Apple ogłasza wielki powrót do pracy

Apple informuje, że pracownicy korporacyjni muszą od 11 kwietnia zacząć wracać do biura. Ale powrót nie nastąpi w pełnym wymiarze godzin. Firma nadal stosować będzie system pracy hybrydowej. W sklepach wznowiono sprzedaż stacjonarną.

Pracownicy Apple będą zobowiązani do pracy w biurze w poniedziałki, wtorki i czwartki (Fot. mat. pras.)

Dyrektor generalny Apple Tim Cook poinformował pracowników w notatce: „W wielu lokalizacjach zaczęto znosić ograniczenia pandemiczne zgodnie z wytycznymi ekspertów ds. zdrowia publicznego. Bazując na najnowszych danych, jesteśmy optymistami, że postęp w tym zakresie będzie kontynuowany do wiosny”.

Apple na początku zastosuje hybrydowy plan pracy określany mianem pilotażowego. Pracownicy będą wracać do pracy naprzemiennie. Od 11 kwietnia będą musieli pracować w biurze co najmniej jeden dzień w tygodniu. Ta liczba wzrośnie po trzech tygodniach do dwóch dni, aby z końcem maja osiągnąć trzy dni w tygodniu.

Firma niedawno wznowiła także sprzedaż stacjonarną w sklepach, po raz pierwszy od czasu pojawienia się pandemii.

Apple nie zamierza wrócić do systemu pracy sprzed pandemii COVID-19. Pracownicy będą zobowiązani do pracy w biurze w poniedziałki, wtorki i czwartki. Będą mogli pracować zdalnie przez okres do czterech tygodni w roku, zgodnie z harmonogramem.

Amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino w Kalifornii nie wprowadziło obowiązku szczepienia dla pracowników.

