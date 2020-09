Andrzej Kwaliński pewnym kandydatem na Głównego Inspektora Pracy

Andrzej Kwaliński ma objąć funkcję Głównego Inspektora Pracy. Do tej pory był zastępcą obecnego szefa PIP Wiesława Łyszczka, który po doniesieniach medialnych opisujących proceder przyznawania nagród w Inspekcji, złożył rezygnację. W czwartek (17 września) Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

Autor:KDS

• 17 wrz 2020 19:10





Andrzej Kwaliński podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (fot. iTV Sejm)

REKLAMA

Andrzej Kwaliński z Inspekcją pracy związany jest od ponad 30 lat. Wcześniej pełnił m.in. funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Stanowisko wiceszefa PIP sprawował od listopada 2017 r.

W czwartek (17 września) Komisja do Spraw Kontroli Państwowej większością głosów (ale niejednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Została decyzja marszałka Sejmu, który powołuje szefa PIP. W tym przypadku wydaje się być ona formalnością.

Kwaliński obejmie urząd w bardzo trudnym dla inspekcji momencie, która mierzy się właśnie z poważnymi problemami. Wszystko wskazuje na to, że odwiedzą ją kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli.

Wiesław Łyszczek złożył rezygnację z funkcji GIP w piątek, 11 września. Wcześniej media informowały m.in o procederze związanym z przyznawaniem nagród w PIP. Główny Inspektor Pracy sam sobie miał przyznać w tym roku 20 tys. zł nagrody za "szczególne osiągnięcia". Nieścisłości miały się pojawiać również w kwestii zatrudniania nowych pracowników. Intratne stanowiska w PIP miały obejmować osoby, które wcześniej tam nie pracowały, ale związane były z Podkarpaciem, z którego pochodzi Łyszczek.

W czwartek poznaliśmy nazwisko kandydata na jego zastępcę. Ma nim zostać jego zastępca, Andrzej Kwaliński. Za jego kandydaturą opowiedziało się 7 posłów, 3 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Kwaliński pytany o zamieszanie w Inspekcji wyjaśniał, że w do jego kompetencji zawodowych należały zagadnienia organizacyjne i nimi się zajmował. - Nie zajmowałem się kwestiami, które mnie nie dotyczyły. Dlatego trudno mi dziś mówić o zasadach nagradzania, skoro nie miałem wiedzy na ten temat. Z pewnością będę chciał wyjaśnić ten temat, bo nie widzę możliwości, abym sam sobie przyznawał nagrodę. Nie mieści mi się to w głowie - komentował kandydat na GIP-a.

Jego kandydaturę zachwalała Bożena Borys-Szopa, była wiceminister pracy, która wcześniej pełniła również funkcję GIP. - Z Andrzejem Kwalińskim znam się od wielu lat. Powołałam go na okręgowego inspektora pracy w Warszawie. To świetny fachowiec z ogromnym doświadczeniem. Jestem przekonana, że inspektorzy pracy przyjmą go serdecznie - komentowała w trakcie posiedzenia komisji.

Z kolei krytycy wskazywali, że trudno powoływać na stanowisko kogoś, kto zasiadając w ścisłym szefostwie Inspekcji z pewnością musiał wiedzieć o nieścisłościach, jakie miały mieć tam miejsce. - Jak można mówić, że jest się w ścisłym kierownictwie resortu, a nic się nie wiedziało. Że dopiero po objęciu stanowiska będzie się wyjaśniało kwestie przyznawania nagród. To pana dyskredytuje do pełnienia takiej funkcji - mówił z kolei poseł KO Wojciech Saługa. Z kolei poseł Ryszard Wilczyński (KO) wskazywał na potrzebę przeprowadzenia kontroli w inspekcji. Mówił o zgłoszeniu sprawy do Najwyższej Izby Kontroli. - Wyraźnie widzimy, że mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na przekroczeniu uprawnień i przydzielaniu samemu sobie nagród. Trzeba to sprawdzić, dowiedzieć się, kiedy przepisy zostały zmienione - mówił Wilczyński. Kim jest Andrzej Kwaliński Andrzej Kwaliński posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. Od ponad 30 lat jest związany zawodowo z PIP. W urzędzie został zatrudniony od marca 1985 r., początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w oddziale w Radomiu, a od stycznia 1999 r. z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną państwa - w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Od 2009 r. do 2017 r. był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy. Od czerwca 2016 r. kierował Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie. Od listopada 2017 r. został powołany przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Pytany na komisji o to, jak widzi rolę Inspekcji pod swoim kierownictwem wskazywał, że chciałby kontynuować to, co rozpoczął śp. Roman Giedroyć, szef PIP w latach 2016-2017. - Widzę, co jest złe i chciałbym, aby działania Inspekcji nie były pozorowane, a faktyczne, żeby ludzie, na rzecz których wykonujemy czynności, faktycznie byli z tego zadowoleni. Żeby dziękowali inspektorom za udzieloną im pomoc - powiedział Kwaliński. Mówił też o potrzebie zreformowania działalności PIP, którą trzeba postawić na właściwe tory. - Są sytuacje, które mi się nie podobają. Przykładowo, z jednego podmiotu do Inspekcji wpływa kilkadziesiąt skarg. Nieraz każda z nich rozpatrywana jest oddzielnie, mimo że dotyczy tego samego. To powoduje zatory - wyjaśniał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.