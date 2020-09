- Porównując innowacyjne przedsiębiorstwa i ogół rynku, widać dużą różnicę na korzyść tych pierwszych. Awangarda biznesu skuteczniej radzi sobie ze skutkami kryzysu. Jednym z powodów rozdźwięku pozostają inwestycje w nowe technologie i cyfryzację, które - jak udowodniły ostatnie miesiące - są szansą na zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Dodatkowo innowacyjne firmy o wiele wcześniej wdrażały niestandardowe rozwiązania, stąd łatwiej było im przenieść zespoły w tryb pracy zdalnej - powiedziała Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

W zatrudnieniu w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowano wzrost o 3,73 proc. r/r w II kw. 2020 roku. Z kolei zatrudnienie w przypadku ogółu przedsiębiorstw rosło o 2 proc. wolniej niż w analogicznym kwartale 2019 r. - wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2020" opracowanego przez ADP Polska. W wyniku tego odnotowano największą różnicę pomiędzy Nowoczesną Gospodarką, a ogółem rynku w niemal dziesięcioletniej historii raportu.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dynamika zatrudnienia ogółu rynku zmniejszyła się o 2 proc. (w zestawieniu z II kwartałem 2019 r.). Ostatnia taka sytuacja, gdy poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miał ujemny wynik, wydarzyła się w 2013 r.

Z danych ADP Polska wynika, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki było wyższe niż ogółu rynku o rekordowe 5,73 pkt proc., przez co Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, bazujący na różnicy między poziomem zatrudnienia w awangardzie biznesu a ogółem rynku, wzrósł do 122,23.

Zmiany zatrudnienia (Źródło: Raport ADP Polska)

- Porównując innowacyjne przedsiębiorstwa i całość rynku, widać dużą różnicę na korzyść tych pierwszych. Awangarda biznesu skuteczniej radzi sobie ze skutkami kryzysu. Od początku roku różnica między Nowoczesną Gospodarką a ogółem przedsiębiorstw przekracza 5,5, podczas, gdy w ubiegłym roku najwyższy wynik wynosił 3,42 (IV kw.). Jednym z powodów tego rozdźwięku są inwestycje w nowe technologie i cyfryzację, która - jak udowodniły ostatnie miesiące - są szansą zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Dodatkowo innowacyjne firmy o wiele wcześniej wdrażały niestandardowe rozwiązania, stąd łatwiej było im przenieść zespoły w tryb pracy zdalnej. Nie musiały dzięki temu wstrzymywać rekrutacji, którą skutecznie, z pomocą odpowiednich narzędzi, można przeprowadzić także online - powiedziała Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Zmiany zatrudnienia w porównianiu do ogółu rynku (Źródło: Raport ADP Polska)

Do wyników Nowoczesnej Gospodarki - jak pokazują badania ADP Ploska - w największym stopniu przyczyniły się duże firmy produkcyjne: w II kw. 2020 r. zwiększyły zatrudnienie o 6,23 proc. (wobec II kw. 2019 r.).

To spore odbicie po historycznie najniższych wynikach tego sektora z ostatnich kwartałów. W I kw. 2020 r. dynamika zatrudnienia w firmach produkcyjnych była na poziomie 2,06 proc., a w II kw. sięgnęła 5,46 proc. (wobec II kw. 2019 r.). Również małe przedsiębiorstwa nieco zwiększyły zatrudnienie. Dynamika wzrostu w II kw. 2020 r. wyniosła tu 2,43 proc. wobec analogicznego okresu z 2019 r.

Zmiany zatrudnienia wg wielkości firm (Źródło: Raport ADP Polska)

- W II kwartale odnotowano znaczny wzrost dynamiki zatrudnienia szczególnie w firmach produkcyjnych. Wynika on ze zwiększonej produkcji tego sektora. Ze względu na niepokój związany z przerwami w łańcuchach dostaw w czasie lockdownu, firmy - chcąc zabezpieczyć się na wypadek drugiej fali pandemii - uzupełniały zapasy magazynowe. A zwiększona produkcja to większe zapotrzebowanie na pracowników - dodała Barbachowska.

Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym (Źródło: Raport ADP Polska)

Odmienną sytuację odnotowano w firmach usługowych, które dotychczas stanowiły motor napędowy zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce. W II kw. 2020 r. przyjmowały one do pracy z mniejszą dynamiką niż w poprzednich miesiącach. Wzrost zatrudnienia wyniósł 2,96 proc. (wobec I kw. 2019 r.), podczas gdy w I kw. 2020 r. plasował się on na [poziomie 7,79 proc.

W analizowanym okresie lepiej poradziły sobie małe przedsiębiorstwa usługowe: odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 5,73 proc.; natomiast w dużych firmach urosło ono jedynie o 2,32 proc. To zmiana trendu z poprzednich kwartałów, kiedy to duże firmy usługowe miały większą dynamikę zatrudnienia - wynika z raportu.

Zmiany zatrudnienia usługi vs produkcja (Źródło: Raport ADP Polska)

- Na gorszym wyniku firm usługowych w największym stopniu zaważył popyt na ich ofertę. Branże takie jak eventowa czy gastronomiczna wciąż nie podniosły się po najgorszych miesiącach. Muszą szukać oszczędności i zabezpieczać się na przyszłość. Wobec tego przedsiębiorstwa te dużo ostrożniej podchodzą do inwestycji czy rekrutacji nowych pracowników - podsumowała Anna Barbachowska.