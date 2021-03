Analitycy Goldman Sachs skarżą się na „nieludzkie” warunki pracy

Grupa młodszych analityków banku Goldman Sachs opisała „nieludzkie” warunki pracy, w tym 95-godzinny tydzień pracy i przypadki nadużyć do jakich miało dochodzić w firmie. Głos w tej sprawie zabrał David Solomon, prezes banku.

Autor:jk

• 23 mar 2021 17:28





Prezes banku Goldman Sachs David Salomon (fot. goldmansachs.com)

Jak informuje CNN, młodsi analitycy z Goldman Sachs przeprowadzili ankietę na temat warunków pracy. Kilkanaście osób wskazało, że pracują średnio ponad 95 godzin tygodniowo, śpią zaledwie pięć godzin na dobę i mają do czynienia z nadużyciami w miejscu pracy. Niemal wszyscy powiedzieli, że odczuwają presję związaną z „nierealistycznymi terminami” i byli ignorowani na spotkaniach. Zaznaczyli również, że ich zdrowie psychiczne znacznie się pogorszyło od czasu rozpoczęcia pracy w banku.

Zaapelowali do kierownictwa banku o ograniczenie tygodniowego czasu pracy do 80 godzin, a także lepsze egzekwowanie „reguły soboty”. To zasada, zgodnie z którą młodsi pracownicy nie powinni stawiać się w biurze między 21:00 w piątek a 9:00 w niedzielę.

- To wykracza poza poziom "ciężkiej pracy". To jest nieludzkie - powiedział jeden z analityków banku.

Ankieta trafiła w lutym do kierownictwa, natomiast w marcu pojawiała się w mediach społecznościowych.

Po tym bank wydał oświadczenie. Zapewnia w nim, że wsłuchuje się w obawy pracowników i pracuje nad rozwiązaniami mającymi poprawić ich sytuację.

- Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy są bardzo zajęci, ponieważ biznes jest silny, a wolumeny są na historycznym poziomie – napisał bank w oświadczeniu. - Po roku spędzonym w pandemii ludzie są, co zrozumiałe, dość zmęczeni i dlatego słuchamy ich obaw i podejmujemy wiele kroków, aby je rozwiązać.

Głos zabrał również David Solomon, prezes Goldman Sachs, który podkreślił, że bank wzmocni egzekwowanie „zasady soboty” i przyspieszy zatrudnianie młodszych bankierów.

- To jest coś, co nasz zespół kierowniczy i ja traktujemy bardzo poważnie - zapewnił David Solomon w wiadomości wysłanej do pracowników.

