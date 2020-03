Andrzej Malinowski o tarczy antykryzysowej: nie tego oczekiwali przedsiębiorcy i pracownicy

Czytaj więcej: Powstał pakiet antykryzysowy - po pierwsze bezpieczeństwo pracowników

O ocenę przedstawionego pakietu poprosiliśmy Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.



Poznaliśmy pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Jak ocenia pan zawarte w nim działania?

- Trzeba zaznaczyć, że zawiedli się mocno ci, którzy w środę czekali na rządowe propozycje pakietu gospodarczego. Oczekiwaliśmy gradu konkretów i rozwiązań dla firm. Prawda jest tymczasem taka, że wiele propozycji było znanych jeszcze przed weekendem, ale bez szczegółów.

Teraz znów mamy czekać by poznać propozycje przepisów pakietu osłonowego dla przedsiębiorców i pracowników. Kwota 212 mld zł robi wrażenie - jednak jak zostanie podzielona? Poza 7,5 mld zł na zdrowie i 30 mld zł na specjalny fundusz inwestycji publicznych - nie wiadomo. Stanowczo za mało odpowiedzi i zbyt wiele pytań - nie tego oczekiwali przedsiębiorcy i pracownicy. Dlatego zaproponowane rozwiązania trudno uznać za konkretne i mające chronić polski rynek pracy przed skutkami koronawirusa i kryzysem gospodarczym.

Czyli rząd może nie wie, co należy robić?

- Rząd nie jest w stanie popatrzeć na to tak, jak patrzy na to właściciel małego przedsiębiorstwa na Podlasiu. Jak widzi to szef rozwijanej od dekad firmy, która właśnie wypłynęła na zagraniczne rynki. Nie wie z czym musi borykać się prezes wielkiego koncernu, w którego rękach jest los setek pracowników.

Rząd nie wie też czego boją się pracownicy tych firm, jakie rozwiązania są w stanie zaakceptować. A co jest granicą nieprzekraczalną. RDS potrafi na te pytania odpowiedzieć. To bezcenna wiedza, którą koniecznie trzeba wykorzystać teraz i w najbliższym czasie.

Przecież rząd działa, wprowadza specustawy - zdrowotną, czy gospodarczą.

- Dobrze, że państwo zareagowało szybko i radykalnie, jeśli chodzi sprawy związane z zamknięciem granic, szkół, itd. Ale to jest wojna o zdrowie. Obok niej toczy się również wojna o przyszłość, naszą przyszłość, czyli gospodarkę. W tym przypadku też trzeba działać zdecydowanie, ale nie są to już takie proste decyzje.

Należy tu sięgnąć po specjalistyczną wiedzę. To jak przejście przez pole minowe. Tylko ktoś lekkomyślny stawiałby kroki licząc na szczęście. Polska nie może opierać się na przypadku - mamy RDS, by skonsultować marszrutę. Strona społeczna już jakiś czas temu ostrzegała przed takim scenariuszem. Niestety rząd pozostał głuchy na te ostrzeżenia.

No jak to, przewidzieliście pandemię koronawirusa?!

- Nie wprost, bo ani pracodawcy, ani związkowcy nie są wróżkami. Ale obserwowaliśmy globalną gospodarkę. Cały ubiegły rok ostrzegaliśmy przed spowolnieniem. Niestety rząd potraktował finanse publiczne, w tym budżet centralny tak, jakby polska gospodarka miała wiecznie kwitnąć.

Pod koniec roku 2019 ostrzegaliśmy, że wystarczy jeden „czarny łabędź”, by ta konstrukcja runęła. Na początku 2020 roku wskazywaliśmy na potencjalne zagrożenia globalne związane z rozszerzającą się wówczas w Chinach pandemią. I nic. W rok 2020 weszliśmy z takimi rządowymi prognozami wzrostu PKB i inflacji, że trzeba było je naprędce poprawiać po dwóch miesiącach. Okazało się, że to niezależni eksperci mieli rację. „Czarny łabędź” przybył z Wuhan.

Gdyby wcześniej uwzględniono, że rozwój wypadków na świecie nie będzie realizacją politycznego „koncertu życzeń”, to dziś bylibyśmy w lepszej sytuacji.

A co takiego RDS zrobiła?

- Czwartego marca na posiedzeniu plenarnym przedstawialiśmy to, co wypracowaliśmy do tego momentu w związku ze spowolnieniem. Rynek pracy, obciążenia fiskalne i koszty działalności gospodarczej oraz stabilność prawa i regulacji gospodarczych - to są problemy już dobrze zidentyfikowane.

Potrzeba nowoczesnej polityki migracyjnej, programów podnoszenia kwalifikacji bo potrzebujemy coraz więcej specjalistów. Jest nadmierny fiskalizm, podnoszone bez zastanowienia koszty pracy, jak choćby płaca minimalna.

Co ma płaca do koronawirusa?

- A to, że przedsiębiorca ma dziś następujące równanie do rozwiązania: musi zapłacić wyższe wynagrodzenia, a biznes mu właśnie wyhamowuje z piskiem opon. Ze względu na spowolnienie gospodarcze, które właśnie dostało „turbodoładowanie” w postaci pandemii wirusa. I jak to równanie rozwiąże? Na przykład obetnie koszty pracy.

Zwolni tych mniej potrzebnych, najczęściej najniżej wykwalifikowanych. I zamiast wyższej płacy ludzie ci otrzymają co najwyżej zasiłek. Gdy słyszę z ust prezesa NBP, że receptą na koronawirusa miałoby być obniżenie pensji, to pytam się czy warto je było wcześniej sztucznie podnosić. Pandemia obnażyła wszystkie zaniechania i błędy, jakie administracja ma na koncie.

Odbijają się choćby czkawką pseudooszczędności na służbie zdrowia. Wydrenowanie firm z kapitału przez nadmierne obciążenia podatkami, daninami itd. Koronawirus to brutalne „sprawdzam” dla państwa jako struktury i jego procedur. Jeśli polska gospodarka zacznie się łamać, to skutki poczują wszyscy obywatele.

Czyli punkt wyjścia - jak pan wskazuje - nie jest, delikatnie mówiąc, najlepszy. Ale czy można coś zrobić?

- Tak. Działać ze świadomością, że limit błędów już został wyczerpany. 11 marca pracodawcy i przedsiębiorcy wystosowali apel do rządu o zawarcie Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”.

By w tym roku nie dorzucać dodatkowych problemów jak wprowadzenie PPK w małych firmach oraz zawiesić opłacanie składek w firmach średnich i dużych. Aby nie wprowadzać rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatków ryczałtowych płaconych niezależnie od dochodowości firm. Nie zwiększać obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Trzeba wręcz wspomóc tanimi lub darmowymi kredytami firmy, które zajmują kluczowe pozycje w łańcuchach dostaw. Zabezpieczyć instytucje finansowe - one będą ostatnią linią oporu. Płynność finansowa powinna być naszym długofalowym celem. Bo to furtka do wyjścia z kryzysu. Musimy za wszelką cenę utrzymać firmy choćby na jałowym biegu. Wtedy łatwiej ruszymy do przodu, gdy najgorsze przeminie.