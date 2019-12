Adecco Poland z nowym szefem. Anna Wicha w szczerej rozmowie

Kolejnym gościem podcastu „20. Piętro” jest Anna Wicha, prezes Adecco Poland, Polskiego Forum HR i wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

Anna Wicha po latach żegna się ze stanowiskiem prezes znanej korporacji w Polsce. - Moje miejsce zajmie ktoś młodszy, świadomość marki jest już duża, rozwinęliśmy ten biznes, teraz trzeba go utrzymać – mówi Rafałowi Kergerowi.

Menedżerka od przyszłego roku będzie odpowiadała za public affairs Adecco, współpracowała z rządami, legislatorami i organizacjami pracodawców w Polsce i kilku innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, także we współpracy ze Światową Konfederacją Zatrudnienia (ang. World Employment Confederation).

Anna Wicha jest drugą najdłużej pracującą osobą w Adecco Poland. Kiedy zaczynała w Adecco 20 lat temu robiła właściwie wszystko w oddziale w Katowicach, od rekrutacji po sprzedaż usług. Adecco miało wówczas 6 oddziałów, 40 pracowników i 400 pracowników tymczasowych. Dziś zarządzana przez nią organizacja ma 60 oddziałów, 400 pracowników i 20 tys. pracowników tymczasowych.

Pracę w Adecco rozpoczęła w 2000 roku od stanowiska konsultanta sprzedaży usług HR. W 2005 roku awansowała na stanowisko dyrektora sprzedaży, a już dwa lata później została dyrektorem generalnym Adecco Poland. W latach 2010-2011 i 2014- 2015 odpowiadała także za działania strategiczne Adecco w Rumunii. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation – organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

W ponad półgodzinnej rozmowie Anna Wicha ciekawie opowiada o sytuacji na rynku pracy, zarządzaniu, swojej karierze i przyszłości, jaka może czekać jej firmę i cały rynek agencji pracy tymczasowej.

"20 piętra" tradycyjnie można posłuchać na wszystkich platformach podcastowych, m.in. na Spotify.

- Rynek pracy w Polsce nigdy nie był łatwy, niezależnie czy sytuacja była dla agencji pracy dobra czy nie. Skomplikowane systemy płacowe, składki ZUS, podatki, rozliczanie urlopów – to nie ułatwiało sytuacji i skłaniało agencje także do świadczenia usług kadrowo-płacowych i te usługi wciąż się rozwijają – mówi m.in. Anna Wicha.

- Nawet ostatnio mieliśmy wiele zmian, np. ulgę dla młodych czy PPK na co agencje od razu musiały być gotowe – dodaje.

Konkurencją dla agencji stali się w ostatnim czasie także sami pracodawcy, chcą oni zatrzymać u siebie pracowników dłużej i nie stawiają na pracę tymczasową.

- My - agencje - też chcielibyśmy zatrudniać pracowników na czas nieokreślony i móc ich delegować do klientów. Limit 18-miesięcznego zatrudnienia blokuje rozwój pracowników w agencjach. Inne rozwiązania, oparte o możliwość budowania kariery w agencji, która dba o pracownika, szkoli go, rozwija, funkcjonują w Europie z powodzeniem - dodaje.

Rafał Kerger rozmawia z Anną Wichą także o tzw. NEET-ach (z ang. not in employment, education or training). Jak wynika z ostatnich danych Eurostatu, w ubiegłym roku w całej UE 16,5 proc. młodych ludzi w wieku 20-34 lat ani nie pracowało, ani nie kształciło się. To 15 milionów osób w wieku produkcyjnym. Najniższe wskaźniki w ubiegłym roku odnotowano w Szwecji (8 proc.), Holandii (8,4 proc.), Luksemburgu (9,9 proc.) i na Malcie (10,1 proc.). Najwyższe we Włoszech (28,9 proc.) i Grecji (26,8 proc.). W Polsce wskaźnik był bardzo zbliżony do średniej unijnej.

- To, czy młodzi ludzie chcą pracować w konkretnej firmie, zależy od prezesów i menedżerów, którzy umieją szukać pracowników dobrze rokujących na przyszłość, dziś bez twardych umiejętności - mówi Anna Wicha.

Od 2013 r. Adecco prowadzi także ogólnoświatowe badanie Global Talent Competitivness Index, które pokazuje, jakie są możliwości poszczególnych krajów do przyciągania, wspierania i rozwijania talentów.

- W Polsce potrafimy świetnie wychowywać talenty, natomiast zdecydowanie gorzej jest z ich utrzymaniem i przyciąganiem - mówi Anna Wicha.

Jak to się stało, że Anna Wicha zaczęła zarządzać strukturami korporacji w Polsce, co było najtrudniejsze i dlaczego kobietom jest trudniej zdecydować się na takie wyzwanie? Dlaczego spodziewane spowolnienie gospodarcze przyda się Adecco w Polsce? Czym różni się lider od menedżera? I dlaczego pracownicy nazwali Annę Wichę „iron lady”? O tym wszystkim w rozmowie.

Podcast "20 piętro" to pomysł Rafała Kergera oraz Piotra Wiśniewskiego, w nagraniach rozmawiają oni ze znanymi w Polsce menedżerami. Rafał Kerger to dziennikarz ekonomiczny i redaktor naczelny serwisów WNP.PL, PulsHR.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Piotr Wiśniewski przez lata zarządzał firmą Maflow. Jest też partnerem zarządzającym DB77 Consulting oraz założycielem pierwszej w Polsce agencji pracy robotów dbr77.com.

