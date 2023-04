Bartosz Marcol odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i ESG w Globalworth

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Bartosz Marcol ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie i koordynacji działań z obszaru ESG w budownictwie. Przed dołączeniem do Globalworth przez blisko pięć lat pracował w roli starszego konsultanta ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Arup. Wcześniej był związany z firmą WSP, gdzie pracował jako konsultant ds. efektywności energetycznej budynków.

Jest specjalistą w zakresie wielokryterialnej certyfikacji systemów LEED, BREEAM oraz WELL. Był również odpowiedzialny za wsparcie strategii zrównoważonego rozwoju i koordynację wdrażania zielonych działań dla wielu firm z branży nieruchomości komercyjnych.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz student Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Od początku ścieżki zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Jako jeden z pierwszych na świecie uzyskał akredytację WELL Accredited Professional (WELL AP) na początku 2016 roku. Ma również akredytację WELL Faculty, skupiającą się na funkcji dydaktycznej zrównoważonego budownictwa. Doradca w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, dekarbonizacji i bioróżnorodności.