Arkadiusz Mężyk: rynek pracownika może być korzystny

Epidemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na pracę uczelni i jej zespołów badawczych, ale bardzo ją zmieniła.

Rynek pracy na pewno ulegnie przewartościowaniu, stanie się rynkiem pracodawcy. Dla uczelni może to być bardzo korzystne, gdyż więcej osób zechce rozwijać swe zainteresowania naukowe.

Prof. Arkadiusz Mężyk jest przekonany, że zaangażowanie uczelni w walkę z epidemią koronawirusa w dłuższym okresie czasu przyniesie jej konkretne korzyści, chociażby w postaci relacji biznesowych.

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach przyznaje, że epidemia koronawirusa zmieniła sytuację na uczelni.

- Dużym problemem jest dla nas umiędzynarodowienie w takim sensie, jak było to do tej pory – przyjazdy studentów, wyjazdy na staże... To wszystko muszą teraz zastąpić komunikatory elektroniczne. I to jest jedno z głównych ograniczeń, które nas dotknęły – podkreśla.

Praca w warunkach epidemii nie wpłynęła jednak na zmianę obszarów badawczych.

- Zdefiniowaliśmy je, analizując zarówno stan badań własnych, ale także patrząc na cywilizacyjne tendencje rozwojowe. I te obszary badawcze bardzo dobrze się wpisują w obecną sytuację. Politechnika, uczestnicząc w różnych badaniach na rzecz zwalczania epidemii, w pełni je wykorzystuje – podkreśla rektor PŚ.

Rynek pracy ulegnie zmianie

Zdaniem Arkadiusza Mężyka rynek pracy na pewno ulegnie dużym zmianom: z rynku pracownika stanie się rynkiem pracodawcy. Z punktu widzenia uczelni nie będzie to jednak niekorzystna zmiana, ponieważ spowoduje zwiększone zainteresowanie wyborem studiów jako ścieżki rozwoju. Zwłaszcza, że dotychczas wielu absolwentów szkół średnich - ze względu na atrakcyjne zarobki - wolało pójść do pracy niż rozpocząć naukę w szkołach wyższych.

Z drugiej jednak strony uczelnia poniesie pewne straty z tytułu mniejszego zainteresowania studiami niestacjonarnymi – przewiduje rektor PŚ: ze względu chociażby na fakt, że przychody pracowników mogą być niższe i mogą rezygnować z tak długotrwałego zobowiązania, jakim są studia płatne.

Zespoły badawcze działają

- Staramy się nie spowalniać działalności badawczej - w takim stopniu, w jakim to możliwe. Część bardzo cennej aparatury badawczej musi pracować w reżimie 24-godzinnym i musi być nadzorowana, więc nie możemy sobie pozwolić na przerwę, bo to mogłoby przynieść duże straty – wyjaśnia.

Przyznaje jednak, że działalność szkół wyższych w warunkach epidemii uległa istotnym zmianom. Po 11 marca, kiedy zawieszono kształcenie tradycyjne, uczelnia przeszła całkowicie na tryb kształcenia zdalnego. - Było to nowe doświadczenie i obciążenie dla nauczycieli akademickich, bo wprawdzie przed epidemią formy kształcenia zdalnego były prowadzone, ale obecnie uczestników jest cztery razy więcej! Trzeba było zajęcia przestawić, a część pracowników musiała się po prostu nauczyć prowadzenia zajęć w takiej formie – wylicza prof. Mężyk. Zmianie uległa też praca zespołów badawczych, która nie polega przecież wyłącznie na prowadzeniu badań, ale również na formułowaniu wniosków, przygotowywaniu artykułów, na pracy koncepcyjnej. - Bardzo zachęcaliśmy pracowników, żeby w okresie pracy zdalnej, kiedy przebywają w domu, przygotowywali wnioski projektowe. Patrząc na programy prorozwojowe, które uczelnia uruchamiała z własnych środków, zauważyliśmy, że ta aktywność pracowników była dużo większa niż zazwyczaj. Dlatego liczymy, że przy składaniu wniosków na zewnątrz też będzie tak wysoka – podkreśla rektor PŚ. Zwraca również uwagę, że aktywność badawcza pracowników uczelni uzewnętrzniła się tym, że od pierwszego dnia epidemii włączyli się oni w prace nad zwalczaniem jej skutków. - Zaczynaliśmy od najprostszych działań – jak produkcja ramki do przyłbic, a następnie realizowaliśmy konkretne zamówienia szpitali. Mam na myśli skonstruowanie bramy do odkażania, filtrów HEPA do masek, zestawu kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury, urządzenia do testowania maseczek i wiele innych działań wynikających z inspiracji służb medycznych. W tej chwili uruchamiamy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiający diagnozowanie COVID-19 na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich. Tu zamierzamy wykorzystać algorytm sztucznej inteligencji, który jest obecnie przygotowywany – wylicza Arkadiusz Mężyk. Te relacje będą procentować Czy uczelni udaje się te projekty w jakiś sposób komercjalizować? - Staramy się robić to na bieżąco, wykorzystując nasz skromny potencjał. Przyłbic wyprodukowaliśmy kilka tysięcy, adapterów blisko tysiąc, brama jest wdrażana w szpitalach i zaczynają się nią interesować np. muzea. Staramy się pokazać - jako politechnika, jako uczelnia badawcza - że potrafimy nasz potencjał wykorzystywać do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – wyjaśnia Arkadiusz Mężyk. W jego ocenie takie działanie na pewno przyniesie efekty, ponieważ po epidemii wielu firm nie będzie stać na realizację własnych badań. Wtedy zwrócą się do partnerów, którzy sprawdzili się we wspólnych działaniach.

