Aviva uczy swoich pracowników kompetencji przyszłości

Pracownicy Avivy obawiali się postępującej automatyzacji w firmie.

Aviva postanowiła rozwiązać ten problem.

Stąd powstanie programu, który pozwala chętnym pracownikom na przekwalifikowanie się. Firma już zapowiada kolejne działania, mające pomóc pracownikom.

- Automatyzacja w naszej firmie postępuje. Zauważyliśmy, że nasi pracownicy obawiają się niektórych zmian i zastanowiliśmy się, co możemy zrobić. Wtedy pojawił się pomysł, aby chętnym osobom dać szansę na przekwalifikowanie się - opowiada Monika Kulińska, People Director w Avivie.

Firma jakiś czas temu zaprosiła swoich pracowników do nauki kodowania, a w 2019 roku do ATA, czyli Aviva Testing Academy. Pomysł był prosty, czyli wykorzystanie cennego w obszarze testów, doświadczenia biznesowego osób z różnych departamentów - operacji, sprzedaży oraz działów produktowych i dodanie do tego ustrukturyzowanej wiedzy teoretycznej, włącznie z możliwością zdobycia uznawanego na całym świecie certyfikatu ISTQB.

Inwestycja w ambitnych pracowników

Żeby rozpocząć swoją naukę w ATA, realizowanym przez Avivę we współpracy z Sii Sp. z o.o., trzeba było przejść kilkustopniowy proces rekrutacji. Na początku pracownicy wysyłali swoje zgłoszenia z wyjaśnieniem motywacji do udziału w programie, potem czekały na nich testy predyspozycji i spotkania rekrutacyjne. Następnie Sii przeprowadziło dedykowane warsztaty z obszaru testowania oprogramowania, zakończone certyfikacją ISTQB® Foundation. Ostatecznie udział w ATA wzięło 12 osób i wszystkie przeszły do pracy w IT. Wspólnym celem Aviva oraz Sii było zbudowanie efektywnego zespołu o dużej świadomości biznesowej i pewności w podejmowaniu decyzji popartej wiedzą merytoryczną.

Nowe umiejętności, rozwój, wyzwania

Tomek, jeden z uczestników ATA, który wcześniej pracował w Dziale Operacji Finansowych, zdecydował się na zmianę ze względu na chęć zdobycia nowych umiejętności: Kurs trwał 2 miesiące, spotkania odbywały się w weekendy. - Na początku kursu zbadano naszą wiedzę, a następnie przeszliśmy do realizacji programu. Tak naprawdę cały czas się jeszcze uczę - dwumiesięczny kurs to tylko małe wprowadzenie do tego, abym stał się doświadczonym testerem. Na szczęście z każdym pytaniem mogę udać się do bardziej doświadczonych kolegów, którzy chętnie dzielą się wiedzą - relacjonuje.

Czytaj też: Pracodawcy będą zmuszeni postawić na robotyzację. Liczba wdrożeń wzrośnie nawet o 30 proc. Podobne doświadczenia ma Michał: - Postanowiłem poszukać nowej drogi rozwoju. W czasach szkolnych, zdobywając podstawową edukację z zakresu IT stwierdziłem, że ta branża chyba nie jest dla mnie. Z biegiem czasu, również dzięki kilku bliskim osobom w IT, pojawił się pomysł, żeby spróbować swoich sił. Rozpocząłem pracę w sekcji kwotacji, więc pomysł lekko przygasł, ale e-mail informujący o Akademii był impulsem, dzięki któremu ta idea ożyła ponownie - mówi. Po powodzeniu poprzedniego programu, Aviva planuje kolejny. - Nieustannie zachęcamy do zdobywania nowych kompetencji i wspieramy rozwój naszych pracowników. Mamy też pomysły na kolejne Akademie, ale to jeszcze niespodzianka - podsumowuje Monika Kulińska.