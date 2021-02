Ach, te nasze smartfony... Produktywne 8 godzin pracy to mit

Z raportu Screen Education wynika, że pracownicy spędzają nawet 2,5 godziny dziennie, używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Co więcej: już co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty biurowy przyznaje, że w miejscu pracy doszło do wypadku w wyniku rozproszenia uwagi przez smartfony...

Autor:Justyna Koc

• 22 lut 2021 20:00





Z raportu "Digital Distraction & Workplace Safety” wynika, że nawet 2,5 godziny dziennie spędzamy, korzystając ze smartfona. (Fot. Pixabay)

Eksperci Personnel Service wskazują, że telefon w zasięgu wzroku przeszkadza zwłaszcza w trakcie pracy zdalnej, bo zaburza work-life balance.

Co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty - jeszcze więcej.

Smartfony nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia produktywności, ale też realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy.

Pracownikom, którzy wykonują zawodowe obowiązki w ciągu dnia powyżej 6 godzin, przysługuje ustawowo piętnastominutowa przerwa. Realnie te przerwy są jednak dłuższe...

- Na home office czas, podczas którego nie skupiamy się na obowiązkach, jeszcze się wydłuża. Ponad połowa osób pracujących zdalnie stwierdziła, że częściej niż zwykle kontaktuje się ze swoim otoczeniem i członkami rodziny za pośrednictwem telefonu, pisząc wiadomości i korzystając z poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

I tłumaczy, że wynika to z dwóch względów. Po pierwsze: podczas pracy poza biurem brakuje nam kontaktów z ludźmi. Po drugie: nie ma bezpośredniego nadzoru nad naszą pracą. To wszystko powoduje, że korzystamy ze smartfonów więcej, a nasza praca staje się przez to mniej produktywna.

Zamiast dłużej, pracuj mądrzej i bezpieczniej

Dane na portalu statista.com pokazują, ze 38 proc. amerykańskich pracowników w czasie home office spędzało na korzystaniu ze smartfona 1-2 godziny dziennie. Dla 30,5 proc. było to już 2-3 godziny.

Warto przy tym wspomnieć, że gdy przeglądamy social media w czasie pracy, liczba naszych obowiązków się nie zmniejsza. Przez to wykonujemy je dłużej, co w konsekwencji wiąże się z pracą po godzinach.

Z badania Personnel Service wynika, że już 40 proc. pracowników zdalnych podczas home office pracuje w nadgodzinach. Co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty - jeszcze więcej.

- Praca z domu wiąże się z większą swobodą, co jest dużą zaletą, bo możemy dopasować godziny pracy do własnego rytmu dnia czy stylu życia. Z drugiej strony, gdy zamieniamy mieszkanie w domowe biuro, zaciera się granica między miejscem pracy i wypoczynku. To może się wiązać z poczuciem, że pracujemy non stop - podkreśla Krzysztof Inglot. Smartfony nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia produktywności, ale też realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy. W cytowanym raporcie 14 proc. pracowników stwierdziło, że w ich firmie doszło do wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi przez telefony. Zauważył to co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty pracujący w biurze. Smartfony nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia produktywności, ale też realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy. (Fot. Pixabay) Wsparcie pracodawcy W odpowiedzialnym korzystaniu z telefonu przez pracowników w czasie home office dużą rolę pełni pracodawca. Co piąty pracownik w raporcie Screen Education stwierdził, że chciałby, by jego pracodawca podjął kroki, które pomogą mu rozwiązać problem cyfrowego rozproszenia uwagi. Warto o tym pamiętać, np. proponując pracownikom szkolenie z zarządzania czasem. To pozytywnie wpłynie na ich produktywność, a w konsekwencji - przyniesie także wyższe zyski samej firmie. Zarządzanie samym sobą Izabela Strożek, senior consultant & executive coach w Lee Hecht Harrison Polska, przekonuje, że o wydajności pracy warto myśleć szerzej niż tylko jako o sposobie poszukiwania technik czy narzędzi optymalizujących działania i oszczędzających czas. To ważny element, ale nie podziała wystarczająco, jeśli nie zadbamy o inne kwestie... Wpływ na efektywność osobistą zaczyna się bowiem na poziomie wartości i tożsamości każdej osoby. - Warto się zastanowić nad wartościami oraz znalezieniem sensu w tym, co robię. Dopóki rano pierwszą myślą jest np. „znowu muszę tam iść na 10 godzin”, dopóty mamy gwarancję nieefektywnego działania. Zmiana perspektywy jest w takiej sytuacji pomocą - „OK, sprężę się ze wszystkim, co mam do zrobienia, żeby po 8 godzinach spotkać się z przyjaciółmi”. Nastawienie wpływa na naszą wydajność - wyjaśnia Strożek. I dopowiada, że potem warto się zająć kolejnym poziomem - naszej energii i zasobów. Należy zastanowić się, jak dbam o swój największy zasób – mózg (tryb życia, odżywianie, spanie), a także o emocje. - Diagnoza bodźców, które wywołują w nas negatywne emocje i odnalezienie sposobów „okiełznania emocjonalnego słonia” znacząco wpływają na bardziej produktywne zachowania. Dopiero wówczas faktycznie przydatny w osobistej efektywności jest trzeci poziom: poziom działania, czyli techniki i narzędzia organizacji pracy, planowania, zarządzania priorytetami - dodaje ekspert. Izabela Strożek podkreśla jednak, nie ma jednego „złotego klucza” do efektywności dla wszystkich. Każdy jest inny i musi sobie wypracować swoje metody. Warto, aby każdy pracownik znalazł swój "optymalny moment", czyli ten, kiedy najlepiej funkcjonuje. - Znamy „sowy” i „skowronki”, tych którzy „rozkręcają się” pod wieczór lub o świcie... Daniel Pink w książce „Kiedy” przywołuje jeszcze „ptaki trzeciego rodzaju”, czyli tych pomiędzy świtem i zmierzchem. Mamy swoje "chronotypy"; warto je wykorzystać do planowania pracy wymagającej naszego najlepszego skupienia w momentach szczytu formy - i blokować ten czas w kalendarzu. Podobnie każdy ma spadek formy w określonej porze dnia - tu dobrze jest planować wykonanie rutynowych czynności, które nie wymagają silnej koncentracji - komentuje Strożek.

