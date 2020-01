Automotive. Już nie koszty pracy decydują o sile polskiej gospodarki

- Po raz pierwszy w historii naszego badania przedstawiciele branży motoryzacyjnej w Polsce uznali, że to nie tania siła robocza wyróżnia nas najbardziej na europejskim rynku automotive. Kluczowe okazało się położenie geograficzne, na które wskazało prawie 3 na 4 respondentów - komentował główny element płynący z badania Paweł Gos, prezes Exact Systems. Zdetronizowane koszty pracy znalazły się na drugim miejscu, a na trzecim dostęp do wykwalifikowanego personelu.

Aby jednak strategiczna lokalizacja Polski okazała się prawdziwym magnesem na inwestorów, motobranża powinna postawić na rozwój automatyzacji pracy oraz elastyczne formy zatrudnienia.

Większa automatyzacja zarówno produkcji, jak i administracji to duża przewaga rynkowa, natomiast outsourcing zatrudnienia pozwala na bieżące dopasowywanie liczby pracowników do zmieniających się potrzeb oraz optymalizację kosztów.

Czytaj też: Rynek pracy w 2020 roku będzie trudniejszy. Powodów jest kilka

Położeniem geograficznym nowe inwestycje chcą także przyciągać Węgry (67 proc.), Słowacja (66 proc.) oraz Czechy (50 proc.). Co ciekawe, pomimo widma twardego brexitu, również Wielka Brytania uważa swoje położenie za największy atut (49 proc.), na drugim miejscu wymieniając wykwalifikowaną kadrę (43 proc.). W Niemczech przewagą numer jeden jest rozwinięta infrastruktura logistyczna (49 proc), a pozostałe państwa stawiają przede wszystkim na niskie koszty pracy - Turcja (70 proc.), Portugalia (60 proc.), Rumunia (60 proc.) i Rosja (43 proc.).

Pogłębiająca się presja płacowa sprawia, że koszty produkcji rosną, a towary znad Wisły stają się mniej konkurencyjne cenowo. Dodatkowo polska motobranża jest silnie powiązana z zagranicznymi rynkami. Zdecydowana większość aut i części wytwarzana jest na eksport, stąd wzrostu kosztów pracy obawia się co drugi uczestnik badania Exact Systems, a spadku sprzedaży aut na świecie 46 proc. Podobnie uważają respondenci ze Słowacji, Węgier i Czech.

CZYTAJ DALEJ »

Na drugim miejscu wśród możliwości rozwoju sektora respondenci wymieniali produkcję nowych samochodów w już działających zakładach (29 proc. wskazań) (fot. pixabay.com)

- Zmniejszenie kosztów pracy w momencie gdy brakuje pracowników to ogromne wyzwanie. Wiele firm szukając oszczędności pomyślało o automatyzacji i robotyzacji. Jednak to również wymaga dużych nakładów finansowych i długofalowej perspektywy zleceń. I tutaj koło się zamyka: z jednej strony, chcąc zmniejszyć koszty czynnika ludzkiego, warto inwestować w robotykę, ale z drugiej strony, czy ta inwestycja przyniesie wymierne efekty? - mówi Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. - Trudno też zmniejszyć koszty funkcjonowania fabryk przy rosnących cenach za energię elektryczną i gaz.

Duża zmiana w perspektywie roku dokonała się w odpowiedziach Brytyjczyków - przestali się obawiać pogorszenia otoczenia gospodarczo-politycznego (spadek z 75 proc. do 0), co jest spowodowane przeciągającym się w czasie procesem negocjacji brexitowych i wywołanym przez nie zastojem ekonomicznym. O negatywny wpływ zawirowań polityczno-ekonomicznych martwią się Turcy i Rosjanie. Natomiast ankietowani w Portugalii, Niemczech i Rumunii za największe zagrożenie uznają konkurencję ze strony innych państw.

Nadzieja w innowacjach

Producenci w Polsce zdają sobie sprawę z ogromnej roli nowych technologii w branży motoryzacyjnej. 41 proc. z nich widzi w tym trendzie największe możliwości dla rozwoju automotive. Mowa przede wszystkim o produkcji części lub podzespołów do aut elektrycznych, hybrydowych i autonomicznych lub całych pojazdów. Na drugim miejscu wśród możliwości rozwoju sektora respondenci wymieniali produkcję nowych samochodów w już działających zakładach (29 proc. wskazań). W porównaniu do ubiegłorocznej edycji raportu, dwukrotnie zmalał odsetek respondentów, którzy liczą na nowy zakład produkcyjny (19 proc. vs. 38 proc.).

Innowacyjność jest także doceniana w Czechach (57 proc.), Niemczech (47 proc.) i na Węgrzech (35proc.). W pozostałych krajach ankietowani są bardziej sceptyczni i za największy bodziec do wzrostu uznają produkcję nowych modeli aut - 41 proc. odpowiedzi w Wielkiej Brytanii, 33 proc. w Rosji czy 31 proc. w Turcji.