Apple wbrew trendom: Zwolnienia to ostateczność

Ostatnie miesiące to fala zwolnień w firmach technologicznych. Przedsiębiorstwa takie jak Alphabet, Meta, Microsoft czy Amazon postanowiły szukać oszczędności i zwolnić w tym roku tysiące osób.

W opozycji do tego trendu staje Apple, które w tym roku nie planuje zwolnień. W rozmowie z CNBC dyrektor generalny firmy Tim Cook powiedział, że kierowana przez niego firma nie ma póki co w planach takich działań.

- Masowe zwolnienia to coś, co uważam za ostateczność. Nie są w tej chwili czymś, co rozważamy - przyznał szef Apple’a. Cook nie wykluczył możliwości redukcji zatrudnienia, ale podkreślił, że firma nie planuje takich działań w najbliższej przyszłości.

Firma z Cupertino oszczędności szuka tnąc koszty i spowalniając tempo rekrutacji nowych pracowników.

- Nadal jesteśmy bardzo ostrożni w kwestii zatrudniania. Zatrudniamy, ale wyraźnie mniej niż wcześniej - przyznał Cook.