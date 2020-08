Agnieszka Sosnowska: Lockdown poszerzył skłonność do korzystania z rozwiązań online’owych

Mityczna ułomność aplikacji do video konferencji trochę dała się nam wszystkim we znaki. Wystarczyło, że na kilka osób jedna ma problem z transferem internetu i spotkanie traciło swoją dynamikę, a energia i uwaga wyciekały - o problemach, jakie w czasie pandemii skutecznie rozwiązywali pracownicy, opowiada Agnieszka Sosnowska, CEO Biuro Podróży Reklamy.

Wszystkie organizacje przestawiły się w 100 proc. na pracę zdalną już 13 marca 2020. Zespoły obu platform już wcześniej w części pracowały zdalnie lub w jakiejś części opierały się na outsourcingu pewnych prac, więc przestawienie się na home office przyszło im stosunkowo łatwo.

- Agencja, która jest tyglem wymiany pomysłów, przez co wymaga bliskości niezbędnej do inspiracji oraz częstej pogłębionej komunikacji, miała z racji natury rzeczy nieco ciężej, ale też sprostała wyzwaniu. Ale z tego samego powodu agencja wróciła do biura najszybciej, bo po 6 tygodniach pracy zdalnej. Zespoły obu platform powróciły do biura po około 8 tygodniach - opowiada Sosnowska.

W czasie, kiedy większość firm została zmuszona do zwolnienia tempa pracy, zespół agencji Biuro Podróży Reklamy mocno przyspieszył. To tylko utwierdziło pracowników, że są zgrani i potrafią dobrze działać, nawet w czasie podwyższonego stresu.

I tak, agencja nagłośniła PR-owo swój rebranding, kiedy to na czas lockdownu zmieniła nazwę z Biuro Podróży Reklamy na Dom Podróży Reklamy.

Platforma Ad World Masters przeprowadziła dwa globalne badania nastrojów wśród agencji reklamowych na świecie. Zrealizowała też wybory najlepszych konceptów komunikacyjnych marek będących reakcją na lockdown oraz zaangażowała firmy MarTech do współpracy w obszarze specjalnych ofert dla agencji dotkniętych przez skutki pandemii. W tym celu powstała specjalna strona, która nadal się rozwija.

Z kolei Platforma ReachaBlogger przeprowadziła badanie wśród polskich marketerów na temat ich doraźnych i przyszłych planów reklamowych. Dodatkowo ReachaBlogger wyszedł z inicjatywą nagradzania influencerów, którzy rzetelnie informują, wyłącznie sprawdzone informacje na temat COVID, wykazują się odpowiedzialnością w swojej komunikacji.

- Było to szczególnie ważne w okresie kiedy pojawiało się wiele emocji, wiele niesprawdzonych informacji a jednocześnie był popyt na newsy i publikacje związane z epidemią. W akcji zostało rozdanych 20 medali i dyplomów. W ramach akcji uzyskaliśmy dzięki influencerom bardzo szerokie zasięgi - podkreśla Sosnowska.

Efekt pracy w trudnych warunkach na najwyższych obrotach? Okazało się, że brakowało im odpowiednio szybkiego łącza internetowego. Choć każdy w firmie na co dzień korzystał już przed pandemią z różnego rodzaju rozwiązań online: SaaS, marketplaces, CRM, to okres lockdownu zwiększył tę zdolność i poszerzył skłonność do korzystania z rozwiązań online’owych.

- Tymczasem mityczna ułomność aplikacji do video konferencji trochę dała się nam wszystkim we znaki. Wystarczyło, że na kilka osób jedna ma problem z transferem internetu i spotkanie traciło swoją dynamikę, a energia i uwaga wyciekały - przyznaje CEO Biuro Podróży Reklamy.

Jak dodaje, to co mogłyby zrobić władze przygotowując gospodarkę do drugiej czy do trzeciej fali, to poprawić dystrybucję internetu.

- O ile zwiększenie zdolności przesyłowych sieci wydaje się ciężkie do zrealizowania w krótkim czasie, to już dostęp do serwisów stricte rozrywkowych mógłby być w jakiś sposób kontrolowany, tak by nie cierpiał na tym biznes - podsumowuje.