Badanie ZPP: Większość firm nie zwalnia i nie planuje zwalniać

Nastroje wśród przedsiębiorców, przebadanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, są negatywne. Aż 76 proc. badanych martwi się obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Sektor MSP w większości negatywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą (62 proc.). 25 proc. respondentów ocenia ją pozytywnie, a 13 proc. nie ma jasnej oceny aktualnej sytuacji.

Aż 85 proc. firm z sektora MSP przewiduje pogorszenie się koniunktury gospodarczej, podczas gdy tylko 15 proc. przewiduje jej polepszenie lub brak zmiany w najbliższym półroczu.

65 proc. przedsiębiorców z sektora MSP deklaruje, że epidemia już pogorszyła działalność i kondycję ich firm. 30 proc. twierdzi, że epidemia nie wpłynęła istotnie na funkcjonowanie firm.

Aktualnie 45 proc. przedsiębiorców negatywnie ocenia kondycję swojej firmy, a 39 proc. pozytywnie. Jednak już zdecydowana większość, bo 58 proc., przewiduje pogorszenie kondycji firmy na koniec trzeciego kwartału tego roku, 33 proc. nie przewiduje istotnych zmian.

Z kolei 19 proc. firm zwolniło pracowników w związku z epidemią, a 23 proc. planuje zwolnienia pracowników w najbliższym czasie.

Większość przedsiębiorców negatywnie ocenia tarczę antykryzysową (55 proc.). Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed ogłoszeniem „tarczy finansowej” PFR, więc jego wyniki dotyczą wyłącznie „tarczy” uchwalonej w Sejmie.

Najgorzej oceniają ją przedsiębiorcy najmniejsi, zatrudniający do 9-ciu pracowników. Co więcej, większość badanych ocenia, że tarcza antykryzysowa nie będzie skuteczna (58 proc.), tylko 26 proc. przewiduje jej skuteczność.

Najważniejszymi zmianami do wprowadzenia w świetle zmian na rynku pracy spowodowanych epidemią koronawirusa przedsiębiorcy uważają obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (65 proc.), uelastycznienie kodeksu pracy (34 proc.), zahamowanie podwyżek płacy minimalnej (30 proc.), zwiększenie środków na podnoszenie kompetencji pracowników (19 proc.) oraz przyspieszenie procedur zatrudniania cudzoziemców (10 proc.).

- Nie ulega wątpliwości, że sektor MSP obawia się gospodarczych skutków epidemii. Koronawirus już w tej chwili wywarł duży negatywny wpływ na działalność firm, co widać w wynikach badań. Nie unikniemy również zwolnień, jednak wyniki w tym zakresie pokazują, że przedsiębiorcy starają się trzymać nerwy na wodzy – na redukcję zatrudnienia zdecydował się na ten moment co piąty przedstawiciel sektora, zaś niemal co czwarty zadeklarował takie plany. Oznacza to, że większość firm nie zwalnia i nie planuje zwalniać - komentuje Cezary Kaźmierczak, szef ZPP.

- Ponadto sytuacja zmienia się dynamicznie - przedstawiona w ubiegłym tygodniu „tarcza finansowa” może spowodować, że znaczna część tych firm, które zwolnienia planowały, jednak z nich zrezygnuje. Wydaje się, że dodatkowo mogłoby pomóc obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i uelastycznienie przepisów - dodaje Kaźmierczak.

*Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna w dniach 8 – 14 kwietnia 2020 roku, na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorców MSP (N=566).