Awanse w Amazonie. Ponad 600 w rok, ponad 2300 w siedem lat

Dokładnie 2 358 pracowników centrów logistycznych awansowało od momentu rozpoczęcia działalności Amazona w Polsce (czyli od 2014 roku), natomiast 601 otrzymało awans na wyższe stanowiska tylko w 2020 roku.

Adam Śródecki, senior operations manager w centrum logistycznym Amazona w Łodzi (fot. Amazon)

Amazon jest obecny w Polsce od 2014 roku i zatrudnia na stałe ponad 18 000 osób.

W 2020 roku awans na wyższe stanowisko otrzymało 601 pracowników centrów logistycznych.

W sumie od początku działalności Amazon w Polsce awansowało 2 358 pracowników centrów.

„Postaw na Swój Rozwój” to program dla pracowników Amazona, którym zależy na nowych kompetencjach i zmianie zawodu. Dzięki niemu osoby, które pracują w firmie co najmniej rok, mogą otrzymać dofinansowanie do 26 000 zł w ciągu 4 lat na opłacenie czesnego oraz kursów i materiałów edukacyjnych. Uczestnicy programu nie są związani żadną umową lojalnościową. Do tej pory na całym świecie w programie „Postaw na Swój Rozwój” wzięło udział 40 000 osób. Najpopularniejszymi kursami zawodowymi w 2020 roku w Polsce są takie kierunki jak transport, informatyka oraz mechanika i rzemiosło.

Skorzystanie z programu to jedna z wielu ścieżek rozwoju kariery zawodowej, jaką oferuje gigant e-commerce. Właśnie podsumował efekty swoich działań i podał dane na temat liczby pracowników, którzy awansowali w centrach logistycznych Amazona. Dokładnie 2 358 pracowników centrów logistycznych awansowało od momentu rozpoczęcia działalności firmy w Polsce (czyli od 2014 roku), natomiast 601 otrzymało awans na wyższe stanowiska tylko w 2020 roku. Ponadto, polscy pracownicy sprawują kierownicze funkcje w strukturach operacyjnych organizacji w skali europejskiej i globalnej.

- Nasi pracownicy mają wiele możliwości rozwoju w firmie i cieszymy się, że tak wielu z nich to się udało - mówi Marta Dworowska, dyrektor HR w Amazon Fulfillment Polska.

Awans w Amazon

Jedną z osób, która ma za sobą wiele szczebli kariery zawodowej jest Adam Śródecki, senior operations manager w centrum logistycznym w Łodzi, który w Amazonie pracuje od 2014 roku. Zaczynał jako pracownik poziomu początkowego w centrum logistycznym Amazona w Sadach pod Poznaniem i od tego czasu obejmował kolejno role team leadera, UE central flow lead, EU central flow area managera oraz operations managera. Obecnie pracuje jako senior operations manager w Amazonie w Łodzi. W wolnym czasie Adam pracuje jako wychowawca w miejscowym domu dziecka. W grudniu zdobył nagrodę Amazon Box Stars w uznaniu za jego dodatkową pracę i zaangażowanie w pomoc innym.

- Przepis na sukces w Amazonie? Myślę, że droga każdego z nas jest indywidualna, ale jest wiele czynników, które mogą nam pomóc osiągnąć ten cel. Pamiętaj, aby być elastycznym i odważnym oraz zawsze staraj się mierzyć wysoko! – radzi kandydatom i kolegom z zespołu Adam Śródecki. Potwierdza to Anna Harezlak, area manager w centrum logistycznym w Gliwicach, która wcześniej pracowała jako dyrektor szkoły. Joanna Nyga oraz Adam Śródecki (fot. Amazon) - Karierę w Amazonie zaczynałam jako team leader, a po 9 miesiącach zaaplikowałam na stanowisko area managera w nowo tworzącym się centrum logistycznym, lecz byli lepsi kandydaci. Udział w panelu rekrutacyjnym jednak sprawił, że zostałam dostrzeżona przez senior operations managerów i zaproponowano mi stanowisko interim area manager. Po pół roku otrzymałam stanowisko area managera na dziale pick. Półtora roku później zdecydowałam, że czas iść dalej i zgłosiłam się do nowo otwartego centrum robotycznego w Gliwicach. W nowym obiekcie zawsze jest ogrom możliwości – mówi Anna, która w wolnym czasie, poza pracą w Amazonie, uwielbia podróżować. Czytaj więcej: Od juniora do seniora. W tej branży szybki awans powoli nie dziwi - Pracę w Amazonie rozpoczynałam jako pracownik magazynowy, a teraz, jako kierownik, odpowiadam za około 90 osób – opowiada Joanna Nyga, area manager w centrum logistycznym w Gliwicach, która pracuje w Amazonie od 6 lat i w tym czasie awansowała 5 razy. W mojej pracy najbardziej lubię rozwój, który umożliwia mi Amazon. Czuję, że mogę tu jeszcze wiele osiągnąć, a moją karierę wspiera wiele osób. Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w swoich 9 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty firmy), Łodzi, Pawlikowicach koło Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w Gliwicach, Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. W 2021 r. zostanie otwarte 10. centrum logistyczne w Świebodzinie.

