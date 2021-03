Andrzej Malinowski: W walce z pandemią powielamy stare błędy

Zaostrzamy obostrzenia. To hamulec awaryjny w sytuacji krytycznej. Od soboty 27 marca na dwa tygodnie wprowadzamy nowe restrykcje - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nowe obostrzenia to m.in. zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. metrów kwadratowych. - Dzisiejsze decyzje rządu dotyczące walki z pandemią są powieleniem dotychczasowych błędów - komentuje Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Zdaniem Andrzeja Malinowskiego "radykalne obostrzenia" mają być zasłoną kryzysów, z jakimi obecnie walczymy (fot. PTWP)

- Dzisiejsze decyzje rządu dotyczące walki z pandemią są powieleniem dotychczasowych błędów. W dalszym ciągu opinia publiczna nie rozumie wielu posunięć. Dlaczego na przykład zamknięte zostały sklepy meblowe, budowlane, a kościoły pozostają otwarte? Mam wrażenie, że rząd w dalszym ciągu strzela na oślep, mając nadzieję, że a nuż w coś trafi. Problem w tym, że strzela ślepakami - komentuje wprowadzone 25 marca kolejne pandemiczne obostrzenia prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Jak wyjaśnia, jego zdaniem "radykalne obostrzenia" mają być zasłoną kryzysów, z jakimi obecnie walczymy.

- Nie można także uciec od przekonania, że coraz bardziej radykalne obostrzenia mają jedynie medialnie przykryć to, że w Polsce doszło już do całkowitego załamania służby zdrowia - wyjaśnia i apeluje o systemowe podejście do problemu.

- Po raz kolejny ponawiam apel do rządu: rozwiążcie problem systemowo, np. według naszej propozycji: 4P + O, czyli przejrzystość + przewidywalność + przystosowanie + perspektywiczność + odporność - komentuje Andrzej Malinowski.

Sytuacja jest kryzysowa

- Obecna sytuacja epidemiczna nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji wprowadzającej nowe obostrzenia.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Polska dziś znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Napór 3. fali #koronawirus jest bardzo silny, dzisiaj mamy zarejestrowany najwyższy wzrost zakażeń, ponad 34 tys. Mamy zajętych 75% łóżek i 75% łóżek respiratorowych. pic.twitter.com/5IUGIi6Nt8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 25, 2021

