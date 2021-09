Amazon otwiera sklepy bez obsługi. Nie wszystkim to się podoba

Amazon instaluje bezkasową technologię „Just Walk Out” w dwóch nowych lokalizacjach sieci Whole Foods, które mają zostać otwarte w 2022 r. w Waszyngtonie i Sherman Oaks w Kalifornii. Jak zapowiada firma, wprowadzenie nowego rozwiązania jest testowe i na razie nie jest planowane w większej liczbie placówek.

Wprowadzenie na rynek sklepów bez obsługi zostało skrytykowane przez związki (fot. Pixabay)

Wprowadzenie na rynek sklepów bez obsługi zostało skrytykowane przez związki. Ich zdaniem takie rozwiązania pozbawi miejsc pracy kasjerów. Amazon powiedział, że oba sklepy zatrudnią liczbę pracowników „porównywalną” z istniejącymi lokalizacjami Whole Foods o podobnej wielkości. Nie podał jednak dokładnych liczb.

Oprogramowanie "Just Walk Out" pozwala kupującym wejść do sklepu poprzez zeskanowanie kodu QR w specjalnej aplikacji. Podczas zakupów wykorzystywane są kamery i czujniki ruchu, które śledzą, jakie produkty są zdejmowane z półki i dodawane do koszyków. By otrzymać paragon i opuścić sklep klient musi ponownie zeskanować kod QR. Technologia dostępna jest tylko dla klientów posiadających konta Amazon, a kupujący bez nich zapłacą za pomocą stanowisk samoobsługowych.

Oprogramowanie jest już używane w sklepach spożywczych Amazon Go, a także w sklepach spożywczych Amazon Fresh.

Sklepy bez obsługi pojawiają się także w Polsce. W czerwcu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarty został pierwszy sklep sieci "Żabka", w którym nie ma ani kas, ani pracowników obsługi - Żappka Store.

Żappka Store wykorzystuje technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. Koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.

