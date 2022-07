Joanna Kedzierska

Najnowsze badanie firmy consultingowej Cushman and Wakefield wskazuje, że 59 procent polskich firm chce pracować w trybie hybrydowym, a liczba ta wzrosła o 14 procent, w stosunku do poprzedniego roku. Aż 59 procent polskich firm chce pracować hybrydowo/Fot.Unplash

Najczęściej firmy wskazywały, że chcą pozostawić pełną elastyczność swoim pracownikom, jeżeli chodzi o to, kiedy pracuje w biurze, a kiedy z domu. Za taką formą opowiedziało się 30 procent pracodawców, a więc 3 procent więcej niż rok temu.



Z kolei 27 procent pracodawców nadal wskazywało, że docelowy ma być tradycyjny model pracy, z czego ¾ że praca zdalna jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach. Żaden pracodawca nie podał pracy całkowicie zdalnej jako jedynego rozwiązania, a 14 procent nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii, z kolei w czerwcu 2021 roku było to 16 procent.

Badanie pokazuje też, że pracodawcy oceniają, iż pracownicy są mniej skłonni do powrotu do biura niż jeszcze rok temu. Według nich odsetek pracowników chętnych wrócić do biura spadł o 11 procent w stosunku do roku ubiegłego.



Ponadto co czwarty pracodawca starał się polepszyć warunki pracy. 59 procent ankietowanych zwiększyła ilość zieleni w biurach, 28 proc. wstawiło fotel do masażu, 23 proc. zapewniło usługi masażysty oraz wymianę mebli, 23 procent poprawiła akustykę, a 18 procent jakość powietrza.



Badanie zostało wykonane w czerwcu 2022 roku.

