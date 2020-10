Aquapark nie chce stracić doświadczonych pracowników. Kieruje ich do pracy w MPK

Wrocławski Aquapark przekieruje tymczasowo kilku doświadczonych pracowników serwisu porządkowego dla MPK Wrocław. W ten sposób chce im zapewnić pracę w czasie, kiedy ich branżę wstrzymuje lockdown.

Autor:KDS

• 29 paź 2020 16:47





Miejskie spółki dogadały się w sprawie pomocy pracownikom. (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

We Wrocławiu miejskie spółki dogadały się w sprawie wsparcia pracowników w czasie pandemii.

W efekcie osoby sprzątające na co dzień Aquapark, zostaną przekierowane do sprzątania pojazdów MPK.

Podpisane porozumienie i czasowe przejęcie pracowników Aquaparku pokazuje, że miejskie spółki mogą współpracować ze sobą na bardzo różnych płaszczyznach - mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK.

Pracownicy Aquaparku odpowiedzialni za utrzymanie czystości pracują na trzecią zmianę, a więc są przyzwyczajeni do aktywności w godzinach, w których w MPK jest najwięcej do zrobienia – tabor sprzątany jest nocą. W Aquaparku pracują od lat i mają duże doświadczenie w sprzątaniu, które w czasie pandemii jest na wagę złota.

Tym bardziej, że nie mówimy o sprzątaniu na zasadzie przetarcia kafelek ścierką, ale o dezynfekcji koryt przelewowych, dostosowaniu środków do czyszczonych powierzchni (na plaży są łupki, żywica i krzemionka), a to wszystko trzeba zrobić tak, aby chemia nie dostała się do wody w basenach.

- Zależy nam, aby utrzymać zatrudnienie, nie zwalniać wartościowych pracowników, jednak jesteśmy pozbawieni przychodów ze sprzedaży biletów, bez żadnej pomocy finansowej. Od państwa nie otrzymaliśmy bowiem wsparcia nawet jeszcze w związku z wiosennym lockdownem, nie wspominając o obecnym – mówi Paweł Rańda, wiceprezes Aquaparku.

Czytaj więcej: Wartościowanie stanowisk. W czasie kryzysu bardzo przydatny mechanizm

Nie ukrywa, że firma obawia się, że jeśli pracownicy zamiast normalnych pensji otrzymają tylko postojowe, zaczną szukać innej pracy. A o wykwalifikowany personel nie jest łatwo. Dlatego zwrócili się do prezesa MPK z inicjatywą.

- Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Podpisane porozumienie i czasowe przejęcie pracowników Aquaparku pokazuje, że miejskie spółki mogą współpracować ze sobą na bardzo różnych płaszczyznach, służąc mieszkańcom i dbając o zatrudnianych przez siebie ludzi. Czas pandemii tym bardziej udowadnia, że najważniejszy jest człowiek – deklaruje Krzysztof Balawejder, prezes MPK.

Wskazuje też, że pracy dla nowych osób nie zabraknie, bo dla zachowania bezpieczeństwa MPK podejmuje szereg dodatkowych działań związanych z odkażaniem. - Na porozumieniu wygrywają wszyscy – podkreśla Grzegorz Kaliszczak, prezes Aquparku. - Pasażerowie MPK – ponieważ na rzecz ich bezpieczeństwa czyścić tabor będą pracownicy Aquaparku; goście, którzy wrócą po przerwie na baseny – wtedy o higienę u nas znów będzie dbał doświadczony personel; nasi pracownicy, którzy nie stracą źródła utrzymania; obie miejskie spółki – jedna zachowa pracowników, do których ma zaufanie, a druga na czas zwiększonych wymagań zyska dodatkową wykwalifikowaną kadrę. Z danych GUS wynika, że pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na sytuację na rynku pracy. Tylko w pierwszym kwartale (a dokładniej w dwóch pierwszych tygodniach lockdownu) w naszym kraju zlikwidowano ponad 110 tys. miejsc pracy, 2,3 proc. pracujących rodziców skorzystało z zasiłku opiekuńczego czy 0,6 proc. pracowników objętych zostało kwarantanną lub przymusową izolacją. Co więcej, miejsca pracy, które zniknęły przez wpływ koronawirusa na rynek pracy, dotyczyły niemal wyłącznie sektora prywatnego oraz firm o różnej wielkości. Związek tych likwidacji z sytuacją epidemiczną był najmniejszy w firmach zatrudniających 50 osób i więcej – wskazano na niego w odniesieniu do co 5. zlikwidowanego miejsca pracy. Natomiast w ogólnej liczbie zlikwidowanych miejsc zdecydowana większość takich miejsc (ponad 80 proc.) wskazana była przez jednostki, w których pracowało do 50 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.