BCC ocenia działania rządu. "Konieczna reforma urzędów pracy oraz odroczenie wdrażania PPK"

Gospodarczy gabinet cieni Business Centre Club podsumował dotychczasowe działania rządu, a także przygotował rekomendacje. Co eksperci ocenili pozytywnie, a co negatywnie?

Eksperci BCC pozytywnie oceniają działania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z prowadzonymi w oparciu o Radę Dialogu Społecznego pracami nad Paktem Społecznym - na dzisiaj niestety cząstkowym.

- Cząstkowym, gdyż działania w praktyce ograniczają się do dziedzin, które nadzoruje MRPiT. Wydaje się, że do ewentualnego rozszerzenia tematyki prac nad Paktem niezbędne będzie poparcie ze strony całego rządu / większości koalicyjnej. Tym niemniej, nawet ograniczone prace nad Paktem Społecznym należy ocenić pozytywnie – argumentują eksperci BCC.

Na plus została oceniona tematyka negocjacyjnego zespołu zajmującego się kwestiami pracy. Jakie elementy zawiera? Omawiana jest problematyka pracy zdalnej, filozofia deregulacji Kodeksu pracy w oparciu o zbiorowe układy pracy oraz regulacje wdrażające unijne zalecenia dotyczące obecności reprezentantów związkowych na terenie zakładu pracy.

- Strona rządowa przychyliła się do agendy zaproponowanej przez stronę pracodawców, a realizatorzy z MRPiT jak na razie sprawnie organizują pracę zespołu - podkreślają eksperci BCC.

BCC pozytywnie ocenia również projekt zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Eksperci zwracają uwagę na szereg korzyści, jakie niosą zmiany związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ekonomiczne - po stronie pracownika i pracodawcy.

- Należy mieć nadzieję, że proponowane zmiany, ze względu na ewidentne korzyści dla pracowników, zostaną poparte przez związki zawodowe, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii COVID-19. Wprowadzenie zasad pracy zdalnej pomoże albo wręcz umożliwi pracę wielu grupom pracowników, także tym potencjalnie wykluczonym. Umożliwi to m.in. większą aktywizację zawodową niepełnosprawnych, kobiet wracających po urlopach macierzyńskich i wychowawczych do pracy, osób zajmujących się opieką nad osobami chorymi czy starszymi. Dzięki nowym regulacjom będzie można skorzystać z talentów wielu osób, które nie miały do tej pory możliwości zarobkowania z uwagi na dojazdy, ograniczenia architektoniczne i łączenie pracy z życiem prywatnym. To także szansa na pracę na odległość niemobilnych ekspertów w zawodach deficytowych – komentują eksperci BCC.

PPK w mikrofirmach

Jeśli chodzi o zagrożenia, to zdaniem BCC, należy do nich brak odroczenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w mikrofirmach w czasie pandemii. Jak zauważają eksperci, to obciążenie pracodawców, którego można było uniknąć w bezprecedensowo trudnej sytuacji wielu małych, a więc szczególnie wrażliwych na załamania rynkowe, przedsiębiorstw.

- Jest to możliwy do przesunięcia w czasie wzrost kosztów pracy w sytuacji załamania finansowego wielu firm. Co warte podkreślenia, czasowego wstrzymania PPK nie wprowadzono nawet wobec firm objętych „tarczami" – zaznacza BCC.

Urzędy pracy do poprawy

Zdaniem ekspertów BCC należy skończyć z biernością urzędów pracy w zakresie stażów i wsparcia zatrudnienia. Jak podkreślają, pracodawcy w 48 proc. procentach oceniają UP jako byty niewspierające zatrudnienia. Kolejne kilkanaście procent pracodawców zamierza ograniczyć swoje kontakty z urzędami pracy do minimum.

- Pracodawcy uważają, że UP dostarczają znacznie mniej usług, dużo słabszej jakości niż analogiczne serwisy publiczne w krajach Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy stawia, zwłaszcza mikro i małych, oraz średnich przedsiębiorców w trudnej sytuacji, gdyż muszą oni na pozyskanie i kształcenie pracowników wykładać znacznie więcej środków niż ich konkurencja z UE - tłumaczą eksperci BCC.

BCC oczekuje również zmian zasad finansowania urzędów pracy. Zdaniem ekspertów konieczne jest wdrożenie zasady, w której podstawowym klientem dla UP stanie się pracodawca, a nie bezrobotny oraz przyznania pracodawcom bonów (wysokości składek na Fundusz Pracy), którymi finansowaliby usługi świadczone przez urząd. Równocześnie te środki powinny stanowić istotne źródło finansowania działań urzędów pracy na poziomie województwa i powiatu.

O tym, że urzędy pracy muszą zmienić swoją rolę mówi się nie od dziś. Podczas gdy w latach 90. XX wieku urzędy pracy uczestniczyły głównie w pośrednictwie pracy, tak dziś muszą być prawdziwymi "łowcami talentów" i w czasach niskiego bezrobocia muszą znajdować dla pracodawców najlepszych pracowników.

- Od lat, co miało uzasadnienie szczególnie w okresie wysokiego bezrobocia, przyzwyczailiśmy się myśleć o urzędach pracy jako o instytucjach, które są dla osób poszukujących pracy. Mimo zapisów ustawowych zapominamy o tym, że urzędy pracy są również dla pracodawców i jednym z ich zadań jest wspieranie pracodawców w pozyskiwaniu pracowników. W obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie znaczna część firm boryka się z problemami rekrutacyjnymi, urzędy pracy powinny bardziej aktywnie podejmować zadania w tym obszarze – oceniła w rozmowie z PulsHR.pl Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan.