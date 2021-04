AHK Polska: Małe i średnie firmy powinny zostać włączone w akcję szczepień

Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zostać aktywnie włączone w akcję szczepień - zaapelowała w liście do polskiego rządu Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Autor:PAP/AT

• 23 kwi 2021 18:43





Izby międzynarodowe zrzeszone w IGCC deklarują gotowość do pomocy w tworzeniu odpowiednich grup firm (fot. shutterstock)

REKLAMA

AHK Polska wraz z izbami z Międzynarodowej Grupy Izb Handlowych (International Group of Chambers of Commerce, IGCC) przedstawiła propozycję, aby mniejsze firmy mogły łączyć się w tzw. grupy przedsiębiorstw.

Jeśli kilka firm razem zbierze 500 pracowników chętnych do szczepienia, to powinny one otrzymać takie same możliwości jak większe przedsiębiorstwa - uważa dyrektor AHK Polska Lars Gutheil.

Izby międzynarodowe zrzeszone w IGCC deklarują gotowość do pomocy w tworzeniu odpowiednich grup firm. Mają nadzieję, że przyczynią się w ten sposób do zwiększenia wskaźnika szczepień, odciążą system opieki zdrowotnej i tym samym będą aktywnie uczestniczyć w walce z pandemią.

Z apelem o objęcie pracowników małych i średnich firm szczepieniami przeciwko COVID-19 - jak czytamy w informacji - wystąpiła AHK Polska wspólnie z innymi międzynarodowymi izbami w Polsce. Wskazano, że Izby chcą wspierać swoje firmy członkowskie w szczepieniach, nawet jeśli zatrudniają one mniej niż 500 własnych pracowników.

Przypomniano, że duże firmy w Polsce będą szczepić swoich pracowników pod warunkiem, że zatrudniają one co najmniej 500 chętnych do szczepienia. "Większość firm w Polsce to jednak mniejsze przedsiębiorstwa, często firmy handlowe i usługowe, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami. Szczepienia pracowników w tych przedsiębiorstwach mogą również wnieść ważny wkład w zwalczanie pandemii" - uważa dyrektor AHK Polska Lars Gutheil.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

AHK Polska wraz z izbami z Międzynarodowej Grupy Izb Handlowych (International Group of Chambers of Commerce, IGCC) przedstawiła propozycję, aby mniejsze firmy mogły łączyć się w tzw. grupy przedsiębiorstw (company pools). "Jeśli kilka firm razem zbierze 500 pracowników chętnych do szczepienia, to powinny one otrzymać takie same możliwości jak większe przedsiębiorstwa" - uważa Gutheil.

Izby międzynarodowe zrzeszone w IGCC deklarują gotowość do pomocy w tworzeniu odpowiednich grup firm. Mają nadzieję, że przyczynią się w ten sposób do zwiększenia wskaźnika szczepień, odciążą system opieki zdrowotnej i tym samym będą aktywnie uczestniczyć w walce z pandemią. Wskazano, że aby ułatwić realizację przedsięwzięcia, jedna spółka mogłaby na przykład zgodzić się na pełnienie roli punktu szczepień dla całej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono, że wiele polskich i niemieckich firm członkowskich już teraz wspiera walkę z pandemią w Polsce. "Bayer Polska, na przykład, wsparła finansowo zakup sprzętu medycznego i przekazała współpracującym szpitalom respiratory i koncentratory tlenu. Volkswagen Polska uruchomił na parkingach zakładowych w Poznaniu punkty drive-thru, w których każdy pracownik mógł bezpłatnie wykonać test na koronawirusa. A Mercedes-Benz Jawor był pierwszą firmą w Polsce, która zaszczepiła własnych pracowników" - napisano. "Jeżeli szczepienia w przedsiębiorstwach mogą przyczynić się do szybszego zakończenia pandemii, to my jako izba jesteśmy gotowi udzielić naszego wsparcia" - wskazał Gutheil.