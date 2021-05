Amazon zatrudnia tylko po to, żeby zwolnić

Menedżerowie Amazona przyznają, że zdarza im się zatrudnić pracowników, tylko po to, żeby w ciągu najbliższych miesięcy zwolnić ich. Tzw. polityka "hire to fire" pozwala im wyrobić coroczne normy i uratować doświadczonych członków zespołu.

Autor:KDS

• 24 maj 2021 10:43





Obecnie Amazon zatrudnia w Polsce 18 tys. pracowników (Fot. Amazon)

Jak opisuje portal BusinessInsider.com, którego dziennikarze mieli rozmawiać z menedżerami cyfrowego giganta, jednym z elementów polityki Amazona jest zwalnianie określonego odsetka pracowników każdego roku. Takie działanie prowadzi do sytuacji, w której gigant e-commerce zatrudnia osoby tylko po to, aby je za jakiś je wyrzucić.

Działanie to nazywane jest "hire to fire", czyli zatrudnij, aby zwolnić. Polega na świadomym zatrudnianiu osób, które mają zostać zwolnione w ciągu 12 miesięcy. W ten sposób menedżerom udaje się osiągnąć coroczne normy przepływu pracowników oraz uratować doświadczonych pracowników, którzy z firmą związani są od lat. Z dokumentów, do jakich dotarł BI wynika, że każdego roku firma "wymienia" 5 proc. pracowników w dziale.

Rzecznik Amazona zaprzeczył tym doniesieniom. Stwierdził, że nieprawdą również to, iż w firmie używa się określenia "hire to fire".

Zdaniem pracowników Amazona takie działanie pokazuje, że menedżerowie mają bardzo dużą władzę i sami mogą decydować o losach swoich podwładnych. Do zatrudnienia pracownika potrzebny jest bowiem sztab ludzi, którzy przeprowadzą cały proces rekrutacyjny, natomiast żeby kogoś zwolnić, wystarczy decyzja jednej osoby.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Od tego czasu firma stworzyła ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu centrach logistycznych -: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Centrum w Świebodzinie, którego otwarcie zaplanowano w 2021 roku, będzie 10. z kolei.

W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju.

