Aż 80 proc. z nich lubi swoją pracę, zarobki też niczego sobie. Wymarzona branża?

• 20 cze 2022 20:00





Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że specjaliści zajmujący się rekrutacją i rozwojem zatrudnionych są dziś pilnie poszukiwanymi pracownikami. Jak dziś wygląda praca HR-owców, czy pełnią oni strategiczną rolę w organizacji i ile zarabiają? Choć ostatnie lata były co najmniej turbulentne i postawiły przed HR-owcami wiele wyzwań, nadal jest to zawód wysoce satysfakcjonujący i jedynie 16 proc. osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie (Fot. Shutterstock)

Rola HR w organizacji wzrosła w ciągu ostatnich lat. Potwierdziło tę tezę 28 proc. HR-owców z małych firm, 29 proc. z firm średnich i 33 proc. z dużych.

W zdecydowanej większości firm HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają nie tylko za rekrutację, ale również za onboarding i offboarding, rozwój i szkolenia pracowników, a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing.

Zawód HR pozostaje satysfakcjonujący - zaledwie 16 proc. osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie, a 80 proc. jest zadowolonych z pełnionej funkcji i zmian nie planuje.

Z danych zebranych przez serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń-maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała wokół 14 tys.

Rekordowym miesiącem okazał się marzec 2022 roku, gdy łączna liczba ogłoszeń o pracę adresowanych do specjalistów HR wyniosła blisko 6 tys. ogłoszeń. Wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów z obszaru human resources są osoby zajmujące się rekrutacją i employer brandingiem oraz odpowiedzialne za tzw. twardy HR, czyli kadry i wynagrodzenia.

Również z raportu firmy doradczej Grant Thornton oraz Element wynika, że w maju 2022 roku pracodawcy opublikowali więcej ofert pracy skierowanych do branży HR - wzrost o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Najczęściej poszukiwano specjalistów ds. kadr i płac (wzrost o 21 proc.) oraz HR business partnerów (wzrost o 10 proc.).

HR - nadal od zadań specjalnych

Z raportu „Na strategicznym biegu” Pracuj.pl wynika, że wśród najważniejszych zadań HR-u jest rekrutacja i pozyskanie odpowiednich pracowników do organizacji. W mniejszych firmach (do 50 pracowników) odpowiedź tę wskazało aż 94 proc. ankietowanych, a w średnich (do 250 pracowników) - 93 proc.

W zdecydowanej większości firm - niezależnie od ich wielkości - HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają również za: onboarding i offboarding (odpowiednio: 66 proc. wskazań w małych firmach, 78 proc. w średnich i 81 proc. w dużych), rozwój i szkolenia pracowników (57 proc., 76 proc., 77 proc.), a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing (56 proc., 76 proc., 74 proc.). W najmniejszych firmach pracownicy HR są również często odpowiedzialni za działania spoza tego obszaru biznesowego. Źródło: Pracuj.pl HR jako strategiczny partner Jak pokazuje raport „Na strategicznym biegu”, obszar HR jest strategicznym ogniwem organizacji, a kompetencje osób zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami „people & culture” nie tylko stale rosną, ale również są coraz bardziej pożądane przy stole zarządów. Sami ankietowani HR-owcy również dostrzegają, że ich rola w organizacji zmieniła się w ciągu dwóch ostatnich, niepozbawionych wyzwań lat. Pracuj.pl zadał również respondentom badania „HR-u portret własny 2022” pytanie: jak w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się rola HR w organizacji. W odpowiedzi ankietujący usłyszeli, że pełni on rolę strategicznego partnera w organizacji, od odpowiednio: 26 proc. pracowników HR małych firm, 35 proc. pracowników firm średnich i aż 40 proc. pracowników dużych firm i korporacji. Z kolei ze stwierdzeniem, że HR pełni funkcję wykonawczą wobec zarządu i biznesu, zgodziło się jedynie 18 proc. pracowników HR w małych firmach, 19 proc. w średnich firmach i 17 proc. w dużych firmach. Napawający optymizmem jest również fakt, że rola HR w organizacji w ciągu ostatnich lat wzrosła. Potwierdziło tę tezę 28 proc. HR-owców z małych firm, 29 proc. z firm średnich i 33 proc. z dużych – przy czym jedynie niespełna 1-2 proc. HR-owców uważa, że rola HR w firmie spadła lub spadnie w najbliższej przyszłości. Plusy i minusy bycia HR-owcem Choć ostatnie lata były co najmniej turbulentne i postawiły przed HR-owcami wiele wyzwań, nadal jest to zawód wysoce satysfakcjonujący i jedynie 16 proc. osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie, a 80 proc. jest zadowolonych z pełnionej funkcji i zmian nie planuje. To, co najbardziej motywuje do codziennej pracy HR-owców, to przede wszystkim: współpracownicy i atmosfera pracy, satysfakcja i poczucie wpływu na to, jak rozwija się organizacja, różnorodność zadań oraz fakt bycia docenionym przez koleżanki i kolegów w pracy oraz zarządy. Źródło: Pracuj.pl Z kolei wśród osób rozważających przebranżowienie argumentami stojącymi za taką decyzją są przede wszystkim niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, niezadowalający zakres obowiązków, a także brak możliwości awansu lub jego niejasne kryteria oraz brak szans na dalszy rozwój i podnoszenie własnych kompetencji. Źródło: Pracuj.pl HR-owa przyszłość A jak HR-owcy widzą przyszłość? Z raportu „Na strategicznym biegu”, przygotowanego przez Pracuj.pl, wynika, że całkiem obiecująco. Niewątpliwie wszyscy pracownicy – nie tylko z działów human resources – boleśnie odczuli stres i niepokój wywołane pandemią oraz perturbacjami na rynku pracy, a których długofalowym skutkiem były spadek motywacji i zaangażowania, a także zmęczenie. Jednak wśród plusów pojawiły się możliwość pracy zdalnej z domu (ok. 65 proc. wskazań ogółem – zarówno wśród pracowników firm małych, średnich, jak i dużych), możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca (51 proc. ogółem), wdrożenie nowych narzędzi i technologii ułatwiających codzienną pracę (ok. 51 proc.), a także większa wyrozumiałość, empatia, wrażliwość wśród pracowników i przełożonych (ok. 39 proc.). Jednocześnie respondenci Pracuj.pl, patrząc na rynek pracy ogólnie, ale też i na swoje miejsce zatrudnienia, nie są już tak optymistyczni. Średnio ponad połowa z nich wskazuje, że ich zdaniem sytuacja na rynku pracy jest gorsza, niż przed pandemią, a blisko co trzeci z nich widzi również pogorszenie sytuacji w swojej organizacji. Ile zarabia się w HR? Jak wynika z raportu Hays Poland, najwyższa stawka w obszarze HR to 35 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle maksymalnie wyciąga dyrektor ds. zasobów ludzkich. Minimalna pensja w jego przypadku to 20 tys. zł brutto. Nieco mniej zarabia kierownik ds. zasobów ludzkich. Najczęściej oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku to 20 tys. zł. Dolny pułap w jego przypadku to 16 tys. zł, a górny - 25 tys. zł miesięcznie. HR business partner najczęściej zarabia 15 tys. zł brutto co miesiąc, a kierownik ds. kadr i płac tyle samo, co talent acquisition manager, czyli 14 tys. zł brutto. Osoby zajmujące się benefitami i wynagrodzeniami mogą najczęściej liczyć na miesięczną pensję w wysokości 10,5 tys. zł, a specjaliści odpowiedzialni za szkolenia - 7,5 tys. zł. Pensja specjalistów ds. rekrutacji, którą najczęściej oferują im firmy, to 8 tys. zł brutto. Najmniej zarabiają osoby stawiające pierwsze kroki w sektorze, czyli asystenci ds. zasobów ludzkich. Ich maksymalne zarobki to 4,5 tys. zł brutto, a minimalne - 3,5 tys. zł brutto. Niewiele więcej (maksymalnie 5,5 tys. zł brutto) wyciągają młodsi specjaliści ds. zasobów ludzkich. Źródło: Hays Poland

