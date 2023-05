Bardzo duże zmiany w spadkach. Nowe przepisy właśnie weszły w życie

Nowelizacja wprowadziła rewolucyjne zmiany dotyczące zachowku, które mają ułatwić sukcesję w dużych firmach. Anita Pardej, radca prawny w Mariański Group, wyjaśnia problem zachowku na przykładzie fikcyjnej rodziny miliarderów, a ich firma rodzinna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nestor w testamencie przekazał całość spadku synowi pracującemu w firmie, udziały są wyceniane na 100 mln zł. Po jego śmierci ojca młodszy syn, który nie pracował w firmie i mieszka za granicą, może żądać zachowku od brata i dziedzicząc zgodnie z prawem, otrzymałby połowę udziałów (50 mln zł), co daje mu prawo do zachowku w wysokości 25 mln zł. Jednak jak zauważa cytowana przez Business Insidera Anita Pardej, to, że udziały w spółce są warte 100 mln zł, nie oznacza, że w spółce znajduje się gotówka wystarczająca do spłacenia zachowku.

Przykładowa sytuacja dotyczy miliarderów, w praktyce jednak może spotkać każdego, kto odziedziczy dom czy mieszkanie i musi spłacić pominiętych w testamencie. Nowelizacja umożliwia powołanie właścicielom firmy fundacji rodzinnej, której celem jest gromadzenie mienia i zarządzanie nim, a także spełnianie świadczeń na ich rzecz. Pozwala także zabezpieczyć aktywa od ryzyk biznesowych, prawnych czy podatkowych.

— Przede wszystkim majątek wnoszony do fundacji rodzinnej nie będzie wchodził do masy spadkowej, a po upływie 10 lat nie będzie też uwzględniany w zachowku. Oznacza to, że spadkobiercy zgłaszający swoje roszczenie po upływie 10 lat, nie będą mogli skorzystać z instytucji zachowku. Ponadto wypłaty dokonane z fundacji lub przewidziane na rzecz beneficjenta, który byłby uprawniony jednocześnie do zachowku, będą zaliczane na poczet zachowku — tłumaczy w rozmowie z Business Insiderem Paweł Tomczykowski, partner zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Nie każdy postrzega zmiany tak samo, niektórzy woleliby mieć większy wpływ na podział majątku

Inaczej na te kwestie patrzą przedsiębiorcy. Patrycja Szwarczyńska-Brown, dyrektor personalna & koordynator ds. digital marketing w Biofarm Poland, podkreśliła, że przez wspomniane 10 lat można wystąpić o zachowek, co w porównaniu z innymi krajami, nadal stanowi ryzyko.

— Są też nestorzy, którzy chcą mieć 100 proc. wpływu na to, jak podzielą akcje między dzieci. Wielu myśli, że skoro oni zakładali biznes, to do nich to należy. A fundacja jeszcze w 100 proc. nie odpowiada na tę potrzebę, ponieważ nadal występuje potencjalny zachowek. Z tego powodu wiele fundacji zostało założonych za granicą, i tak może być nadal – ocenia.

Ustawa o fundacji rodzinnej rozszerza Kodeks cywilny o nowy artykuł 997 ¹, który daje trzy nowe możliwości spadkobiercy zobowiązanemu do wypłaty zachowku:

żądanie odroczenia terminu płatności;

rozłożenia zachowku na raty na okres pięciu lat (wyjątkowych sytuacjach na 10 lat);

obniżenia zachowku.

Tomczykowski zauważa także, że nowelizacja dodała ustawową możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku. Jak wyjaśnia adwokat Mateusz Ziębaczewski, we wcześniejszych przepisach nie było to jednoznacznie określone.

— Przykładowo zrzekający się zstępny spadkodawcy może zastrzec, że chce, aby jego zrzeczenie było skuteczne, jeśli spadkobiercą będzie inny zstępny, ale już nie, gdy powołana zostanie osoba spoza tego kręgu — tłumaczy mec. Ziębaczewski.

