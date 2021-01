Autokracja do lamusa, czas na empatię. 23 menedżerów mówi, co zmieni się w zarządzaniu

Integracja ludzi i technologii, zarządzenie ryzykiem, zwinność i elastyczność oraz empatia - te elementy pojawiają się najczęściej w dyskusji o zarządzaniu w 2021 r. Na co muszą przygotować się menedżerowie? Dla PulsHR.pl komentuje m.in. Marc Burrage (Hays Poland), Artur Skiba (Antal), Jolanta Musielak (Volkswagen Poznań), Małgorzata Bieniaszewska (MB Pneumatyka), Piotr Mazurkiewicz (HRK).

Autor:Justyna Koc

7 sty 2021





Joanna Malinowska-Parzydło, pomysłodawca HRInfluencers, executive partner w Younicorn

Pandemia obnażyła z mocą wodospadu zarówno talenty, jak i deficyty. Pokazała to, czego ludzie mają dużo i czym są wypełnione ich głowy: ciekawością czy strachami, szacunkiem czy agresją, mądrym poleganiem na sobie czy niepewnością i poczuciem zagrożenia.

Czas pracy zdalnej ujawnił braki w wiedzy na temat pracownika jako człowieka, czyli psychologii niezbędnej do budowania motywacji wewnętrznej i zaangażowania na odległość. Okazało się, że szef online jest często bardziej autentyczny niż ten w pracy – i że posiada ludzką twarz, która jest ładniejsza niż ta oficjalnie prezentowana nad węzłem krawata w warunkach biurowych.

Dobitnie pokazała wartość sztuki uważnego patrzenia w oczy i czytania emocji towarzyszących pracy w trudnych i nienaturalnych, dla wielu pracowników, warunkach. Przypomniała, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje drugiego człowieka – szczególnie w czasach VUCA. Uświadomiła, na co praca wpływa – na dzieci, zwierzaka, czasem na warunki życiowe niesprzyjające pracy w domu. Wykazała, że brak higieny (psychicznej) pracy obniża ludzką odporność, a to w dzisiejszych czasach przekłada się na większe prawdopodobieństwo śmierci. To poważna sprawa, o której wcześniej menedżerowie nie chcieli myśleć – a to od dziś jest już oficjalnie obszar ich wpływu i odpowiedzialności. (Fot. mat. pras.)

