Afera w branży spożywczej. Pracownicy wpadli do kadzi z czekoladą

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2022 roku (fot. Sigmund/Unsplash)

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2022 roku (fot. Sigmund/Unsplash)

Fabryka Mars Wrigley w Elizabethtown została ukarana przez amerykańskie organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy. Grzywna została nałożona na fabrykę po tym, jak dwóch pracowników wpadło do kadzi z czekoladą.

Na fabrykę Mars Wrigley w mieście Elizabethtown została nałożona grzywna w wysokości 14 500 dolarów (64 971 tys. zł).

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2022 roku. Aby wydostać dwóch pracowników, którzy wpadli do kadzi z czekoladą, trzeba było wyciąć otwór w dnie częściowo napełnionego zbiornika.

W akcji ratunkowej brało udział ponad dwudziestu ratowników, a jeden z pracowników został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Jak wynika z raportu organu regulacyjnego ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy, incydent określono jako „poważny”. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni do czyszczenia zbiorników, nie przeszli odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Wpadli do zbiornika używanego do mieszania składników czekolady Dove, marki sprzedawanej w USA.