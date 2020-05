Agencje kreatywne w czasie pandemii. Ponad połowa nie planuje redukcji

Z badania przeprowadzonego w pierwszej połowie maja przez platformę Ad World Masters „Wpływ koronawirusa na rynek agencji” wynika, że branża nie widzi swojej przyszłości w różowych barwach. 57 proc. agencji spodziewa się, że ich roczny dochód będzie niższy niż w 2019 r. Niemal tyle samo, bo 53 proc. liczy, że w ciągu kilku miesięcy uda im się wyprostować sytuację. Ponad 40 proc. uważa, ​​w 2020 r. wiele agencji zbankrutuje.

Jednak te pesymistyczne nastroje nie wpłyną znacząco na zatrudnienie w branży. Prawie połowa, bo 47,8 proc. agencji nie planuje obecnie redukcji zespołów. Zaś 11,9 proc. twierdzi, że jest to u nich bardzo mało prawdopodobne.

Natomiast 4 proc. planuje redukcję, a 12,4 proc. uważa, że ​​jest to bardzo prawdopodobne. Cięcia planują w administracji -25,4 proc., obsłudze klienta -17,2 proc., zarządzaniu -14,9 proc. oraz kreacji -14,2 proc.. Co ciekawe, większe agencje o wyższym rocznym dochodzie są znacznie bardziej skłonne do redukcji personelu niż agencje średniej wielkości lub mniejsze.

Warto zaznaczyć, że nie brakuje też agencji, które w najbliższych miesiącach planują powiększyć zespół. Zatrudnienie nowych pracowników planuje 12,4 proc. agencji, a 16,9 proc. uważa to za bardzo prawdopodobne. Kto ma szansę na pracę? W pierwszej kolejności eksperci od social mediów (35,5 proc.), programistów stron internetowych i aplikacji (29,5 proc.), specjaliści new business (27,9 proc.) oraz pracownicy działu obsługi klienta (27,3 proc.).