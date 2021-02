Bayern Monachium stawia na automatyzację procesów HR i rozwój employee experience

Bayern Monachium, jeden z najbardziej utytułowanych europejskich klubów piłkarskich, wprowadza standaryzowanie, optymalizację procesów HR oraz poprawę employee experience dla ponad tysiąca pracowników klubu. W tym celu sięgnął po narzędzie oferowane przez technologicznego giganta.

Od 2014 roku SAP jest oficjalnym platynowym partnerem Bayernu Monachium. Obie organizacje wspólnie pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomagają klubowi osiągać cele sportowe i biznesowe. Teraz współpraca dotarła do kolejnego działu funkcjonującego w klubie sortowym, jakim jest HR. Zmiana pozwoliła Bayernowi Monachium przejść od arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych procesów do w pełni zintegrowanej platformy chmurowej. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło wprowadzenie w organizacji spójnych i cyfrowych procesów HR, a w przyszłości ujednolici dane w zakresie rekrutacji, onboardingu i zarządzania wydajnością.

- Rozwiązanie SAP pozwala zespołowi HR Bayernu robić to, w czym jest najlepszy - skupić się na strategicznym, wartościowym HR, a nie na procesach transakcyjnych. Przed wdrożeniem rozwiązania pracowaliśmy w oparciu o starsze, czasochłonne procesy. Integracja umożliwiła nam nie tylko digitalizację naszych procesów, ale także ich przeprojektowanie. Dzięki stworzeniu bardziej wydajnego środowiska, nasz zespół HR może skupić się przede wszystkim na dostarczaniu jak najlepszych doświadczeń pracowniczych - powiedział Jan-Christian Dreesen, wiceprezes zarządu Bayernu Monachium.

Jak wynika z badania Contract Administration i TGC Corporate Lawyers, automatyzacja procesów kadrowo-płacowych będzie dużym lub bardzo dużym wyzwaniem dla ponad 40 proc. firm. W czasie pandemii koronawirusa tempo jej wprowadzania wzrosło. Według ekspertów upowszechnienie się pracy na odległość znacznie przyspieszy proces robotyzacji procesów w wielu branżach.

- Wiele procesów kadrowo-płacowych cechuje powtarzalność, dzięki temu doskonale nadają się do automatyzacji. Zastosowanie rozwiązań automatyzujących działania to nie tylko odciążenie zespołu, ale także standaryzacja procesu i zredukowanie do minimum ryzyka popełnienia błędu - mówi Magdalena Aleksandrowicz, prezes Contract Administration.

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych to przede wszystkim krótszy czas ich realizacji, co przekłada się na konkretne korzyści dla pracodawcy. Systemy dbają, m.in. o weryfikację poprawności i kompletności danych przetwarzanych przez działy HR, zapewniają także elektroniczny obieg informacji, zmniejszający obciążenie członków zespołu pracochłonnymi, a jednocześnie niemającymi dużej wartości merytorycznej czynnościami. W dobie trudności z rekrutacją i utrzymaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach ma to szczególne znaczenie.

- Automatyzację należy postrzegać jako uzupełnienie i usprawnienie pracy zespołu. Pracownicy nie muszą poświęcać czasu na najbardziej żmudne czynności i mogą się skoncentrować na pracy merytorycznej. To pozytywnie wpływa na ich możliwości rozwoju oraz satysfakcję z pracy - dodaje Magdalena Aleksandrowicz.

Oszczędności z automatyzacji HR

Jak efekty automatyzacji procesów HR wyglądają w liczbach? Dla PulsHR.pl przeliczyła je Jolanta Durasiewicz, dyrektor ds. wyspecjalizowanych w obszarze HR, Impel Business Solution. W firmie w przypadku przygotowywania wyciągów bankowych, przed zautomatyzowaniem za ten proces odpowiadał cały zespół - w sumie osiem osób. Każdy z pracowników poświęcał na tę czynność 4 godziny dziennie, czyli wszyscy potrzebowali miesięcznie 640 godzin. Koszt ich pracy wynosił co miesiąc 15 tys. zł.

Mimo takich nakładów nie udawało się uniknąć sporych, nawet trzymiesięcznych opóźnień w wykonaniu tego zadania. Po robotyzacji tym zadaniem zajmuje się pięć osób, każda z nich poświęca ok. 30 minut dziennie. Odpowiadają za ściągnięcie i wpisanie do programu danych, których nie może zebrać robot. Zajmuje im to, zamiast 640, tylko 50 godzin miesięcznie. Dla firmy oznacza to nie tylko poprawę efektywności, ale i oszczędności - zamiast 15 tys. zł jest 1,3 tys. zł.