Amazon odkłada powroty do biur

Firma Amazon przesunęła datę powrotów swoich pracowników do pracy biurowej. Powodem jest wzrost liczby zakażeń wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2.

km

• 6 sie 2021 12:41





Amazon przesunął datę powrotów swoich pracowników do pracy biurowej (fot. Shutterstock)

Pracownicy biurowi firmy na całym świecie, pierwotnie mieli powrócić do pracy stacjonarnej 7 września. W związku z niepewnościami jakie niesie za sobą wariant Delta, data została przesunięta na 3 stycznia 2022 r.

Jak informuje CNN Business, ​​po powrocie do pracy stacjonarnej pracownicy będą musieli nosić maski w biurze, chyba że przedstawią dowód, iż są zaszczepieni.

Zmiany dla pracowników biurowych są wprowadzane po tym, jak kilka tygodni temu firma zrezygnowała z części środków bezpieczeństwa pandemicznego dla swoich pracowników magazynowych.

Amazon dołącza do firm, które przesuwają zaplanowane na wrzesień powroty pracowników. Google ogłosiło, że przesuwa datę powrotu do biura z 1 września na 18 października. Uber zapowiedział, że nie otworzy biur do 25 października. W rozmowie z CNBC prezes Apple’a Tim Cook potwierdził, że firma opóźni planowane wrześniowe ponowne otwarcie o co najmniej miesiąc. Microsoft odłożył pełne ponowne otwarcie biur i poinformował, że nie zezwoli pracownikom na powrót przed 4 października. Firma technologiczna Lyft poinformowała, że większość jej biur w USA zostanie ponownie otwarta 2 lutego 2022 r.

