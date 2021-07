Apple ogłosiło powrót do biur. Pracownicy mówią "nie" i straszą odejściem

Firma Apple, czyli gigant technologiczny z Doliny Krzemowej, poinformował, że od września jego pracownicy powinni pracować z biura co najmniej trzy dni w tygodniu. Pomysł nie spodobał się głównym zainteresowanym, którzy przypominają, że jeśli firma nie wykaże się większą elastycznością, gotowi są zmienić pracodawcę.

Pracownicy przypominają, że brak eastyczności pracodawcy może spowodować, iż wielu z nich zdecyduje się na odejście z firmy (Fot. Shutterstock)

Ja podaje portal branżowy cnet.com, w Apple trwają rozmowy na temat powrotu pracowników do biur. Wywołują one w firmie sporo emocji. Bowiem kierownictwo Apple ma naciskać na pracowników, aby, począwszy od września, wrócili do biura na co najmniej trzy dni w tygodniu. Nie wszystkim odpowiada ten pomysł.

Portal podaje, że po przedstawieniu tej informacji pracownicy napisali kolejną już petycję, w której proszą o bardziej elastyczne podejście do tematu miejsca pracy. Wnioskują w niej o umożliwianie im pracy spoza biura przez pięć dni w tygodniu, co wymagałoby to zgody szefa. Taka forma pracy miałaby być dostępna przez najbliższy rok.

- Liczba zachorowań na COVID-19 ponownie rośnie na całym świecie, szczepionki okazują się mniej skuteczne przeciwko wariantowi delta, a długoterminowe skutki infekcji nie są dobrze rozpoznane. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, jest zbyt wcześnie, aby zmusić osoby, które obawiają się wirusa do powrotu do biura - napisano w petycji, której treść cytuje cnet.com.

Apple podkreśla, że choć rozumie obawy pracowników, to praca w biurze, która daje możliwość osobistego spotykania się, jest modelem, który najbardziej jej odpowiada. Warto przypomnieć, że firma należy do grona przeciwników pracy zdalnej. Taką możliwość dała dopiero w czasie pandemii.

Jednak Apple jest między młotem a kowadłem. Pracownicy przypominają, że brak elastyczności ze strony pracodawcy może spowodować, iż wielu z nich zdecyduje się na odejście z firmy. W ankiecie przeprowadzonej kilka tygodni temu, aż 68 proc. pracowników w pewnym stopniu lub zdecydowanie zgodziło się, że brak elastyczności w tej kwestii prawdopodobnie skłoni ich do opuszczenia Apple.

