Audyt przeciwepidemiczny pomoże ograniczyć ryzyko zakażenia w zakładzie pracy

Od początku trwania pandemii media informowały o przypadkach zakażeń koronawirusem w dużych zakładach pracy na terenie całego kraju. Z początkiem czerwca w jednym z przedsiębiorstw znajdujących się w województwie świętokrzyskim, na blisko 2000 zatrudnionych pracowników ponad 630 z nich przebywało na kwarantannie. W maju informowano o sytuacji w fabryce mebli tapicerowanych Wersal w Jankowach, gdzie badaniami objęto wszystkich 966 pracowników, u 297 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Jednak najdramatyczniejsza sytuacja miała miejsce w górnictwie węgla kamiennego. Na Śląsku na kilka tygodni wstrzymano wydobycie w kopalniach. Przeprowadzono masowe badania górników pod kątem koronawirusa.

O całkowitym paraliżu Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie poinformował burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Jak podawał na kwarantannie przebywa 60 proc. zespołu. Gmina nie ma nawet jak na bieżąco regulować rachunków - cała księgowość przebywa na kwarantannie.

Takie skrajne przypadki dla pracodawców powinny oznaczać jedno - trzeba nauczyć się organizować pracę w dobie koronawirusa. Osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia zagwarantować należy m.in. rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach. Pracodawca ma obowiązek takiego zorganizowania miejsca pracy, żeby odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m. Gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy dwiema najbliższymi osobami (np. obsługującymi jedną maszynę), należy równoważyć brak dystansu wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Szczegółowe wytyczne organizacji miejsca pracy w nowych realiach podał Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, przygotował publikację "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19".

Jednak zapisanie ich na papierze, to jedno, a stosowanie przez pracodawców i pracowników, to drugie. Tutaj wkracza audyt przeciwepidemiczny. Jego celem jest zbadanie stopnia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz wskazanie punktów krytycznych w celu poprawy ochrony pracowników, a co za tym idzie zminimalizowania ryzyka zbiorowej kwarantanny lub zamknięcia zakładu pracy. W jego ramach analizowane i oceniane są stosowane procedury oraz ich przestrzeganie przez pracowników. Audyt rozpoczyna się w momencie wejścia audytora na teren zakładu pracy i opiera się na kontroli czterech obszarów - produkcji, biura i administracji, obszaru magazynu oraz tzw. obszarów wspólnych.

- Od początku trwania pandemii dochodzi do zakażeń koronawirusem w dużych zakładach pracy. Pracownicy wielokrotnie wyrażali obawę o zdrowie swoje i swoich rodzin, publicznie zarzucając firmom, że nie wdrażają odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw zagrożeniu, wprowadzamy audyt bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, który pomoże pracodawcom w skutecznej walce z COVID-19 - mówi Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio.

Za szkolenie audytorów z zakresu procedur przeciwepidemicznych odpowiadają eksperci z firmy Medisept, która od 25 lat opracowuje rozwiązania do dezynfekcji wykorzystywane na salach operacyjnych, szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.

- W obliczu zagrożenia pandemią SARS-CoV-2 opracowaliśmy system bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, który ma na celu chronić firmy przed zakażeniami i tym samym utrzymać ciągłość ich działania - podsumowuje prezes firmy Medisept Przemysław Śnieżyński.

Krok po kroku

Na czym będzie polegała kontrola? Audytorzy przeprowadzą na podstawie obserwacji analizę procedur wdrożonych w czasie pandemii przez zakład pracy, analizę i ocenę stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania wdrożonych procedur, a także analizę i ocenę procedur dotyczących wejścia na teren firmy osób z zewnątrz. W ramach badania prowadzona jest również analiza i ocena procedur dotyczących przypadku podejrzenia COVID-19 u pracownika zakładu.

- Audyt pozwoli określić i wdrożyć elementy wymagające poprawy w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa pracowników. Poprawa stopnia bezpieczeństwa przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia przypadków koronawirusa wśród załogi zakładu pracy, tym samym minimalizuje ryzyko zbiorowej kwarantanny lub zamknięcia przedsiębiorstwa - podsumowuje Mikołaj Zając.