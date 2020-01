9 powodów stosowania big data w HR

Forbes opisuje big data, jako jeden z głównych elementów współczesnego świata biznesu. Podkreśla jak to zjawisko, które towarzyszy nam od lat, zmienia działanie przedsiębiorstw - jak pozwala dostrzec nowe zagrożenia i zoptymalizować sposoby zarządzania. W ocenie ekspertów dane stają się koniecznością w dobrze zarządzanej organizacji.

W styczniu 2020 r. grupa pod nazwą Forbes Human Resources Council podała swoje 9 propozycji, które udawadniją znaczenie big data we współczesnym zarządzaniu.

- Dane zmieniają jak pozyskujemy ludzi - mówi cytowana przez Forbes Kim Pope z WilsonHCG. - Organizacja musi analizować wyniki takich rekrutacji. W jej ocenie potrzeba całościowej analizy, jaką zapewnia właśnie big data, by poradzić sobie w świecie zdecentralizowanego rekrutowania ludzi. - Tego wymaga ciągły przepływ pracowników, którzy zmieniają formy pracy, pozyskują zlecenia za pomocą sieci, pracują na czasowych formach zatrudnienia - dodaje ekspertka.

Na trochę inny aspekt big data zwraca natomiast uwagę Laura Spawn z Virtual Vocations, portalu pośrednictwa pracy. W jej ocenie największym zyskiem z analizowania dużych ilości danych w HR jest ograniczanie kosztów, jakie ten proces pozwala osiągnąć.

- Istnieje duża, pełna opcji baza oprogramowania do organizacji zadań HR - mówi Spawn. - Ma oczywisty sens korzystanie z nich, redukowanie tym kosztów.

Na jeszcze inny aspekt analizy big data zwraca uwagę Srikant Chellappa - specjalista HR z engagedly.com. Portal to platforma do zarządzania komunikacją z pracownikami.

Jak mówi Chellappa analiza danych wspomagana przetwarzaniem języka naturalnego (ang. Natural Language Processing) daje dzisiaj najlepsze rezultaty. Przez ten zaawansowany proces rozumie się włączenie sztucznej inteligencji i językoznawstwa w proces analizy zebranych danych. - Na tej podstawie zbudować można profile umiejętności pracowników - podkreśla cytowany przez Forbes. - To dzieje się prawie w czasie rzeczywistym - dodaje i zaznacza, że tym narzędziem można wspomagać planowanie.

Czwartą wskazówką jest znaczenie wiedzy, którą wydobywa się z agregowanych informacji.

W ocenie Chatelle Lynch z McAfee dane pozwalają zauważyć szanse. - One budują kulturę organizacji - mówi specjalistka z firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem. - Pozwalają zmieniać całe zarządzanie.

W piątej wskazówce John Feldmann zaznacza, że głęboka analiza, jaka jest częścią pojęcia big data, pozwala rekrutować szybciej i bardziej dokładnie. - Poprawia to zaangażowanie tak pozyskanych pracowników - zauważa ekspert Insperity. W jego ocenie minimalizuje to też ewentualne rozczarowania po obu stromach rekrutacji.

Dalej Forbes pyta o ocenę big data Sherry Martin, która jest partnerem HR w Strategy & People Champion. Jak podkreśla Martin, big data w HR pozwala budować zdrową organizację. - Takie działania sprawdzają się w długim horyzoncie czasowym - zaznacza cytowana. Martin proponuje, by zarządzający firmami przywiązywali tyle samo wagi do analizy danymi w HR, co do innych decyzji biznesowych.

Współpraca. Jak zaznacza ostatnia z cytowanych specjalistów, Rachel Lyubovitzky musi ona zachodzić nie tylko w jednej firmie. (fot. archiwum)

Po siódme Forbes przypomina, że współczesne podejmowanie decyzji w biznesie musi być realizowane bez uprzedzeń. Jako przykład branży, która korzysta z takiego modelu decydowania podaje, co ciekawe, ubezpieczenia. "Organizacje tego sektora szukają szans w demografii, środowisku, zdrowiu ubezpieczonych i pracowników, wynagrodzeniach, szkoleniach, umiejętnościach swoich pracowników i klientów. Do perfekcji opanowano analizę danych w tej branży. HR może się z niej trochę nauczyć" - czytamy na stronach Forbesa.

Ósmym punktem, jaki pojawia się w analizie Forbesa jest automatyzacja procesów. Nie jest zaskoczeniem, bo od wielu lat postęp w informatyce, w niemal każdej dziedzinie gospodarki, dąży do uproszczenia monotonnych czynności i do zlecenia ich maszynom.

- I choć niektórzy boją się, że taki proces wyciąga pojęcie człowieka (ang. human) z HR - dodaje na stronach Forbes Cameron Bishop ze SkillPath - to automatyzacja umniejsza ilość ludzkich błędów - dodaje. Przypomina, że wówczas zespół HR może się poświęcić strategii, budowaniu relacji z pracownikami, zbierać informację zwrotną, co generalnie usprawnia organizację.

Ostanią sugestią przemawiająca za korzystanie z big data jest współpraca. Jak zaznacza ostatnia z cytowanych specjalistów, Rachel Lyubovitzky musi ona zachodzić nie tylko w jednej firmie, np. między działami. Musi być dzielona między różnymi organizacjami. - Takie działanie sprawdza się - mówi i podkreśla, że właśnie w big data i badaniach nad sztuczną inteligencją udało się, współpracą, wypracować nowe rozwiązania. Te szybko później trafiły na rynek w postaci udanych produktów.