Aż 60 proc. młodych ludzi czuje, że źle wybrało pracę. Teraz żałują

Prawie 1/3 badanych pracowników zadeklarowała, że chciałaby dokonać zmiany pracy. Wśród zetek była to co piąta osoba (Fot. Shutterstock)

Prawie 1/3 badanych pracowników zadeklarowała, że chciałaby dokonać zmiany pracy. Wśród zetek była to co piąta osoba (Fot. Shutterstock)

Co piąty white collar nie jest szczęśliwy w swojej pracy, a ponad 60 proc. ankietowanych odczuwa wyraźny żal związany z podjętymi decyzjami zawodowymi. Jedna trzecia pracowników generacji Y i Z przyznała, że rozważa zmianę pracy, a co piąty badany myśli o przebranżowieniu.

Dla ponad połowy współczesnych pracowników z pokolenia Y i Z praca jest ważna - 52 proc. z nich zadeklarowało, że stanowi ona kluczowy element w ich życiu. Ponad sześciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że odczuwa szczęście w pracy, jednak co piąty badany wskazał, że w pracy nie jest szczęśliwy. Takie wnioski płyną z raportu "Jak pracować, by nie żałować? - generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy” serwisu RocketJobs.pl.

Biorąc pod uwagę całokształt odpowiedzi niestety dla niemal 3/4 respondentów praca nie jest źródłem pełnej satysfakcji.

Co jest największą bolączką dzisiejszych pracowników?

Jednym z głównych powodów niezadowolenia z pracy jest wysokość wynagrodzenia. Blisko 50 proc. zetek i starszych igreków (36-45 lat) oraz 60 proc. młodszych przedstawicieli pokolenia Y (28-35 lat) było niezadowolonych z tego, ile zarabiają.

W porównaniu z zarobkami pozostałe elementy środowiska zawodowego generowały znacznie mniejsze niezadowolenie (między 19 a 30 proc.). Dało się w ich kontekście dostrzec różnice pokoleniowe. Na przykład z dynamiki pracy niezadowolony był jedynie około co czwarty przedstawiciel pokolenia Y, ale już około co trzeci pracownik z generacji Z.

Co trzecia osoba z zetek wolałaby więcej pracować zdalnie, natomiast wśród starszych igreków podobne preferencje wykazywał mniej niż co szósty badany. Starsi uczestnicy badania byli również nieco bardziej niezadowoleni z poziomu stabilności pracy i systemów premiowych niż młodsi respondenci.

Czego żałują młodzi Polacy w swojej karierze?

Z badania wynika, że aż 62 proc. pracowników white collar odczuwa żal związany z decyzjami zawodowymi. Kolejne 22 proc. badanych charakteryzuje średni poziom żalu, a zaledwie 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie żałuje niczego.

Jakie były najczęstsze powody żalu w odniesieniu do kariery? Trzech na dziesięciu ankietowanych żałowało, że nie rozpoczęło pracy zawodowej wcześniej. Po równo nieco ponad 1/4 badanych zadeklarowała odczuwanie żalu związanego ze zbyt małą przedsiębiorczością, aktywnością czy odwagą, np. badani żałowali niewyjechania do pracy za granicę, "zasiedzenia się" w miejscu pracy, które nie dawało im satysfakcji, nieproszenia o podwyżkę czy brania na siebie zbyt wielu obowiązków.

W kontekście rozwoju osobistego badani na pierwszym miejscu stawiali żal dotyczący nieprzykładania się do nauki języków obcych (52 proc.), drugie miejsce zajęło nierozwijanie własnych pasji i talentów (46 proc.).

Źródło: Jak pracować, by nie żałować? - generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy, RocketJobs.pl

- W czasach postpandemicznego rynku pracy i trendów promujących work-life balance młodzi pracownicy umysłowi i ich podejście do pracy inspirują do przyjrzenia się wyzwaniom dla rynku pracy na przyszłość. Idąc pod prąd narracji o rozwoju i wyzwaniach zawodowych, ponad 60 proc. pracowników do 45. roku życia odczuwa wyraźny żal związany z ich dotychczasowym życiem zawodowym. Jednocześnie ponad 40 proc. badanych nie chce zmienić pracy, bo uznaje swoją obecną za wystarczająco dobrą i boi się zmiany. To jest ważna diagnoza zawodowego ducha młodych, która pewnie mogłaby być ekstrapolowana na inne europejskie rynki, a zwłaszcza na kraje z historycznym doświadczeniem czasów komunizmu i – w efekcie – nadal silnymi skojarzeniami z pracą jako obowiązkiem, a nie szansą na rozwój czy spełnienie - komentuje wyniki badania socjolog i współautorka badań Marta Bierca.

Co drugi młody wiele ryzykował, aby dojść do zawodowego celu

Co drugi pracownik z generacji Y i Z zgadzał się ze stwierdzeniem, że na swojej ścieżce kariery wiele ryzykował, aby dojść do celu.

Jakie ryzyka w pracy podejmowały zetki i igreki? Jednym z najtrudniejszych deklarowanych wyzwań było przebranżowienie. Mniej więcej co czwarty z respondentów twierdził, że od zawsze pracował w obecnej branży, jednak aż 40 proc. starszych przedstawicieli pokolenia Y i 20 proc. młodszych igreków przebranżowiło się (wśród zetek, naturalnie z uwagi na wiek i krótszy staż pracy, odsetek ten wyniósł znacznie mniej - 11 proc.). Co ciekawe, aż 57 proc. z nich oceniło ten proces jako łatwy lub bardzo łatwy.

Jak jeszcze ryzykowali white collarsi? Mniej więcej co trzeci badany nie bał się wyrażać swoich opinii pomimo możliwych konsekwencji, co czwarty, podążając za pasją, postanowił przekuć ją w biznes, a co piąty dla wymarzonej pracy zmienił miejsce zamieszkania.

Źródło: Jak pracować, by nie żałować? - generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy, RocketJobs.pl

Czas na zmiany. Co trzecia osoba chciałaby zmienić pracę

Prawie 1/3 badanych pracowników zadeklarowała, że chciałaby dokonać zmiany pracy. Wśród zetek była to co piąta osoba. Wśród starszych przedstawicieli pokolenia Y mniej więcej co trzecia, a 43 proc. nie myślało o takiej zmianie. Co więcej, wśród całości badanych blisko 20 proc. chce zmienić też branżę, jednak prawie 40 proc. z nich nie podejmuje żadnych działań w tym celu.

Branżą, w której najczęściej rozważano zmianę pracy, była sprzedaż (39 proc.), zaś najrzadziej poszukiwanie nowego zajęcia brali pod uwagę pracujący w designie (15 proc.).

Mniej więcej co czwarty badany zadeklarował, że aktywnie przegląda oferty rekrutacyjne oraz uczestniczy w podnoszących kwalifikacje zawodowe kursach i szkoleniach.

Również z badania Randstad wynika, że prawie dwóch na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią. Co więcej, ponad połowa milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby ich firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem.

Mateusz Żydek, ekspert agencji rekrutacyjnej Randstad, zwraca uwagę, że taka postawa jest wypadkową dwóch czynników: doświadczeń i przekonań.

- Starsze pokolenia, w tym pokolenie rodziców zetek, doświadczyły kiepskiej koniunktury na rynku pracy okresu transformacji. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to w gronie ich najbliższych pojawiały się osoby, które miały trudność z utrzymaniem lub znalezieniem zatrudnienia. Młode pokolenia nie mają takich doświadczeń, wychowywały się w okresie prosperity. Znają rynek pracy, na którym raczej nie ma trudności ze znalezieniem wakatu, a powszechną praktyką staje się zmiana miejsca pracy, aby zapewnić sobie bardziej satysfakcjonujące warunki zatrudnienia. Takie doświadczenia skłaniają do tego, aby o pracy myśleć nie tylko w kontekście obowiązków i źródła utrzymania, ale także pasji, przyjemności oraz zbieżności wartości, które reprezentuje organizacja z osobistymi wartościami - mówi Mateusz Żydek.

Pracownikom brakuje odwagi do zmian w życiu zawodowym

42 proc. badanych wskazało, że choć ich praca nie jest idealna, to są w niej elementy, które lubią, a 35 proc. deklaruje, że przed odejściem z obecnej pracy powstrzymują ich zażyłe relacje ze współpracownikami.

Raport „Zoomersi w pracy, czyli jak pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce” firmy Cpl Poland (2022 r.) potwierdza, jak ważne dla młodych są relacje i atmosfera. Na pytanie: „Co skłoni cię do pracy w jednej firmie powyżej 2 lat?" reprezentanci pokolenia Z wymieniają co prawda coroczne podwyżki (31 proc.), ale stawiają je na równi z przyjazną atmosferą (32 proc.) i niskim poziomem stresu (32 proc.).

Badanie Cpl Poland pokazuje również, jak ważny jest kontakt z szefem. 32 proc. ankietowanych wskazało, że spotkanie z przyszłym przełożonym jest dla nich istotne już podczas rekrutacji. Z kolei 27 proc. osób podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu oferty pracy, zwracając uwagę na osobę, z którą będzie pracować na co dzień.

Zdaniem młodych ich szef powinien być nie tylko wyrozumiałym i empatycznym liderem, ale również kolegą z pracy, który doradzi, wesprze oraz doceni ich kreatywność i twórczość. Pokolenie Z stawia na otwartą komunikację i oczekuje szybkiej informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Przełożeni z takim podejściem będą mieli większe szanse na zatrzymanie młodych pracowników w firmie.

– Ważne, by menedżerowie ze starszych pokoleń odeszli od zbędnej kontroli i dali nowemu pokoleniu więcej swobody w działaniu. Takie podejście może pokazać nam nowe drogi do rozwiązywania zadań i zmianę utartych schematów. Może również przyczynić się do optymalizacji naszej pracy – przekonuje Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

Co jeszcze wzbrania pracowników przed odejściem z nielubianej pracy? Co 6. badany obawia się zmiany, nie jest pewny siebie i wątpi w swoje kwalifikacje. Trzech na dziesięciu ankietowanych zwróciło uwagę na niepewną sytuację na rynku pracy, a dla co czwartego zmiana pracy byłaby zbyt stresująca.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl