Automatyzacja nie ominie branży handlowej, ale człowiek wciąż będzie najważniejszy

Postęp automatyzacji w handlu to coś, czego nie unikniemy. Pracownicy branży powinni to dostrzec i podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje (fot. Andrew Neel/Unsplash)

Automatyzacja handlu, rozwój robotyki oraz nacisk na ESG to trendy, które obserwuje się w coraz większej liczbie branż, także w branży dóbr i usług konsumpcyjnych. Mogą budzić obawę przed utratą pracy, ale pracownicy powinni patrzeć na nie raczej jak na szansę niż na zagrożenie.

Raport ManpowerGroup "Consumer Goods World of Work" prezentuje siedem globalnych trendów branży dóbr i usług konsumpcyjnych oraz ich wpływ na rynek pracy. Dane wskazują na istotne zmiany dla pracowników i firm, takie jak większe wykorzystanie automatyzacji, sztucznej inteligencji i rewizja podejścia do obsługi klienta oraz oczekiwań wobec zespołów organizacji w przyszłości.

Wzrost popularności zakupów online skutkuje przeniesieniem części pracowników handlu detalicznego na stanowiska związane z obsługą zamówień, logistyką i obsługą klienta. Pracownicy z kolei muszą dostosować swoje kwalifikacje do nowych modeli biznesowych.

Producentom zależy na maksymalizacji produktywności poprzez automatyzację. Według Statisty globalny rynek automatyki przemysłowej, obejmujący sztuczną inteligencję i robotykę, będzie rosnąć o 9 proc. rocznie, osiągając wartość 265 mld dol. w 2025 r. To prowadzi do ograniczania popytu na pracowników o niskich kwalifikacjach i wzrostu zapotrzebowania na osoby o technicznych kompetecjach.

Według Marty Szymańskiej, menedżer rekrutacji stałej w Manpower, sektor dóbr i usług konsumpcyjnych potrzebuje pracowników, którzy specjalizują się w rozwoju technologicznym i optymalizacji procesów.

– Automatyzacja handlu detalicznego jest trendem obecnym na rynku światowym od kilku lat. W Polsce również możemy robić zakupy w sklepach autonomicznych, które wykorzystują rozwiązania oparte na kamerach, komputerową wizję i uczenie maszynowe. W naszej opinii zautomatyzowane sklepy autonomiczne przejmą część zapotrzebowania na kasjerów i obsługę handlu detalicznego, jednak jest to perspektywa długoterminowa. Dotychczasowe eksperymenty zarówno z naszego rodzimego, jak i światowego rynku pokazują, że społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na w pełni zautomatyzowaną obsługę, a technologia nie jest na tyle rozwinięta, aby ją zapewnić. Możemy spodziewać się rosnącego trendu zminimalizowania liczby prostych stanowisk na rzecz automatyzacji w perspektywie czasu. Warto jednak podkreślić, że pracodawcy inwestują w szereg szkoleń doszkalających, które podnoszą umiejętności pracowników. Jest to działanie niezbędne, aby przeciwdziałać deficytowi kandydatów o oczekiwanych kompetencjach technicznych – dodaje Szymańska.

Raport Gi Group Holding "Globalne trendy HR 2023 – Branża produkcyjna" wskazuje, że aż 90 proc. polskich firm zadeklarowało wdrożenie technologii wspierających cyfrową transformację, takich jak przetwarzanie w chmurze czy integracja cyfrowa.

Firmy w Polsce wykazują również znaczne zainteresowanie wprowadzaniem nowych technologii – 32 proc. krajowych przedsiębiorstw planuje zainwestować w takie rozwiązania w ciągu najbliższych pięciu lat, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów objętych badaniem wynosi 26 proc.

Jakie są motywy przedsiębiorców do wdrażania technologii Przemysłu 4.0? Według badania aż 53 proc. menedżerów na całym świecie uważa, że wprowadzenie nowoczesnych systemów przyczyni się do zwiększenia produktywności, 42 proc. twierdzi, że przyniesie wzrost wydajności, a 30 proc. liczy na obniżenie kosztów.

Przedsiębiorcy identyfikują również potencjalne wyzwania. Ponad 50 proc. z nich uważa, że największą przeszkodą przy wdrażaniu nowych rozwiązań są wysokie koszty urządzeń, a aż 43 proc. wskazuje na niedostateczne umiejętności obsługi tych urządzeń wśród pracowników.

Polska branża dóbr i usług konsumpcyjnych rozwija się coraz dynamiczniej

Oczekiwania użytkowników e-commerce dotyczą intuicyjnego interfejsu, spersonalizowanych usług i dopasowanych ofert. Niedostarczanie oczekiwanych doświadczeń cyfrowych kosztuje firmy nawet 4,7 biliona dolarów rocznie – wynika z badań Qualtrics. Dlatego istotne jest, aby organizacje miały odpowiednich specjalistów IT lub współpracowały z partnerami zewnętrznymi, którzy pomogą w ciągłym doskonaleniu systemów i tworzeniu coraz lepszych doświadczeń dla użytkowników.

Raport ManpowerGroup Employment Outlook Survey informuje o sytuacji na rynku pracy w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce. Według danych 37 proc. pracodawców w tym sektorze planuje zwiększenie zatrudnienia, 19 proc. przewiduje redukcję etatów, a 43 proc. firm nie planuje żadnych zmian. Prognoza netto zatrudnienia dla branży na okres lipiec-wrzesień wynosi +16 proc., co świadczy o pozytywnych nastrojach rekrutacyjnych.

– Plany rekrutacyjne firm sektora dóbr i usług konsumpcyjnych są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w pierwszej połowie roku, zatem możemy spodziewać się większego zapotrzebowania na pracowników. Ten wzrost będzie widoczny przede wszystkim wśród dużych przedsiębiorców, którzy będą poszukiwali pracowników zarówno średniego, jak i wysokiego szczebla, głównie osób o profilu sprzedażowym. W przypadku tych stanowisk niezwykle istotne będą kompetencje miękkie, takie jak umiejętność budowania długotrwałych relacji poprzez empatyczną postawę oraz systematycznego planowania pracy. Widzimy również zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów ds. zakupów, u których pracodawcy przede wszystkim poszukują umiejętności optymalizacji kosztów i negocjacji. Ponadto wzrost sił sprzedażowych będzie generował dodatkowe zapotrzebowanie na kandydatów wspierających proces sprzedaży, między innymi obsługę księgowo-administracyjną, analizę danych czy wsparcie marketingowe – mówi Marta Szymańska.

Jak wynika z raportu Gi Group Holding "Globalne trendy HR 2023 – Branża produkcyjna", aż 53 proc. menedżerów w Polsce uważa, iż automatyzacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Dodatkowo ponad połowa respondentów zgadza się, że mimo postępu technologicznego siła robocza nadal będzie kluczowa dla przemysłu wytwórczego.

Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu listy priorytetów liderów branży

Deloitte informuje, że 97 proc. liderów sektora dóbr i usług konsumpcyjnych priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój organizacji (w porównaniu do 58 proc. firm spoza tej branży). Wdrażanie modeli biznesowych "as-a-service", opartych na oprogramowaniu jako usłudze, przyczynia się do zwiększenia wartości ponownego wykorzystania zasobów. To z kolei generuje większe zapotrzebowanie na "zielone miejsca pracy" oraz specjalistów w dziedzinach takich jak konserwacja pojazdów elektrycznych, zielona energia, logistyka zwrotów i renowacja produktów dla kolejnych użytkowników.

– Zdecydowanie zauważamy rosnącą potrzebę tworzenia zielonych miejsc pracy wśród naszych klientów, a także pozyskania kandydatów z odpowiednią wiedzą lub chęcią rozwoju w tym obszarze. Obserwujemy ten trend zarówno wśród dużych, jak i małych organizacji, dla których idea ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) jest istotnym elementem polityki, a także ważnym aspektem w dalszym zrównoważonym rozwoju – podsumowuje Marta Szymańska.

ESG powinno być dla firm ważne także z innego powodu. To, czy dana firma prowadzi działania mające na celu ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko, może przełożyć się również na zainteresowanie pracą w niej przez osoby z pokolenia Z.

„Zetki” są bowiem nie tylko skłonne zapłacić więcej za produkty, które są eko. Młodzi ludzie coraz bardziej przykładają wagę do aspektów proekologicznych zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i w sferze zawodowej. Jak wynika z badań przeprowadzonych na skalę globalną, aż 50 proc. respondentów przyznaje, że przed podjęciem pracy w danej firmie sprawdza, jakie jest jej oddziaływanie na środowisko.

Z badania przeprowadzonego wśród pracowników dużych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych wynika, że ponad 70 proc. respondentów stwierdziło, iż bardziej skłonni są podjąć pracę w firmie, która implementuje program ochrony środowiska. Blisko 40 proc. osób należących do pokolenia milenialsów stwierdziło, że w przeszłości wybrało daną pracę z uwagi na lepsze wyniki firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w porównaniu do alternatywnych firm.

