Absencja i przeładowanie obowiązkami największymi wyzwaniami działów HR

W 2022 roku,Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni.

Drugim największym wyzwaniem kadrowym jest przeładowanie pracowników obowiązkami. Takiego zdania jest 31 proc. managerów i pracowników HR reprezentujących duże przedsiębiorstwa oraz 38 proc. przedstawicieli średnich firm.

Wśród głównych wyzwań kadrowych są też problemy z komunikacją i współpracą w zespołach (28 proc. wskazań) oraz stres i wypalenie zawodowe (20 proc. wskazań).

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Najwyższy odsetek - 27,5 proc. dni - odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia.

Absencja coraz częściej spowodowana zdrowiem psychicznym

Według danych ZUS najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy w 2022 roku były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. ogółu liczby dni absencji. Na kolejnych pozycjach znalazły się: ciąża, poród i połóg (15,7 proc.), choroby układu oddechowego (14,2 proc.), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (13,3 proc.), a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10 proc.). Te ostatnie zdaniem ekspertów, będą dla firm coraz większym wyzwaniem.

- Jak wynika z danych ZUS, w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były przyczyną 20,2 mln dni absencji chorobowych w Polsce. W 2022 liczba ta wzrosła do 23,8 mln dni. To tak jakby przez cały 2022 rok wyłączyć z pracy ponad 90 tysięcy osób – tłumaczy Aleksandra Łomzik, redaktor programowa w Focusly, aplikacji mobilnej, która wspiera ludzi w radzeniu sobie ze współczesnymi problemami. – Już dziś eksperci przewidują, że do 2030 roku depresja stanie się pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. To problem, który w przyszłości będzie mocno rzutował na funkcjonowanie firm również w Polsce – dodaje.