proc. firm, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 65 proc.

80 proc. firm deklaruje, że okolicznościowe premie świąteczne będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom (fot. Freestocks/Unsplash)

Bony podarunkowe chce natomiast przyznawać wszystkim pracownikom 88 proc. pracodawców (wzrost o 1 p.p.). W przypadku 53 proc. przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, wartość bonów podarunkowych będzie zależna od działu czy stanowiska.

Tutaj też, jak w przypadku premii, obserwujemy, że trend różnicowania wartości jest w odwrocie: w zeszłym roku wartość bonu uzależniało od działu lub stanowiska 61 proc. firm.

Biedronka, Lidl, Kaufland - co z premiami w sieciach handlowych?

O przyznaniu pracownikom premii świątecznych (w różnej postaci) poinformowały m.in. sieci handlowe.

Biedronka w tym roku przygotowała niemal 81 tysięcy paczek dla pracowników i 78 tysięcy paczek dla dzieci. Firma przygotowuje 4 rodzaje paczek dla dzieci, w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat, 11-18 lat). W tym roku firma przeznaczy na nie prawie 80 mln złotych.

Oprócz paczek w ramach pakietu świątecznego pracownicy otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w Biedronce lub Hebe. Kwoty zasileń poszczególnych e-kodów różnią się w zależności od progu dochodowego.

Również sieć Lidl Polska przygotowała dla swojego zespołu dodatkowy bonus świąteczny. Kupony dla każdego pracownika osiągnęły wartość o 25 proc. wyższą niż jeszcze rok wcześniej. Firma przeznaczyła na ten cel 30 mln zł, co oznacza, że każda osoba zatrudniona w Lidlu otrzyma kupony czy bonus zakupowy o wartości 1000 zł.

Podobną akcję ogłosiła sieć Kaufland. W listopadzie i w grudniu pracownicy otrzymają karty przedpłacone w łącznej wysokości od 960 zł do 1000 zł, w zależności od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny. W okresie przedświątecznym pracownikom zostaną także przekazane upominki.

Cenne wsparcie w trudnych czasach. Świąteczne wydatki Polaków

Wsparcie pracodawcy przed świętami, szczególnie w tym roku, może okazać się wyjątkowo istotne dla dużej grupy pracowników.

Jak wynika z badania Związku Banków Polskich, statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących świąt wydać przeciętnie nominalnie 1427 zł. Największa część wydatków (przeciętnie 585 zł) będzie związana z artykułami spożywczymi i organizacją świąt.

Zobacz: Wydamy na święta tylko 1 proc. więcej niż rok temu

"W przypadku artykułów spożywczych blisko połowa osób - 49 proc. - planuje zmieścić się w przedziale wydatków do 500 zł, a najczęściej - w 28 proc. przypadków - wskazywana jest kwota pomiędzy 301 i 500 zł. Dla 18 proc. górną granicą wydatków na świąteczny stół będzie 800 zł, a dla kolejnych 12 proc. - 1000 zł. Do 1500 zł na jedzenie wyda 7 proc. Polaków, a powyżej tej kwoty już tylko 3 proc. Dla 11 proc. respondentów kwota wydatków na artykuły spożywcze to jeszcze niewiadoma" - podano w podsumowaniu badania.

Z bieżących dochodów zamierza je sfinansować 84 proc. badanych (udzielając odpowiedzi na to pytanie, można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź). To o 5 p.p. więcej niż w roku ubiegłym. 30 proc. zakłada, że aby zrealizować swoje świąteczne plany, będzie musiało sięgnąć do zgromadzonych oszczędności, co oznacza, że w pewnym zakresie bieżące dochody nie będą wystarczające, aby w całości pokryć wszystkie wydatki związane z organizacją świąt. 2 proc. badanych zakłada, że wspomoże się kredytem zaciągniętym w banku. Rok wcześniej plany zaciągnięcia świątecznego kredytu deklarowało 4 proc. respondentów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl