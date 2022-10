Bank PKO wkracza do Metaverse. Zacznie od onboardingu pracowników

jk

• 7 paź 2022 9:50





PKO Bank Polski przeniósł PKO Rotundę do świata wirtualnego i uruchomił swoją placówkę w Metaverse. Jest pierwszym polskim bankiem, który jest obecny w metaświecie w takiej formie. Budynek PKO znajduje się na działce na platformie Decentraland, gdzie będzie dla banku pełnił funkcję cyfrowego laboratorium (Fot. mat. pras.)

W pierwszej kolejności, bank PKO będzie dążył do wykorzystania potencjału Metaverse do bardziej immersyjnego onboardingu nowych pracowników oraz prowadzenia przeznaczonych dla nich szkoleń.

Nowe rozwiązania w tym zakresie mogą pomóc w pokonaniu wyzwań, z jakimi po zmianie trybu pracy na hybrydowy mierzą się firmy na całym świecie.

Równolegle bank będzie prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami.

Budynek PKO znajduje się na działce na platformie Decentraland, gdzie będzie dla banku pełnił funkcję cyfrowego laboratorium do zdobywania know-how w zakresie obecności w metaświatach.

- Branża technologiczna co kilkanaście lat przechodzi rewolucję, która całkowicie zmienia jej kierunki rozwoju. Metaverse w perspektywie dekady może stać się dla globalnej gospodarki impulsem rozwojowym takim, jak w przeszłości było pojawienie się komputera osobistego, Internetu czy smartfonów. Chciałbym, aby PKO Bank Polski był gotowy wykorzystać związane z tym szanse, a gdy Metaverse już dojrzeje – aby tak jak dotychczas, nadawał rytm w rozwoju technologicznym krajowego sektora bankowego i polskiej gospodarki. Droga do realizacji tego celu wiedzie przez gromadzenie wiedzy i doświadczeń budowanych podczas obecności w metaświecie. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeniesienie naszej bankowej ikony, PKO Rotundy, do świata Metaverse i uruchomienie tam naszej pierwszej placówki – mówi Paweł Gruza, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Bank będzie prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami (Fot. mat. pras.)

Dla odwiedzających budynek przygotowana została wystawa polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej przez PKO Bank Polski, wystawa poświęcona historii banku oraz galeria kart płatniczych. Do odwiedzenia najważniejszych punktów wirtualnej PKO Rotundy zachęcają elementy grywalizacji w postaci dostępnych do zebrania cyfrowych kropek. W budynku przez cały czas obecne są także roboty, które pomagają odwiedzającym zapoznać się z podstawowymi informacjami o banku. Czytaj też: Nie biała tablica, a metaverse. Szkolenia muszą wejść na nowy poziom Przy projektowaniu budynku uwzględniono aktualne trendy w środowisku Metaverse, a zastosowane w nim rozwiązania zostały dobrane w taki sposób, aby nawigacja po nim była łatwa i intuicyjna. Możliwości metaświata są ogromne PKO Bank Polski chce zbudować wiedzę i doświadczenia, które posłużą mu do biznesowego wykorzystania nowego kanału komunikacji z klientami oraz rozpoznania w praktyce innych możliwości, jakie daje obecność w metaświatach. W pierwszej kolejności, bank będzie dążył do wykorzystania potencjału Metaverse do bardziej immersyjnego onboardingu nowych pracowników oraz prowadzenia przeznaczonych dla nich szkoleń (Fot. mat. pras.) W pierwszej kolejności, bank będzie dążył do wykorzystania potencjału Metaverse do bardziej immersyjnego onboardingu nowych pracowników oraz prowadzenia przeznaczonych dla nich szkoleń. Nowe rozwiązania w tym zakresie mogą pomóc w pokonaniu wyzwań, z jakimi po zmianie trybu pracy na hybrydowy mierzą się firmy na całym świecie. Czytaj też: Hologramy i wirtualne miejsca pracy. Tak będzie wyglądał dzień pracy już za osiem lat Równolegle bank będzie prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami. W perspektywie najbliższej dekady będzie też rozwijał rozwiązania związane z identyfikacją tożsamości klientów w metaświatach oraz będzie testował możliwość integracji bankowych produktów.

