Agencje zatrudnienia pod lupą. Nieuczciwe praktyki psują wizerunek branży

Procederów psujących rynek i wizerunek branży nie brakuje. Magda Dąbrowska, wiceprezes grupy Progres, zauważa, że nieuczciwi pośrednicy uciekają się do rozmaitych forteli, żeby ominąć przepisy, m.in. odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

- Rotacja z pewnością nie sprzyja budowaniu wizerunku sektora agencji. Większe wymogi w stosunku do agencji, w szczególności tych prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej, z pewnością ograniczyłyby ten proceder. Polskie Forum HR od lat o to postuluje - komentuje Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Jedną z takich praktyk jest model zatrudniania polegający na włączaniu imigrantów zarobkowych zza wschodniej granicy w struktury korporacyjne firmy poprzez „sprzedaż” im udziałów. Jak wyjaśnia Magda Dąbrowska, dochodzi wówczas do sytuacji, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma dużą liczbę współudziałowców, co teoretycznie w świetle prawa jest możliwe.

- W Krajowym Rejestrze Sądowym nie ujawnia się wspólników mających mniej niż 10 proc. udziałów, dlatego też w oficjalnych rejestrach są oni niewidoczni. Umowy, na podstawie których takie osoby świadczą usługi, z pozoru wskazują jako ich beneficjenta samą spółkę, przy czym „udziałowiec” w miejscu ich wykonywania ma wpisaną lokalizację kontrahenta – jego zakład lub siedzibę. Umowa do złudzenia przypomina umowę o pracę tymczasową, a sposób jej wykonywania nie różni się od tego, o którym mówi ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W istocie zatem „udziałowcy” - pracownicy świadczący usługi na rzecz podmiotów trzecich z pominięciem ozusowania ich wynagrodzenia - wspólnicy wieloosobowych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych nie są objęci systemem ubezpieczeń społecznych. W związku z tym ich ubezpieczenie społeczne, jako osób czerpiących środki utrzymania z własności, jest systemowo wyłączone - wskazuje Magda Dąbrowska.

Magda Dąbrowska wyjaśnia, że podejrzana spółka najczęściej zarejestrowana jest w małych miejscowościach, wirtualnych biurach, a zarząd jest często spoza Polski. Niejednokrotnie nie podaje telefonów kontaktowych, nie ma strony internetowej, reprezentacja wspólników np. na zgromadzeniach wspólników ukraińskich odbywa się za pośrednictwem jednego pełnomocnika.

- Co więcej, umowa z kontrahentem rozliczana jest za niższą roboczogodzinę niż agencji działających zgodnie z prawem, bo nieuczciwa spółka nie ponosi kosztów składek do ZUS. Te stawki są tak niskie, że uczciwe agencje nigdy nie mogłyby ich zaoferować, z uwagi na to, że procedura zatrudniania zgodnie z prawem oznacza koszty chociażby składek ZUS i innych świadczeń, których opłacanie jest obowiązkowe i wymagane przez przepisy. Wiele nieświadomych firm otrzymując ofertę od uczciwej agencji i takiej, która tylko z pozoru jest uczciwa, decyduje się na tę drugą, bo skuszeni są np. niższymi stawkami, które muszą zapłacić za pracę danej osoby. Nie wiedzą jednak, że ta niska stawka oznacza nielegalne zatrudnianie, a w konsekwencji duże problemy - tłumaczy Dąbrowska.

Na problem wirtualnych biur zwraca także uwagę Agnieszka Zielińska.

- Wiele agencji posiada jedynie adres wirtualnego biura lub mieści się w lokalu mieszkalnym, co utrudnia działania organów kontrolnych. Teoretycznie w tym momencie agencje powinny posiadać lokal, ale w praktyce różnie to bywa. Dodatkowo, w projekcie nowej ustawy o aktywności zawodowej, obowiązek ten został usunięty - komentuje Agnieszka Zielińska.

Są też podmioty, które pobierają opłaty od kandydatów poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Magda Dąbrowska wyjaśnia, że określona kwota pobierana jest za znalezienie pracy i zatrudnienie danej osoby. To kolejne z działań łamiących prawo i psujących wizerunek branży.

Problemy z umowami

Zmorą rynku pozostaje wciąż praca na czarno bez podpisywania jakiejkolwiek umowy - o pracę lub chociaż cywilnoprawnej - oraz w przypadku obcokrajowców bez odpowiednich dokumentów umożliwiających legalny pobyt i pracę w Polsce.

- Tego typu "etat" to tylko z pozoru korzystniejsze rozwiązanie. Wielu nieuczciwych pośredników próbuje przyciągnąć kandydatów możliwością wyższych zarobków. Takie praktyki są możliwe dzięki unikaniu płacenia podatków oraz składek. Niestety w wielu przypadkach to się udaje – przynęta działa. Jednak, gdy dochodzi np. do wypadku pracownika, to zostaje on bez żadnej pomocy, a w świat idzie informacja, że agencja pracy oszukała pracownika, mimo że agencją była jedynie z nazwy - mówi Magda Dąbrowska.

Na ten problem zwraca uwagę także Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Jego przedstawiciele podkreślają, że istnieją dwa najpoważniejsze problemy. Pierwszy to nieuczciwa konkurencja, czyli firmy, które płacą pracownikom pod stołem, fałszują ewidencje czasu pracy czy godziny świadczenia usług, zatrudniają nielegalnie cudzoziemców lub w sposób niedozwolony optymalizują to zatrudnienie. Takich firm jest coraz więcej. Im bardziej rosną koszty pracy, tym więcej jest firm posuwających się do nielegalnych praktyk.

Klienci, którzy korzystają z ich usług, a często są to bardzo duże firmy, nie czują na sobie zagrożenia, wychodząc z założenia, że jest to problem agencji. Dla nich ważne jest, że tanio kupili usługę. Firmy zapominają jednak, że można im postawić zarzuty karne za współudział w popełnieniu przestępstwa i działania na szkodę pracowników. Drugi aspekt to prawo, które nie do końca odpowiada aktualnym potrzebom.

Agnieszka Zielińska mówi natomiast o innym wyzwaniu - nadużywaniu umów cywilnoprawnych.

- To kolejna bolączka rynku. Dla porównania, z raportu ministerstwa rodziny wynika, że około 54 proc. pracowników tymczasowych w Polsce zatrudnionych jest na podstawie umów cywilnoprawnych, wśród firm członkowskich Polskiego Forum HR odsetek ten nie przekracza 15 proc. Możemy spodziewać się, że stosowanie umów cywilnoprawnych będzie rosło wraz ze wzrostem zatrudnianych cudzoziemców. Dla obywateli państw trzecich rodzaj umowy nie ma znaczenia, preferują oni taką, która pozwoli im na wyższy zarobek. Pracodawca, który nie zaoferuje takiej formy, może stracić kandydata do pracy - ocenia Zielińska.

Pracodawcy tną koszty, system ich nie powstrzymuje

Przyczyną nielegalnych i psujących rynek działań agencji zatrudnienia jest wiele czynników, które od lat się nie zmieniają. Magda Dąbrowska wymienia jej zdaniem najważniejszy - dążenie przez pracodawcę do zmniejszenia kosztów pracy poprzez dokonywanie „oszczędności”, np. nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, rezygnacja z przeprowadzania szkoleń BHP czy przyzwolenie na zatrudnienie niezadeklarowane, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

Problemem jest także sytuacja ekonomiczna kandydata. Jak zauważa Magda Dąbrowska, praca u nieuczciwego pośrednika to często jedyne źródło dochodu wielu rodzin, w szczególności w miejscach, gdzie nie istnieją większe przedsiębiorstwa i możliwość znalezienia legalnego zatrudnienia jest ograniczona.

- Obawiam się też, że – z uwagi na obecną trudną sytuację gospodarczą – czynnik ekonomiczny szczególnie zyska na znaczeniu. Firmy chcąc uchronić się przed bankructwem i długami, będą cięły koszty, a część posunie się do omijania prawa i zacznie współtworzyć szarą strefę na rynku pracy - dodaje Magda Dąbrowska.

Zdaniem Dąbrowskiej kluczowym problemem są też wadliwe rozwiązania systemowe oraz niedostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a także nadal zbyt niskie sankcje za naruszenie przepisów regulujących legalne zatrudnianie. Nie ma też wyraźnych przepisów regulujących minimalne stawki płacone agencjom zatrudnienia za świadczone przez nie usługi.

Jak poprawić sytuację na rynku agencji zatrudnienia?

Co powinno się zmienić, jakie zmiany pomogłyby poprawić sytuację na rynku agencji? Zdaniem SAZ przede wszystkim należy wprowadzić surową odpowiedzialność wobec podmiotów, które korzystają z agencji działających nielegalnie. Jeżeli te podmioty będą czuły odpowiedzialność karną na sobie, to zaczną sprawdzać z kim pracują, a na dalszy plan odstawią to, że mogą kupić usługę „po kosztach”. Ich zdaniem trzeba wyciągać też odpowiedzialność od nielegalnie działających agencji, ale przede wszystkim również od tych firm, które z tego typu praktyk korzystają.

Wiele nielegalnych procederów udałoby się ograniczyć, gdyby nie zbyt niska bariera wejścia i minimalne formalności wymagane w trakcie otwierania agencji. Aktualnie agencję zatrudnienia może otworzyć każdy – wystarczy jedynie złożyć prosty wniosek do KRAZ.

- Ten sygnalizowany przez branżę od lat brak wymogów do prowadzenia działalności agencji i łatwość jej rejestracji sprawiają, że firmy podające się za agencje powstają jak grzyby po deszczu. Podające się za nie, bo faktycznie ich działalność w zakresie, jaki obejmuje prawdziwe agencje zatrudnienia, nie ma z nimi nic wspólnego – komentuje Zielińska.

Magda Dąbrowska proponuje, by zwiększyć próg wejścia – podnieść wymogi formalne dla osób chcących założyć tego typu podmiot lub wprowadzić coś w rodzaju gwarancji należytego wykonania umowy, tj. opłaty, która stanowiłaby zabezpieczenie np. na wypadek niewywiązywania się z obowiązku opłacania składek ZUS.

- Proces zatrudniania to bardzo skomplikowana procedura, składająca się z wielu etapów i wymagająca odpowiedniej wiedzy nt. obowiązujących przepisów. Takiej wiedzy nie posiada każdy. Niestety często nie posiadają jej też ludzie, którzy uważają, że mogą założyć agencje, bo przecież jej działanie nie jest skomplikowane. Takie podejście najlepiej świadczy o tym, że nie mają oni pojęcia o rynku i obowiązujących na nim zasadach, czyli nie powinni nawet myśleć o prowadzeniu agencji zatrudnienia - ocenia Magda Dąbrowska.

Wiele zależy też, zdaniem Dąbrowskiej, od kontrolujących rynek organów i instytucji państwowych, które nie są w stanie sprawdzić, jak działają wszystkie agencje pracy i na ogół kierują kroki w stronę tych dużych, legalnych firm, a przecież to małe podmioty najczęściej tworzą szarą strefę.

Przypomnijmy, Państwowa Inspekcja Pracy w ciągu trzech lat (2019-2021) przeprowadziła 1491 kontroli w agencjach. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skontrolowali łącznie 1433 podmioty. To niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na rynku działa ponad 9 tys. tego typu podmiotów.

Ważne jest również odpowiednie ustawodawstwo i przepisy jasno regulujące warunki zatrudnienia, a przede wszystkim odpowiadające obecnej rzeczywistości.

- Powinny być one konsultowane z firmami działającymi w naszej branży, które najlepiej wiedzą, czego brakuje, a co należy poprawić. Konsultowane z nami narzędzia pozwoliłyby uczciwym agencjom pracy walczyć np. z szarą strefą pochodzącą z Ukrainy. Obecnie robimy to m.in. poprzez prowadzone kampanie informacyjne nt. legalizacji pracy. Firmy, takie jak nasza, mogą też informować o nielegalnych procederach ZUS czy Urząd Skarbowy, ale też i przede wszystkim klienta, jeśli uznamy, że może być przez kogoś oszukiwany. To jednak nie wystarczy, żeby wyeliminować z rynku łamiących prawo pośredników pracy - dodaje Magda Dąbrowska.

Agnieszka Zielińska zwraca uwagę na inny aspekt. Jej zdaniem powinna wzrosnąć świadomość pracodawców, aby cena nie była jedynym wyznacznikiem wyboru agencji, z którą współpracują.

- Dodatkowo, same agencje powinny być lepiej przygotowane, bardzo dobrze znać przepisy prawa i podążać za ich zmianami i przede wszystkim dbać o swoich pracowników. Sam rynek, gdzie o kandydatów coraz trudniej, wymusza, żeby również agencje wzmacniały swoje działania w zakresie budowania employer brandingu - dodaje Zielińska.

Konsolidacja rynku pomoże?

Czy konsolidacja rynku poprawiłaby sytuację i wizerunek branży? Jak podkreśla Artur Migoń, wiceprezes Antala, konsolidacja i rozpraszanie rynku są procesami ciągłymi. W branży rekrutacyjnej często się słyszy o fuzjach czy przejęciach. Powstają też nowe firmy, a część konsultantów decyduje się na wybór ścieżki freelancerskiej. Jego zdaniem to naturalny mechanizm rynkowy regulowany cyklem koniunkturalnym.

- Towarzyszy mu zjawisko rozwoju obszaru HR-Tech. Liderzy w branży pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, inwestują w interesujące start-upy, aby zapewnić sobie odpowiednie miejsce na rynku HR w przyszłości. Antal również dokonał konsolidacji sporej części rynku – platforma REX (Recruitment Exchange) skupiła dużą grupę doświadczonych headhunterów freelancerów celem rozwoju możliwości współpracy z rekruterami, ale i klientami. Jednakże uważamy, że żadna regulacja konsolidacji nie przyspieszy. Warto obserwować najbardziej dojrzałe rynki, jak Holandia czy Wielka Brytania. Królują tam duże agencje, ale jednocześnie są obecne małe, wyspecjalizowane butiki. Bardziej niż regulacje wpływ na rynek agencji będą miały innowacje. Te firmy, które zostaną w tyle, mogą zniknąć z rynku – wyjaśnia Artur Migoń.

Przedstawiciele SAZ uważają, ze konkurencja jest zawsze potrzebna dla zdrowego rynku, ponieważ wymusza podnoszenie jakości usług. Polepszenie wizerunku branży możliwe jest tylko przez wyeliminowanie nielegalnych praktyk. Ich zdaniem sprawne pociąganie do odpowiedzialności klientów w działaniu na szkodę pracowników zmniejszyłoby popyt na nielegalne usługi.

