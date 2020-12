Allegro wskazuje na model pracy, który będzie zyskiwał

Myślę, że na popularności może zyskać model hybrydowy - mieszania pracy zdalnej z tą w biurze. To większa elastyczność, możliwość pogodzenia spraw prywatnych z karierą zawodową - uważa Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.

- Na popularności może zyskać model hybrydowy - uważa Damian Zapłata, członek zarządu Allegro. Fot. mat. pras.

Czy pandemia zmieniła model zarządzania zespołem Allegro?

Damian Zapłata, członek zarządu Allegro: – Pandemia zmieniła życie wszystkich, nie jesteśmy odosobnieni. Bardzo szybko przestawiliśmy się na pracę zdalną, zapewniliśmy pracownikom wsparcie, także finansowe, na przystosowanie się do pracy z domu, zakup niezbędnego sprzętu. W efekcie zdecydowana większość z nas pracuje zdalnie i jednocześnie efektywnie.

Pomógł nam fakt, że idea pracy zdalnej była u nas obecna od dawna, ponieważ na co dzień pracujemy w pięciu miastach Polski i przywykliśmy do tego, że zespoły projektowe składają się ze specjalistów z różnych lokalizacji. Wykorzystujemy wiele nowoczesnych narzędzi firmowych, które ułatwiają nam współpracę w środowisku zdalnym. Nie znaczy to oczywiście, że nie mamy wyzwań.

Jakiego typu są to wyzwania?

– Proszę sobie wyobrazić, że wielu z kilkuset nowych pracowników Allegro, zatrudnionych w 2020 roku, jeszcze nie spotkało się osobiście ze kolegami i koleżankami z zespołów. Nawet najlepsze narzędzia do pracy zdalnej nie zastąpią codziennego kontaktu i budowania “zespołowego ducha”...

Ale dowodem na to, że taki system zarządzania działa, są nie tylko nasze wyniki czy fakt, że w pełni zdalnie z powodzeniem przeprowadziliśmy cały proces oferty publicznej. Wiosną przeprowadziliśmy doroczne badanie, które dało nam rekordowo wysoki wskaźnik zaangażowania w naszym zespole.

Czytaj też: Allegro wkracza do gry. Czy da zarobić? Mówi się, że zaangażowanie i przynależność do zespołu podczas home office spadają. Czy zatem w długiej perspektywie będziemy pracować zdalnie? – Mimo że - jak już wspomniałem - zdalny model pracy nie spowodował znaczących zakłóceń w naszej pracy, jako zespół zarządzający zgadzamy się, że codzienna praca, interakcje z zespołem w biurze są potrzebne i planujemy powrót do pracy w biurach, kiedy tylko będzie to bezpieczne. Oczywiście nadal będzie można korzystać z elastycznych form pracy, w tym z możliwości pracy z domu, ale pełne przejście na online nie jest dla nas pożądanym rozwiązaniem. Z drugiej jednak strony: jeszcze w marcu traktowaliśmy obecną sytuację jako coś przejściowego, a już niedługo minie rok, odkąd biuro mamy w domu. Wielu mówiło, że pandemia zmieni biznes, pracę nie do poznania. A tu większość chce wracać do biur. Czy po pandemii wrócimy do starych modeli pracy? – Pandemia dotknęła wielu obszarów naszego życia i trudno przewidzieć, jakie będą jej długofalowe skutki. To pewnie pytanie do ekspertów: socjologów, specjalistów rynku pracy albo psychologów społecznych. Codzienna praca, interakcje z zespołem w biurze są potrzebne i planujemy powrót do pracy w biurach, kiedy tylko będzie to bezpieczne - mówi Damian Zapłata. Fot. mat. pras. Patrząc praktycznie - z punktu widzenia zarządzania nowoczesnym biznesem, opartym mocno o technologię, który w większości opiera się na pracy zespołowej: to wszystko nie zmieni diametralnie naszej filozofii biznesu ani sposobu pracy. Zainwestowaliśmy w nowe, większe biura w Warszawie i Krakowie. Trwają też prace nad nowym rozwiązaniem dla naszej poznańskiej siedziby. To najlepszy dowód, że nie szykujemy się wyłącznie na “pracę w chmurach”.

