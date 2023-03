Aż 1/3 Polaków nigdy nie dostała awansu

Niezależnie czy mowa o dłuższej czy krótszej perspektywie, umożliwienie pracownikom rozwoju wewnątrz organizacji oraz przygotowanie ich do innych, nowych lub większych zadań w ramach firmy, jest bardzo korzystne. Z perspektywy firmy, umożliwia to zaoszczędzenie czasu oraz zasobów, które trzeba by było zaangażować w proces poszukiwania nowego, idealnego kandydata, co przyspiesza proces rekrutacyjny. Z drugiej strony pojawia się większa pewność, że możliwości i aspiracje kandydata zostaną dopasowane do oczekiwań firmy, wymagań danego stanowiska, a także kultury organizacji i zespołu.

– Awanse wewnętrzne na pewno przyczyniają się do wzmocnienia poczucia satysfakcji, przynależności do zespołu i przywiązania do firmy. To jednocześnie sygnał dla innych, że organizacja stawia na wewnętrzne talenty, ich długofalowe zaangażowanie, odwagę w zdobywaniu wszechstronnego doświadczenia, samoświadomość, wytrwałość we współpracy i dążeniu do realizacji wspólnych celów a to w konsekwencji może przynieść dynamiczny rozwój kariery w strukturach macierzystej firmy – ocenia Dorota Pałysiewicz, która pełni rolę dyrektora ds. HR w Brown-Forman Polska.

Poszukiwanie pracowników na stanowiska zarządcze wśród zatrudnionych w firmie decydują się zwykle duże przedsiębiorstwa. Awans wewnętrzny to nie tylko zmniejszenie kosztów ponoszonych na proces rekrutacji, to także dowód dla pracowników, że rozwój zawodowy w firmie, w której aktualnie pracują, jest faktycznie możliwy, a nie stanowi obietnicy bez pokrycia. To poprawia znacząco relacje w pracy.

Plusy są oczywiste, ale wyniki ankiety nie pokazują, żeby przekładały się na sytuację w firmach

Mimo płynących z takiego rozwiązania korzyści w polskich firmach awans wewnętrzny wciąż nie jest tak powszechny jak za granicą. I choć Polacy otrzymują awans dosyć rzadko (34 proc. badanych), to ponad połowa (64 proc.) twierdzi, że o tym czy awans będzie miał miejsce powinno decydować to, jakie kandydat osiąga rezultaty w swojej pracy, a nie czas, który spędził na danym stanowisku. Pracownik z dobrymi wynikami powinien zostać awansowany tak szybko, jak to możliwe, ponieważ brak możliwości rozwoju to częsta przyczyna frustracji, demotywacji i odejścia blisko 1/3 pracowników – wynika z przeprowadzonego badania.

Czy awansowanie wybitnych specjalistów na stanowiska menedżerskie ma sens?

Zdecydowana większość (89 proc.) pracowników, którzy awansowali jest zdania, że promocja była zasłużona i cieszy ich nie tylko własny awans, lecz także współpracowników.

– Awansowanie na stanowisko kierownicze pracownika, który dał się dobrze poznać jako nie tylko wszechstronny ekspert w swojej dziedzinie, ale także lider ważnej inicjatywy, projektu lub zespołu projektowego daje pracodawcy komfort. Pracownicy zostają tam, gdzie mają możliwości rozwoju – tak można podsumować badania na temat zadowolenia z pracy i motywacji pracowników w ostatnich latach. W parze z doświadczeniem, kompetencjami i aktywną postawą zazwyczaj idzie również ambicja. Ambitni pracownicy potrzebują wyzwań, zmian i poczucia, że się rozwijają. Realna możliwość awansu pionowego lub poziomego w firmowych strukturach oraz sam awans to czynniki, które bardzo często zaspokajają te potrzeby – dodaje specjalista HR z firmy Brown-Forman Polska.

W badaniu ‘’Awanse i podwyżki wśród polskich pracowników’’ przeprowadzonym przez InterviewMe wzięło udział 935 osób. Respondenci odpowiedzieli w ankiecie na 18 pytań o ich doświadczenia i oczekiwania związane z awansem w pracy oraz podwyżką.

