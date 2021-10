9 znaków, że musisz poszukać nowej pracy. Ile z nich u siebie widzisz?

Pogorszenie stanu zdrowia, brak wyzwań zawodowych, poczucie rozczarowania czy pogarszające się relacje z bliskimi. Jeśli zauważyłeś u siebie jeden z tych symptomów, to poważnie powinieneś rozważyć zmianę pracy.

Autor: KDS

• 17 paź 2021 0:01





Brak zadowolenia i satysfakcji z pracy to początek długiej listy problemów, które wskazują na konieczność zmiany miejsca zatrudnienia (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Czasy, w których przez całe życie wiązaliśmy się z jednym pracodawcą, dawno minęły.

Dziś oglądamy się za nową firmą nie tylko w momencie otrzymania wypowiedzenia, ale też kiedy myślimy o rozwoju czy lepszym wynagrodzeniu.

Są jednak pewne sygnały, które wskazują, że powinniśmy rozważyć zmianę pracy. To m.in. wywołane sytuacją w obecnym miejscu pracy pogorszenie stanu zdrowia czy brak poczucia sensu w pracy.

Brak zadowolenia, satysfakcji z pracy i poczucie bezsensu tego, co na co dzień robimy to początek długiej listy problemów. Później przychodzi stres, wypalenie zawodowe i depresja. Problemy zdrowotne przekładają się na gorsze relacje z bliskimi. By nie zabrnąć tak daleko, warto zadać sobie kilka pytań, które pomogą w ocenie naszej sytuacji zawodowej. Magazyn Forbes przygotował zestawienie dziewięciu symptomów, które powinny skłonić do przemyślenia decyzji o zmianie pracy. Oto one:

1. Wyścig szczurów

Masz wrażenie, że w wyścigu szczurów znalazłeś się na „zawodowej bieżni” prowadzącej donikąd? Dotarłeś w końcu do punktu, w którym sama myśl o kontynuacji obecnej ścieżki kariery jest nie do zniesienia?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To wyraźny sygnał, że pora rozejrzeć się za nową drogą, nawet jeśli nie wiesz jeszcze dokładnie, jaką. Może masz już pomysł, tylko po prostu musisz stworzyć plan jego realizacji. Tak czy owak, pozostawanie w miejscu, w którym jesteś, nie posunie twojej kariery do przodu. Pora na zmianę.

2. Brak autentyczności w pracy

W pracy obok pasji równie ważna jest obecnie autentyczność. Chodzi o poszanowanie w miejscu pracy wartości każdego z pracujących.

Czy twoja obecna kariera pozwala ci żyć w zgodzie z twoimi wartościami?

Na dłuższą metę ścieżka kariery ściśle powiązana z własnymi wartościami jest kluczem do spełnienia zawodowego. Jeśli więc odpowiedź na powyższe pytanie brzmi "nie", nadszedł czas, aby poszukać alternatywy.

3. Brak wyzwań

Zastanów się, czy rozpoczynasz dzień pracy z ekscytacją. Czy projekty powierzane przez szefa wciągają cię i napędzają do dalszego wysiłku? Gdy odpowiedź na te pytania jest negatywna, warto spojrzeć wstecz na miniony rok i przeanalizować, czy w tym czasie miałeś szansę realizować co najmniej trzy satysfakcjonujące cię zadania w pracy. fot. Pixabay Jeśli nie, to najwyższa pora zadać pytanie, czy naprawdę chcesz zmarnować kolejny rok w pracy, w której czujesz stagnację. Kiedy twoja kariera zmieniła się na autopilota, a ty już się nie uczysz i nie rozwijasz, może nadszedł czas, aby znaleźć inną drogę. 4. Marzenia o pracy na własny rachunek Często towarzyszy nam myśl o rzuceniu etatu i przejściu na własny rachunek. Jeśli nie jest to tylko przebłysk po spięciu z przełożonym, a w głowie masz plan na biznes, który wyszedł już z fazy samego pomysłu, warto zastanowić się, czy to już nie pora, by zostać własnym szefem. Spełnienie marzenia o pracy dla siebie to czasem najlepszy kierunek na nowy kurs kariery. 5. Kłopoty w relacjach z bliskimi Jesteś pracoholikiem spędzającym 80 godzin w biurze każdego tygodnia? Twoja żona i dzieci narzekają, że nigdy cię nie ma? Jeśli twoja kariera tak cię angażuje, że brakuje już w życiu miejsca na najbliższych, to zdecydowany znak, by szukać innych opcji. 6. Lunatykowanie w karierze Często o wyborze ścieżki kariery nie decydujemy sami. Albo po studiach decydujemy się na pierwszą lepszą posadę, by tylko zacząć zarabiać i zostajemy w niej dłużej niż planowaliśmy, albo lądujemy na zastępstwie na niechcianym stanowisku, na którym zostajemy na stałe. Amerykanie nazywają to „lunatykowaniem w karierze”. fot. Shutterstock Wyniki badań przeprowadzonych przez LinkedIn pokazują, że aż 22 proc. Amerykanów twierdzi, że właśnie w taki niezamierzony sposób „wpadło” w swoją pracę, zamiast wybierać ją sami. Jeśli twoja kariera jest właśnie wynikiem serii przypadkowych działań, a nie celowych wyborów, warto rozważyć nową drogę. 7. Wielkie rozczarowanie Zostałeś prawnikiem, by ratować świat, a skończyło się na roli małego trybiku w wielkiej korporacyjnej machinie? A może marzyłeś o kreatywnej pracy w agencji reklamowej, a utknąłeś pisząc ASAP kolejnego maila do przełożonego? Gdy twoje życie zawodowe całkowicie rozminęło się z oczekiwaniami i brakuje perspektyw na jakąkolwiek zmianę, to znaczy, że jesteś gotów na nowe otwarcie i podjęcie nowych wyzwań. 8. Poczucie sensu pracy Nastawienie do pracy zmienia się. Pracownicy chcą nie tylko wykonywać pracę na określonych zasadach, za określone wynagrodzenie, składające się z pensji i benefitów dodatkowych, ale coraz częściej oczekują, że ich praca będzie miała sens – w oczach ich samych, ale również w oczach innych. Gdy towarzyszy ci poczucie, że obecne zajęcie jest bezcelowe, chciałbyś się zaangażować w bardziej wartościowe działania, może to być oznaką, że nadszedł czas na znalezienie nowej ścieżki kariery. 9. Pogorszenie stanu zdrowia Jednak najpoważniejszym sygnałem, że pora na zmianę, są oznaki fizyczne. To ostrzeżenia wysyłane przez nasz własny organizm, których nie możemy ignorować. Praca może zagrażać zdrowiu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak wylicza Forbes, w Stanach Zjednoczonych 120 tys. zgonów rocznie można przypisać środowisku pracy. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że godzina siedzenia skraca życie o 21 minut, to więcej niż jeden wypalony papieros. Pracując długie godziny, nie zachowując obowiązkowych przerw i nie dbając o prawidłowe posiłki i ćwiczenia po pracy, narażamy swój organizm na poważne zagrożenie. Gdy pojawią się pierwsze objawy fizyczne, jest to oczywisty sygnał, że nadszedł czas na zmianę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.