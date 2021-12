BCC apeluje o wzmocnienie rynku pracy. Lista życzeń i propozycji

Firmy zrzeszone w Business Centre Club zaapelowały o podjęcie działań, których celem będzie zwiększenie zasobów rynku pracy. Proponują sporo konkretów.

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 3,4 proc. (fot. Pixabay)

Przedsiębiorcy skupieni w BCC zaapelowali o podjęcie działań, które mają na celu wzmocnić rynek pracy i wpłynąć na wielkość luki kadrowej, z jaką mamy do czynienia w Polsce.

Zmiany zaproponowane przez BCC dotyczyć mają m.in. pomocy socjalnej, reformy służb zatrudnienia czy aktywnej promocji pracy w mediach.

Z danych Eurostatu wynika, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 3,4 proc. (taki sam wskaźnik jak we wrześniu). Bezrobocie w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2 proc. Równocześnie pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56 proc. całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie.

Zdaniem BCC, aktualna sytuacja powoduje:

- spowolnienie w rozwoju przedsiębiorstw i ograniczanie ich inwestycji w Polsce z powodu braku wykwalifikowanej kadry dziś i w najbliższych latach,

- opóźnianie tworzenia miejsc wysokiej jakości (szara strefa w zatrudnianiu pracowników) oraz nierówne warunki dla podmiotów zatrudniających zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- niższą konkurencyjność i efektywność pracy polskich firm z uwagi na wysokie koszty pozyskania i szkolenia pracowników przy wysokiej rotacji wśród zatrudnionych, które nie są finansowane ani wspomagane z Urzędów Pracy,

- wolniejszą transformację MŚP z uwagi na małą dostępność funduszy na informatyzację i automatyzację.

BCC podkreśla, że dla przedsiębiorców oznacza to znaczące ograniczenie w rozwoju firm oraz generuje poważne obciążenia osób pracujących na rzecz tych korzystających ze środków publicznych. W związku z tym firmy zrzeszone w klubie zaapelowały o podjęcie działań, których celem będzie zwiększenie zasobów rynku pracy.

- błyskawicznego zracjonalizowania wydatków socjalnych dla osób w wieku produkcyjnym i niepracujących i uzależnienia ich od legalnej aktywności zawodowej,

- korzystnego dla pracowników sposobu łączenia świadczeń socjalnych renty, emerytury, które nie wiązałoby się z ich ograniczeniem w sytuacji utrzymywania aktywności zawodowych,

- pilnej reformy służb zatrudnienia m.in. zmiany sposobu działania urzędów pracy na miejsca aktywizacji, preselekcji, przekwalifikowania działających na rzecz lokalnych przedsiębiorców, które postawi nas na podobnej pozycji konkurencyjnej jak inne przedsiębiorstwa Europy Zachodniej oraz rozszerzenia pól działania na różne etapy cykli koniunkturalnego, - aktywną stymulację wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych żłobków, - wzmocnienie wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych usług opieki nad osobami zależnymi: niepełnosprawnymi oraz starszymi osobami, - liberalizację przepisów i ich praktyczne wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców w tym likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5 proc. wg BAEL, - przeznaczenia środków z UE na transformację usług i przemysłu do standardów 4.0, - rozwiązanie łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to ogranicza pomiar rzeczywistych zasobów pracy, - rozszerzenie statusu bezrobotnego o osoby deklarujące chęć pracy w niepełnym wymiarze godzin, - aktywnej promocji pracy jako sposobu na satysfakcjonujące życie w mediach publicznych.

