Ani to praca zdalna, ani praca w biurze. Czas na elastyczne rozwiązania

Podczas pandemii firmy w bardzo szybkim tempie musiały wdrożyć nowe modele pracy oraz procedury. Obecnie coraz ważniejsze stają się rozwiązania wspierające elastyczne podejście, nie tylko pod względem modelu pracy, ale także organizacji biura i dostępu do niego.

Autor:jk

• 6 lis 2020 16:59





Pracownicy po kilku miesiącach na home office tęsknią za wyraźnym podziałem między życiem zawodowym a prywatnym i relacjami z współpracownikami (Fot. Shutterstock)

Podczas pandemii jednym z coraz chętniej wdrażanych rozwiązań są elastyczne przestrzenie biurowe.

Wbrew powszechnym przekonaniom nie są one przeznaczone wyłącznie dla freelancerów, start-upów i małych firm.

Nowa generacja „flexów”, oferując zamknięte, prywatne gabinety z pełną infrastrukturą biurową, daleka od coworkingowych społeczności – otwiera się na MŚP, a także korporacje.

Pandemia koronawirusa spowodowała nieodwracalne zmiany we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Wirus znacząco zmienił także politykę firm, które coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z nowych technologii. Dobrze znane schematy pracy stacjonarnej przybrały postać hybrydową lub całkowicie zmieniły się w home office.

W pierwszym etapie pojawienia się masowego zjawiska pracy zdalnej z odpowiedzią przyszły rozwiązania biznesowe i aplikacje do komunikowania, planowania i pracy zespołowej. Doświadczając kolejnej fali pandemii, mamy zupełnie inny niż w marcu zestaw narzędzi i umiejętności, aby poradzić sobie z tą sytuacją. I choć nadal część osób docenia możliwość pracy z domu i działa efektywnie, to w wielu przypadkach wykonywanie obowiązków zawodowych w otoczeniu rodziny, bez dostępu do infrastruktury IT i wygodnego biurka, jest bardzo trudne.

Przed pracodawcami pojawiło się wyzwanie, jak poradzić sobie z nieprzewidywalną sytuacją, przy jednoczesnym zadbaniu o dobro pracowników i samej firmy. Z jednej strony ogromne biura, z których nikt nie korzysta przez wiele miesięcy, w obliczu niepewnej sytuacji biznesowej stają się obciążeniem finansowym. Z drugiej - w obliczu rewolucji na niespotykaną dotąd skalę - dotychczasowe modele pracy uległy zmianie na rzecz systemów hybrydowych. Zmieniło się postrzeganie biura jako miejsca potrzebnego, ale niekoniecznie odwiedzanego codziennie.

- Jesteśmy świadkami nieodwracalnych zmian, których konsekwencje zostaną z nami już na zawsze. Obserwując centra New Work w Polsce, Czechach i na Węgrzech, dziś możemy powiedzieć, że 8 na 10 najemców korzysta z biur co najmniej przez kilka dni w tygodniu. Już dziś zapewniamy naszym klientom rozwiązania z wieloma lokalizacjami, aby mogli zarządzać swoimi zespołami i spotkaniami zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i uniknąć niepotrzebnych dojazdów do pracy. Elastyczność pracy, napędzana nowymi technologiami i zmianą nawyków, wymaga elastyczności biznesu, jego środowiska i wszelkich powiązanych usług – mówi Hubert Abt, CEO & founder firmy New Work, dostawcy biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowa generacja elastyczności

W tej niecodziennej sytuacji, jednym z coraz chętniej wdrażanych rozwiązań są elastyczne przestrzenie biurowe. Wbrew powszechnym przekonaniom nie są one przeznaczone wyłącznie dla freelancerów, start-upów i małych firm. Nowa generacja „flexów”, oferując zamknięte, prywatne gabinety z pełną infrastruktura biurową, daleka od coworkingowych społeczności – otwiera się na MŚP, a także korporacje. Elastyczność ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest lokalizacja firmy. Czas oszczędzony dzięki pracy zdalnej jest jednym z największych benefitów pracy zdalnej. Osoby pracujące z domu lub w systemie rotacyjnym, najczęściej nie chcą dojeżdżać do centrali firmy tylko po to, aby odbyć jedno spotkanie. Ułatwieniem byłaby możliwość pracy w biurze sąsiadującym z miejscem zamieszkania, w którym zapewnione są nie tylko standardy IT, ale również wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwiązaniem, które rozwiązuje ten problem jest na przykład cyfrowa przepustka, umożliwiająca na elastyczne dopasowanie lokalizacji biura, w zależności od zapotrzebowania. Jaka przyszłość biur? Praca w biurze i praca zdalna wzajemnie się uzupełniają i dla większości osób żadna z nich nie może całkowicie zastąpić drugiej opcji. Pracownicy po kilku miesiącach na home office tęsknią za wyraźnym podziałem między życiem zawodowym a prywatnym i relacjami z współpracownikami. Badania CBRE „Working from home survey 2020” wskazują również, że minimalizm domowego biura przestaje być atrakcyjny, szczególnie w kontekście braku dostępu biurka i wygodnego krzesła. Oznacza to, że właściciele budynków muszą dostosować swoje przestrzenie do potrzeb klientów w zakresie elastycznej powierzchni. Zmieni się również funkcja przestrzeni wspólnych. Pomieszczenia recepcyjne należy stworzyć jako przestrzenie, w których najemca znajdzie wszystkie potrzebne udogodnienia. Systemy cyfrowej kontroli dostępu muszą być skonfigurowane od parkingu, poprzez recepcję budynku, aż do indywidualnego biura. W obiekcie znajdziemy znacznie więcej urządzeń bezdotykowych, począwszy od windy, zarządzania dostępem do światła i świeżego powietrza, aż po wyższy standard sanitarny i systemy monitorowania w przypadku wystąpienia incydentów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, również w kontekście COVID.

