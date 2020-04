Barbara Piontek, KSSE: Pandemia odkryła słabości systemu

Pandemia koronawirusa wywróciła cały świat do góry nogami, także biznesowy. Jak firmy sobie radzą z tym wyzwaniem?

Prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE): – Istnieje bardzo stare pojęcie „czarnego łabędzia”, czyli kompletnie nieprzewidywalnego zagrożenia. Do słownika ekonomii trafiło ono w 2007 r. podczas kryzysu. Podobną sytuację mamy w tej chwili. Obudziliśmy się w zupełnie innym świecie. Zagrożenie, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć, wywróciło świat do góry nogami. Przedsiębiorcy także nie byli na nie przygotowani – zarówno pod względem bezpieczeństwa finansowego, jak i organizacyjnego. W wielu firmach wybuchł „pożar”, który przedsiębiorcy próbują ugasić.

Pandemia COVID-19 ukazała wszystkie słabości systemu, w którym dotychczas funkcjonowaliśmy. Kiedy mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, wydaje nam się, że wszystko ułoży się pomyślnie. I że ten stan będzie trwać wiecznie. Ta teoria została obalona. Stworzyliśmy rzeczywistość, którą możemy porównać do skonstruowania samochodu bez hamulców, bez poduszek bezpieczeństwa. Dodajemy gazu, jedziemy coraz szybciej. I nagle wyrasta przed nami przeszkoda. Nasza prowzrostowa jazda bez zabezpieczeń kończy się katastrofą, kryzysem, jakiego świat nie znał.

CZYTAJ DALEJ »

W jaki sposób firmy mogą próbować ugasić ten pożar?

– Nie ma uniwersalnej recepty, która sprawdziłaby się u wszystkich. Wiele zależy od branży, wielkości podmiotu, a także modelu funkcjonowania i zarządzania. Na pewno warto przemodelować spółkę, dopasowując ją, o ile się da, do obecnych realiów. Czas na odbudowę biznesu nadejdzie, natomiast w tej chwili trzeba skupić się na ratowaniu firm i miejsc pracy. Wszyscy mamy ten sam cel – przetrwać i uniknąć zwolnień. Myślę, że żaden pracodawca nie chce tracić pracowników, ponieważ to oznaczałoby porażkę – musiałby w jakimś stopniu zniszczyć to, co budował przez wiele lat. Jego zadaniem jest więc odnalezienie się w nowej sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków, aby spółka nadal funkcjonowała.

Jakie kroki powinny podjąć firmy, by przetrwać?

– Na działania, które należałoby podjąć, ma wpływ wiele czynników. Pamiętajmy, że skala problemów jest uzależniona od wielkości spółki. Jeżeli firma funkcjonuje na międzynarodowej arenie, to zmaga się ona z problemami występującymi na globalnych rynkach, najgorsze dopiero przed nimi, a i skutki będą długotrwałe.

Jakie działania powinna firma podjąć? Każda spółka, o ile to możliwe, musi wprowadzić model naprawczy, poprzedzony solidną analizą. Przedsiębiorcy nie mogą tkwić w schemacie, w którym dotychczas funkcjonowali. Muszą otworzyć się na nowe możliwości, które pozwolą im dalej prosperować. Czasem trzeba przemodelować spółkę, inaczej zdefiniować cele, a niekiedy wystarczy zmiana organizacji pracy. To nie jest tak, że wszyscy są bezradni i nic nie mogą zrobić.

Co konkretnie mogą firmy zrobić?

– Firmy produkcyjne mogą przebranżowić się i tworzyć towary, które pozwolą na utrzymanie zatrudnienia. Przykładowo część koncernów zajęła się produkcją maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji czy respiratorów, czyli towarów deficytowych dzisiaj. Oczywiście nie każda spółka może sobie pozwolić na taki krok, jednak te, które mogą, wdrażają takie rozwiązanie. W naszej strefie Nexteer dzięki pomysłowości swoich inżynierów zaczął drukować w 3D przyłbice dla lekarzy i ratowników medycznych. Z kolei firma Mapei podjęła starania, by przeprofilować produkcję i produkować płyny do dezynfekcji, a BMZ o połowę zwiększyło produkcję baterii do respiratorów.

Firmy produkcyjne zmieniają także organizację pracy. Zespoły nie mają ze sobą kontaktu, pracują w układach tygodniowych, dzięki czemu niebezpieczeństwo zarażenia się i ewentualne straty przedsiębiorstwa są zminimalizowane. W przypadku pojawienia się ognisk chorobotwórczych w firmie i ewentualnej kwarantanny spółce uda się utrzymać produkcję.

Inaczej wygląda sytuacja w sektorze budowlanym, gdzie zmieniają się zasady dotyczące płatności – terminy zostały wydłużone z 30 do 90 dni. To spore wyzwanie dla firm, ponieważ muszą zapewnić utrzymanie mocy produkcyjnej, płacić daniny, wypłacić wynagrodzenia pracownikom, a także utrzymać płynność finansową w dłuższym czasie niż dotychczas, jednocześnie realizując swoje zadania.

Kolejną grupą są firmy, które są zmuszone do znalezienia nowych odbiorców swoich produktów. Przykładowo przedsiębiorstwo z branży mięsnej, które dotychczas dostarczało swój towar jako produkt ostateczny, m.in. do restauracji typu fast food. W tej chwili z powodu restrykcji ten łańcuch dostaw został zachwiany. Przedsiębiorca szybko jednak zareagował i dziś realizuje produkcję, a produkt przez niego sprzedawany jest półproduktem, gdyż zmienił swoich odbiorców.

Co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy zostali zmuszeni do tymczasowego zamknięcia biznesu?

– Głównym zadaniem przedsiębiorcy, który musiał z powodu zakazów zamknąć firmę, jest przetrwanie i pokrycie generowanych kosztów. Dotyczy to przede wszystkim firm usługowych. Dobrze byłoby, gdyby wprowadzono mechanizmy funkcjonujące na zasadzie ulg podatkowych przy np. darowiznach. Chodzi o to, aby usługobiorcy mogli wpłacić określoną pulę pieniędzy (ważne jest ustalenie limitu) na rzecz usługi, która zostanie wykonana w przyszłości. Klient powinien móc odliczyć wpłaconą kwotę od podatku, podobnie jak dzieje się to w przypadku darowizny na rzecz kultu religijnego. Powinno być możliwe skorzystanie z takiej ulgi dla podatników dokonujących przeznaczenia środków pieniężnych na przyszłe usługi, które świadczy podmiot, który w okresie pandemii jest zamknięty. Ulga taka mogłaby być dostępna dla zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, jak również tych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Wówczas przedsiębiorca otrzymałby wsparcie w trudnym okresie, mógłby pokryć bieżące koszty. To byłby także sprawdzian dla firmy i jej klientów. Zweryfikowana zostałaby jej pozycja na rynku oraz marka, a przede wszystkim jakość relacji z jej stałymi klientami.

Uważa pani, że firmy, które zbudowały dobre relacje z klientami i zadbały o jakość świadczonych usług, przetrwają kryzys?

– Zastanawiam się, na ile problemy, które pojawiły się w firmach, wynikają z wprowadzonych obostrzeń, a na ile są efektem błędów zarządczych, które przez wiele lat były popełniane. Jak już wspomniałam, trwająca pandemia obnażyła słabe strony nie tylko firm, ale także branż i instytucji. Na wierzch wychodzą wszystkie zaniedbania, kumulowane przez lata.

Jak z kolei w tak trudnym czasie budować komunikację z pracownikami?

– Zbudowanie relacji i odpowiedniej komunikacji z pracownikami w tak trudnym czasie jest sporym wyzwaniem. Tutaj również wszystko jest uzależnione od branży, wielkości firmy i jej specyfiki. Inaczej będzie wyglądał dialog w firmie zatrudniającej kilkanaście osób, gdzie wszyscy dobrze się znają, a inaczej w dużej korporacji, zatrudniającej kilkaset osób, w której kontakt zarządu z pracownikami jest ograniczony.

Konsekwencje obecnej sytuacji poniosą wszyscy. Wyrzeczenia i rezygnacja z wielu rzeczy dotkną każdego z nas w wielu obszarach, choć nie wszyscy jeszcze zdają sobie z tego sprawę. Dlatego bardzo ważna jest otwarta i szczera rozmowa z pracownikami. Warto ułożyć sobie plan na najbliższy miesiąc, dwa – przemyśleć to, co będzie się działo i jak solidarnie możemy na to zareagować w tej krótkiej perspektywie.

-------------------

Tekst powstał w ramach projektu EEC Defence – Razem bronimy gospodarki, animowanego przez Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Partnerzy EEC wymieniają się informacją, wiedzą, doświadczeniem, pomysłami na radzenie sobie w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego.

Więcej o EEC Defence – Razem bronimy gospodarki na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.