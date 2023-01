Bank PKO przeniósł do chmury 12 tys. stanowisk pracy doradców klienta

Usługa Stanowisko Przyszłości polega na przeniesieniu danych użytkowników oraz aplikacji do środowiska chmurowego. (Fot. Shutterstock)

PKO Bank Polski postawił na wirtualizację miejsc pracy. Podczas uruchomienia w banku nowej usługi Stanowisko Przyszłości dane z ponad 12 tys. urządzeń końcowych oraz cała poczta elektroniczna zostały zmigrowane do prywatnej chmury działającej na infrastrukturze OChK. Tak firma obniża koszty IT, ale także zmniejsza ryzyko awarii i podnosi poziom bezpieczeństwa.

Jak tłumaczy PKO BP, usługa Stanowisko Przyszłości polega na przeniesieniu danych użytkowników oraz aplikacji do środowiska chmurowego. Pracownicy banku otrzymują dostęp do zwirtualizowanych aplikacji bez potrzeby instalowania ich na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, urządzeniu mobilnym lub terminalu). W sumie do chmury zmigrowano ponad 32 TB danych z 12 tys. urządzeń.

Firma przekonuje, że w dużych organizacjach tego typu rozwiązanie przynosi wiele korzyści: od łatwiejszej administracji dużą liczbą urządzeń, przez niższe koszty zakupu urządzeń, mniejszą konsumpcję energii elektrycznej, po wyższy poziom bezpieczeństwa danych.

- Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim to kompleksowy program, który obejmował wiele projektów, m.in. przygotowanie chmury prywatnej, wirtualizację i migrację istniejących zasobów IT, wymianę ponad 12 tys. urządzeń w blisko 1000 lokalizacji na terenie całego kraju, ich konfigurację, połączenie z urządzeniami peryferyjnymi oraz szkolenia dla użytkowników. Zadania realizował zespół nawet 200 specjalistów IT. Na każdym etapie zespół wdrożeniowy banku i Chmury Krajowej bardzo dużą uwagę poświęcał bezpieczeństwu stosowanych rozwiązań, ze względu na wrażliwe dane klientów – mówi Michał Dobek z OChK, odpowiedzialny za projekt.

Jak dodaje, duże, ale nawet średniej wielkości organizacje coraz częściej interesują się tego typu rozwiązaniami.

- Powodem jest wysoki zwrot z inwestycji w czasach drożejących i niejednokrotnie trudno dostępnych urządzeń, rosnących kosztów energii elektrycznej oraz obaw o bezpieczeństwo danych. Jednocześnie uproszczenie administracji zasobami odciąża dział IT, który może zająć się innymi ważnymi zadaniami. Końcowymi beneficjentami są klienci banku, którzy dzięki stabilnej pracy systemu zyskują na jakości i sprawności obsługi - wyjaśnia.

